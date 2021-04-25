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Фердинанд: «ВАР нужно выбросить в мусорное ведро»

25 апреля 2021, 00:27

Экс-игрок МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал ВАР.

ВАР нужно выбросить в мусорное ведро. Мы попробовали, но это оказалось де**мом. Надо избавиться от этого. ВАР замедляет игру и высасывает эмоции из этого вида спорта.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
25 апреля в 14:37
Совершенно правильно,браво!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Террпсихора (раскрыть)
25 апреля в 11:56
А я про что??? Дело новое , не все смогли быстро приспособиться.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 апреля в 09:18
Пусть собаки лают, караван уже не остановишь.
Little Caprice
Little Caprice ответ Scarlet Witch (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 09:18
Спасибо, поржал :)
ошалевший
ошалевший
25 апреля в 09:06
обиженный негретёнок и после завершения карьеры ныть всё время будет?
Garrincha58
Garrincha58
25 апреля в 08:57
а если оставить ВАР то его надо усовершенствовать скажет дать каждой команде по три попытки и будет меньше кривотолков
Garrincha58
Garrincha58
25 апреля в 08:55
тут бабушка на двое сказала
112910415
112910415
25 апреля в 07:51
совершенствовать надо !
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 апреля в 07:04
Вар иногда помогает, иногда и сами судьи чудят.
Анд-м
Анд-м
25 апреля в 06:53
Вот тут я с Рио не согласен, ВАР сделал игру чище, а то что кто-то не умеет, не хочет или использует в своих корыстных целях, то это вопрос уже к людям сидящим за ним
Опасный хулиган
Опасный хулиган
25 апреля в 06:39
с ВАРом однозначно лучше не стало.
ДСА
ДСА
25 апреля в 06:24
Им просто не умеют пользоваться.
Эдмон
Эдмон
25 апреля в 05:56
ВАР исправляет ошибки судей
Дима Логинов
Дима Логинов
25 апреля в 05:25
Там места нет, оно занято Суперлигой.
Little Caprice
Little Caprice
25 апреля в 04:18
"и высасывает эмоции" - хотелось бы посмотреть, как Эвребе вершил бы своё "правосудие" в 2009-м при ВАР. Подумаешь, необъективно. Зато не "высосаны эмоции".
Террпсихора
Террпсихора ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 апреля в 03:43
Нормально , когда пауза 2 минуты длится, а не 10 как у нас. Всё высматривают. Нужно дорабатывать систему.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
25 апреля в 02:48
Во всех игровых видах есть паузы и они больше футбольных и по времени, и по количеству, так что разницы нет , а то что отменяют забитый не по правилам гол - это нормально. В чем суть претензий??? Порадовались голу.....а его отменили и что??? Угробили эмоции , а не хрен радоваться раньше времени, никто от этого инфаркт не схлопотал.
ВАР - это хорошее подспорье судьям , просто дело новое...научатся все. Да и жалуются обычно те , у кого левые голы отменяют.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 апреля в 02:34
Эмоции есть даже когда стакан в руки берёшь. )))
Только это совсем разные вещи и виды спорта . У каждого свой нюансы. Я уже выше об этом говорил.
Вообщем каждый видит, то что хочет видеть , или может.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
25 апреля в 02:21
Не соглашусь. Игроки также устают, также проявляют эмоции, Так что - это все отговорки. И от количества игроков эмоции не зависят, они либо есть, либо их нет.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 апреля в 01:44, ред.
Не сравнивай баскетбол, волейбол с игрой в футбол. В футбол играют 11 против 11 на площади 105 на 68 . В баскетбол играют на площадке 28×15 , 5 на 5 . Есть разница??? В баскетболе нет офсайта , нет взятия ворот, пересёк мяч линию ворот или нет , нельзя играть руками ну и т.д. Вот такая разница и во всём. Вообще это разные виды спорта. Я так думаю.
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 01:30
ВАР прочно вошел в футбольную жизнь и никто его убирать не будет. А про эмоции разговоры - это все в пользу бедных. И в гандболе, и в баскетболе, и волейболе игра периодически останавливается и никто не жалуется на отсутствие эмоций. ВАР уже многократно помогал исправить ошибки судей и еще не раз поможет. Просто дело новое и не все еще достаточно хорошо освоили эту систему. Но в любом случае ВАР очень полезен.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 01:30
Я тоже согласен с этим мнением . Футбол перестаёт быть спортом. Шоо при варе есть "ошибки", шоо без вара. Так сейчас ещё сидящие на варе деньги стали грести . Кого обманываем господа,себя обманываем . И ещё очень весомый нюанс , при варе останавливается игра , теряется темп игры и настрой . А это всё элементы шоу и спортивного принципа . Вообщем Баба-Яга против !!! Всем Добра !!!
stanichnik
stanichnik
25 апреля в 01:09
Сама система VAR по своей сути очнь полезная вещь при пртнятии решений в спорных моментах во время проведения футбольных матчей. Но если ее обслуживают некомпетентные или предвзятые специалисты, то теряется смысл ее применения, при чем эта проблема присуща почти всем футбольным федерациям, где испльзуется видеоассистент. Отсюда и такое негативное отношенте к VARу со стороны игроков и тренеров в отношении которых были приняты необъективные и противоречивые решения. В этом туре в РПЛ вопросы к судьям, работавшим на матче Динамо-Химки. Но тур еще тур незавершен.
Gelious
Gelious
25 апреля в 01:04
ВАР должен быть лишь при условии, что не будет останавливать игру
allemz
allemz
25 апреля в 00:56
Это невозможно, ведро забито всем стретфордским, что может быть связано с ними
vovinho11
vovinho11 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
25 апреля в 00:51
Уничтожить того, кто эту дичь придумал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 00:33
Хочу согласиться с Фердинандом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 00:29
Выбросить в ведро и сжечь!
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