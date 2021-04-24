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Мостовой: «Не понимаю, почему Тедеско так нравится болельщикам»

24 апреля 2021, 13:23

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой накануне дерби с ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ рассказал о своем отношении к Доменико Тедеско.

Тренерской дуэли между Тедеско и Оличем я вообще не вижу, на поле выходят биться игроки.

Может ли пропасть любовь болельщиков к Тедеско в случае поражения? Мне Тедеско вообще неинтересен, не понимаю, почему он так нравится болельщикам. Им и Каррера нравился, но видите как: он стал чемпионом, а про него сейчас все забыли, никто даже не вспоминает.

Сейчас вообще совести у людей стало мало. К слову о совести, три недели назад Ганчаренко руководил ЦСКА, а сейчас он уже в «Краснодаре», это как? Бред какой-то. Клялся в любви ЦСКА, а через неделю оказался в «Краснодаре». Видимо, из-за «любви к футболу».

Я еще понимаю, если бы он возглавил команду после завершения сезона, а так — беспредел. Ганчаренко трудоголик? Да какой он трудоголик, не смешите.

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Все комментарии
Верг
Верг
24 апреля в 15:45, ред.
А ведь мостовой победил в номинации самый ненавистный ветеран спартака на канале кузьмича,заслуженно,хотя ветеранами за 4 года не становятся, обычный петушина. Даже иуда к звания ветеран ближе
batog
batog
24 апреля в 15:17
Задолбал нытик!
Брулин
Брулин
24 апреля в 14:49
"Три дня я гналась за вами, что бы сказать как вы мне безразличны". – х/ф "Обыкновенное чудо"
112910415
112910415
24 апреля в 14:27
ах, как бы всем нравился тренер Мостовой ! )
beefs
beefs
24 апреля в 14:13
круто, только к чему все это...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 14:09
Так это понятно, он клоуничает на бровке.
mortid
mortid
24 апреля в 14:06
Какой же завистливый человеr, тьфу. Надеюсь что его никогда, до скончания веков, даже близко к Спартаку не подпустят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
24 апреля в 13:58
Мне непонятно, он наивный, или косит под наивного? Разве бывают случаи. чтобы тренер, работающий в клубе не клялся в любви к этой команде. Это естественно. И Каррера, и Ганчаренко, и Тедеско это делали. Я так понял, что у него аргументов по работе тренерской нет никаких, вот он пургу и гонит. А между тем все просто. Есть работа Тедеско тренера, а есть имидж , им созданный. Это две разные вещи.
yrasikos22
yrasikos22
24 апреля в 13:58
Мостовой хочет на место Тедески,а почему нет...
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 13:56
Тренер артист и шутник !!! Общается с привидениями !!!
makkie
makkie
24 апреля в 13:49
Да-да, именно поэтому у Мостового интервью постоянно про Тедеско.
Испытывает личную неприязнь, хотя сам ни дня тренером не проработал.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
24 апреля в 13:47
Не завидуйте Александр, не вам завидовать.
vm777
vm777
24 апреля в 13:37
Настолько неинтересен Тедеско, что в каждом втором интервью про него вещаешь?))
Ну а про Карреру смешно, как раз про него болелы часто вспоминают.
Эксперты, которых заслужил наш футбол...
Рязань 062
Рязань 062
24 апреля в 13:25
потому что скачет...
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