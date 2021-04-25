Фердинанд: «ВАР нужно выбросить в мусорное ведро»

Экс-игрок МЮ и сборной Англии раскритиковал ВАР.

ВАР нужно выбросить в мусорное ведро. Мы попробовали, но это оказалось де**мом. Надо избавиться от этого. ВАР замедляет игру и высасывает эмоции из этого вида спорта.