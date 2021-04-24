Джикия: «Осталось 4 тура, нужно только побеждать»

Капитан «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против ЦСКА .

Безусловно, это важная игра. Осталось четыре игры, для турнирной таблицы это важный матч. Удаление Жиго в матче с «Уфой»? Мы немного поговорили об этом, но он, понятное дело, был сфокусирован на игре и не думал о том, что дальше будет ЦСКА . Бывает, ничего страшного, у нас есть другие футболисты, которые его смогут заменить. Если у меня получится, с удовольствием забью ЦСКА , а так — есть своя позиция, за которую буду отвечать. Дерби — это всегда принципиально, но есть и другие не менее принципиальные соперники. Сейчас такая ситуация, что каждая игра будет важной. Осталось 4 тура, нужно только побеждать.