Ярошик: «Жду, что Влашич проснётся в игре со „Спартаком“»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал предстоящий матч армейцев со «Спартаком» в матче 27-го тура РПЛ.
От этой игры очень многое будет зависеть для обеих команд в борьбе за еврокубки и Лигу чемпионов. Любопытно будет наблюдать, как они будут биться за победу. Завтра важная игра для всех: игроков, тренеров, фанатов. Это всегда связано с дерби. Может, разговоры про ошибочное назначение Олича еще больше разгорятся, может, утихнут. Все будет зависеть от результата в завтрашнем матче, поэтому это важная и показательная игра для Ивицы тоже.
Думаю, кто больше справится с кадровыми проблемами, тот и победит. Это может оказаться решающим в этой игре. Хотел бы увидеть победу ЦСКА и красивую игру, как и все фанаты. Но она вряд ли такой выйдет, потому что от нее зависит многое.
Исход дерби будет решаться за счет мелочей и индивидуальных действий лидеров. Жду, чтобы Никола Влашич проснулся в этой игре и забил решающий мяч в пользу армейцев. Этого хотят все фанаты ЦСКА и Ивица Олич, который в него очень верит. Влашич именно в таких играх должен показывать свой характер и мастерство.
Опустим мнение Ярошика и просто дождемся матча.
Всем здоровья.
Опустим мнение Ярошика и просто дождемся матча.
Всем здоровья.
Завтра нужна только Победа ✌!!! Удачи ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
Завтра нужна только Победа ✌!!! Удачи ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
--------------------
Для меня не важно, кто из армейцев забьёт победный гол! Хоть Влашич, хоть Гинер, хоть Олич! Главное, чтобы забили!
--------------------
Для меня не важно, кто из армейцев забьёт победный гол! Хоть Влашич, хоть Гинер, хоть Олич! Главное, чтобы забили!