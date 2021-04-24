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Джикия: «Осталось 4 тура, нужно только побеждать»

24 апреля 2021, 14:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против ЦСКА.

Безусловно, это важная игра. Осталось четыре игры, для турнирной таблицы это важный матч. Удаление Жиго в матче с «Уфой»? Мы немного поговорили об этом, но он, понятное дело, был сфокусирован на игре и не думал о том, что дальше будет ЦСКА. Бывает, ничего страшного, у нас есть другие футболисты, которые его смогут заменить. Если у меня получится, с удовольствием забью ЦСКА, а так — есть своя позиция, за которую буду отвечать. Дерби — это всегда принципиально, но есть и другие не менее принципиальные соперники. Сейчас такая ситуация, что каждая игра будет важной. Осталось 4 тура, нужно только побеждать.

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
24 апреля в 17:06
Всё правильно ...Уфе сливаем а ЦСКА рвать будем....сказочник!Где стабильность в вашей игре?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
24 апреля в 15:36
матч за 3-е место...
stanichnik
stanichnik
24 апреля в 15:28
Победа однозначно укрепить положение Спартака в ТТ, а поражение может вывести команду из зоны Еврокубков, если Рубин победит дома Краснодар.
drug01
drug01
24 апреля в 15:16
Слишком иного хотят....
Ванечка
Ванечка
24 апреля в 15:16
Сейчас каждой команде нужна победа.... и очки просто так никто не отдаст
VAN ARM
VAN ARM
24 апреля в 15:12
каждый верит в своих)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 15:02
Для всех команд РПЛ осталось 4 тура и в каждой тб этом думают.
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 14:58
ЦСКА тоже также думает, - ПОБЕЖДАТЬ !!!
УДАЧИ ТЕБЕ ЦСКА и Олич !!!
КЭТиК
КЭТиК
24 апреля в 14:57
Ох как тяжко это сделать.
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