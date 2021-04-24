Ярошик: «Жду, что Влашич проснётся в игре со „Спартаком“»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал предстоящий матч армейцев со «Спартаком» в матче 27-го тура РПЛ .

От этой игры очень многое будет зависеть для обеих команд в борьбе за еврокубки и Лигу чемпионов. Любопытно будет наблюдать, как они будут биться за победу. Завтра важная игра для всех: игроков, тренеров, фанатов. Это всегда связано с дерби. Может, разговоры про ошибочное назначение Олича еще больше разгорятся, может, утихнут. Все будет зависеть от результата в завтрашнем матче, поэтому это важная и показательная игра для Ивицы тоже.

Думаю, кто больше справится с кадровыми проблемами, тот и победит. Это может оказаться решающим в этой игре. Хотел бы увидеть победу ЦСКА и красивую игру, как и все фанаты. Но она вряд ли такой выйдет, потому что от нее зависит многое.