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Шатов: «„Краснодар“ приедет максимально заряженным»

24 апреля 2021, 13:52
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Олег Шатов поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Конечно, всегда приятно встретить много знакомых, есть и друзья. Но на футбольном поле все это забывается, поэтому выходим с одной целью — победить. «Обнимашки» и приветствия остаются вне поля. Как изменился «Краснодар» при новом тренере? Тяжело сказать. Они с новым тренером сыграли всего две игры. В последнем матче сыграли с «Зенитом» 2:2, играли достаточно качественно. Вели 2:0, должны были выигрывать, но таков футбол.

Тяжело судить пока, небольшой период прошел после прихода нового тренера. Какие-то выводы можно делать уже в следующем сезоне, когда пройдут сборы. Но приход нового тренера — это всегда эмоциональный подъем, это должно встряхнуть команду, и сюда они, думаю, приедут максимально заряженными. Мы тоже не должны в этом уступить, потому что у нас свои цели, свои задачи.

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Все комментарии
Чист
Чист ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 апреля в 22:15
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    24 апреля в 15:59
    Буду топить за быков!
    112910415
    112910415
    24 апреля в 14:57
    близко к равенству, пожалуй
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    24 апреля в 14:21
    Быкам особо очки не нужны.
    Ванечка
    Ванечка
    24 апреля в 14:03
    Думаю, что Рубин выиграет.... лучше поставлена игра у Казанцев
    mortid
    mortid
    24 апреля в 14:03
      ДАША Д
      ДАША Д
      24 апреля в 13:54
      Как-то не верится в Краснодар.
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