Самедов: «Было бы отлично, если бы Каррера вернулся в „Спартак“»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА .

Обе команды бьются за Лигу чемпионов, в этом матче шансы примерно равны. Даже несмотря на то, что ЦСКА выйдет почти вторым составом, качество игроков высокое, должны выходить те, кто готов, чтобы биться до последнего. У армейцев не все так плохо, команда смотрелась нормально в дерби с «Локомотивом», были моменты, просто хозяева лучше воспользовались своими шансами. Дайте Оличу время, он сможет сделать хорошую команду, с большими амбициями.

Каррера? Было бы отлично, если бы он вернулся, ему удалось создать очень яркую команду за малое количество времени. Но я мало верю, что будут какие-то шаги со стороны «Спартака», может быть, другие команды им заинтересуются, я уже ничему не удивлюсь.