Мостовой: «Не понимаю, почему Тедеско так нравится болельщикам»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой накануне дерби с ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ рассказал о своем отношении к .

Тренерской дуэли между Тедеско и Оличем я вообще не вижу, на поле выходят биться игроки.

Может ли пропасть любовь болельщиков к Тедеско в случае поражения? Мне Тедеско вообще неинтересен, не понимаю, почему он так нравится болельщикам. Им и Каррера нравился, но видите как: он стал чемпионом, а про него сейчас все забыли, никто даже не вспоминает.

Сейчас вообще совести у людей стало мало. К слову о совести, три недели назад Ганчаренко руководил ЦСКА , а сейчас он уже в «Краснодаре», это как? Бред какой-то. Клялся в любви ЦСКА , а через неделю оказался в «Краснодаре». Видимо, из-за «любви к футболу».

Я еще понимаю, если бы он возглавил команду после завершения сезона, а так — беспредел. Ганчаренко трудоголик? Да какой он трудоголик, не смешите.