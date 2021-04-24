ГлавнаяНовости

Самедов: «Было бы отлично, если бы Каррера вернулся в „Спартак“»

24 апреля 2021, 13:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Самедов прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Обе команды бьются за Лигу чемпионов, в этом матче шансы примерно равны. Даже несмотря на то, что ЦСКА выйдет почти вторым составом, качество игроков высокое, должны выходить те, кто готов, чтобы биться до последнего. У армейцев не все так плохо, команда смотрелась нормально в дерби с «Локомотивом», были моменты, просто хозяева лучше воспользовались своими шансами. Дайте Оличу время, он сможет сделать хорошую команду, с большими амбициями.

Каррера? Было бы отлично, если бы он вернулся, ему удалось создать очень яркую команду за малое количество времени. Но я мало верю, что будут какие-то шаги со стороны «Спартака», может быть, другие команды им заинтересуются, я уже ничему не удивлюсь.

Все новости
Федотов: «Карасёв должен был пропускать тур, а ему отдали главный матч»
Вчера, 17:06 Комментарии13
Уилкшир: «В Черчесове были опредёленные вещи, которые мне не нравились»
Вчера, 16:39 Комментарии10
Кузнецов: «Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение»
Вчера, 15:45 Комментарии21
Семак — о победах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»
Вчера, 15:04 Комментарии44
Аршавин: «„Зенит“ связан с „Сочи“? Посмотрите на „Спартак“ и „Арсенал“»
Вчера, 11:09 Комментарии39
Фомин: «После слов Шварца возникает улыбка на лице»
Вчера, 10:23 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003
24 апреля в 16:24
14ка поменять на неуча - советует полуфутболист, смешно...
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 16:21
Ждём возвращения Карреры и Рианчо!

abrek123
abrek123
24 апреля в 16:05
Все эти тренеры забугорные ни черта не дают,только свой стиль потеряли за последнее 10 лет,раньше Спартак был со своей изюминкой с атакующим футболом русской Барселоной,а теперь стал как все серая масса играют как и все в нашем чемпионате не туда ни сюда...Все время хотел увидеть Тихонова главным тренером команды Спартак,ну видно не судьба,он мне чем-то Романцева напоминает не знаю даже почему может где-то внешность совпадает или черты лица хз...
nikoladolgov
nikoladolgov
24 апреля в 14:46
Ну Каррера это только на сезон, а потом опять они всей командой забухают и писец ...
Брулин
Брулин
24 апреля в 14:46
Все мы помним, как Самедов "увольнял" Кучука
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
24 апреля в 14:13
Ну если АЕК и Бари - это 3, то да!) По поводу АЕКа - после ухода Карреры там всё стало еще печальней! Что касается Бари - Каррера там всего лишь 2 месяца проработал и опять же, после его ухода Бари опустился еще ниже!
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 14:11
А что изменится боюсь спросить)
particular
particular
24 апреля в 14:05
Бывшие легко и непринуждённо рассуждают о прошлом...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
24 апреля в 14:01
Как же песня, что два раза в одну реку не войдешь
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
24 апреля в 13:53
Каррера? Было бы отлично, если бы он вернулся
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1253156/samedov-aleksandr-karrera-massimo
А ничего. что после Спартака Карера уже трижды провалился.? Даже из скромного Бари поперли!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 13:52
На этот раз никто макароннику не поможет выиграть золото.
drug01
drug01
24 апреля в 13:44
Ждем очень хорошо
SAFqwer
SAFqwer
24 апреля в 13:43
2 раза на одни грабли умный человек не наступит...
Эдмон
Эдмон
24 апреля в 13:42
Федуна выгоните
VAN ARM
VAN ARM
24 апреля в 13:40, ред.
возможно и так но сомнительно))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 13:38
Карера классный тренер!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100