Шатов: «„Краснодар“ приедет максимально заряженным»

Полузащитник «Рубина» поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Конечно, всегда приятно встретить много знакомых, есть и друзья. Но на футбольном поле все это забывается, поэтому выходим с одной целью — победить. «Обнимашки» и приветствия остаются вне поля. Как изменился «Краснодар» при новом тренере? Тяжело сказать. Они с новым тренером сыграли всего две игры. В последнем матче сыграли с «Зенитом» 2:2, играли достаточно качественно. Вели 2:0, должны были выигрывать, но таков футбол.

Тяжело судить пока, небольшой период прошел после прихода нового тренера. Какие-то выводы можно делать уже в следующем сезоне, когда пройдут сборы. Но приход нового тренера — это всегда эмоциональный подъем, это должно встряхнуть команду, и сюда они, думаю, приедут максимально заряженными. Мы тоже не должны в этом уступить, потому что у нас свои цели, свои задачи.