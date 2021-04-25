Фердинанд: «ВАР нужно выбросить в мусорное ведро»

Экс-игрок МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал ВАР.
ВАР нужно выбросить в мусорное ведро. Мы попробовали, но это оказалось де**мом. Надо избавиться от этого. ВАР замедляет игру и высасывает эмоции из этого вида спорта.
Экс-игрок МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал ВАР.
ВАР нужно выбросить в мусорное ведро. Мы попробовали, но это оказалось де**мом. Надо избавиться от этого. ВАР замедляет игру и высасывает эмоции из этого вида спорта.
ВАР - это хорошее подспорье судьям , просто дело новое...научатся все. Да и жалуются обычно те , у кого левые голы отменяют.
ВАР - это хорошее подспорье судьям , просто дело новое...научатся все. Да и жалуются обычно те , у кого левые голы отменяют.
Только это совсем разные вещи и виды спорта . У каждого свой нюансы. Я уже выше об этом говорил.
Вообщем каждый видит, то что хочет видеть , или может.
Только это совсем разные вещи и виды спорта . У каждого свой нюансы. Я уже выше об этом говорил.
Вообщем каждый видит, то что хочет видеть , или может.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!
Всем здоровья.
Всем здоровья.