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Ярошик: «Жду, что Влашич проснётся в игре со „Спартаком“»

24 апреля 2021, 15:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал предстоящий матч армейцев со «Спартаком» в матче 27-го тура РПЛ.

От этой игры очень многое будет зависеть для обеих команд в борьбе за еврокубки и Лигу чемпионов. Любопытно будет наблюдать, как они будут биться за победу. Завтра важная игра для всех: игроков, тренеров, фанатов. Это всегда связано с дерби. Может, разговоры про ошибочное назначение Олича еще больше разгорятся, может, утихнут. Все будет зависеть от результата в завтрашнем матче, поэтому это важная и показательная игра для Ивицы тоже.

Думаю, кто больше справится с кадровыми проблемами, тот и победит. Это может оказаться решающим в этой игре. Хотел бы увидеть победу ЦСКА и красивую игру, как и все фанаты. Но она вряд ли такой выйдет, потому что от нее зависит многое.

Исход дерби будет решаться за счет мелочей и индивидуальных действий лидеров. Жду, чтобы Никола Влашич проснулся в этой игре и забил решающий мяч в пользу армейцев. Этого хотят все фанаты ЦСКА и Ивица Олич, который в него очень верит. Влашич именно в таких играх должен показывать свой характер и мастерство.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
24 апреля в 17:50
Влашич - сыграет в силу своих возможностей.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 апреля в 17:26
Иржи что то разговорился. Неравнодушен он к назначению Олича - явно. Пока Витя рулил , Иржи такой активности не проявлял, а сейчас предположения и догадки льются из его уст нескончаемым потоком. К чему бы это??? Откуда взялся такой большой интерес ??? Или он себя видит в качестве тренера ЦСКА??? Ведь сначала он считал назначение Олича ошибкой, потом он был бы рад пойти помощником, далее пессимизм сменялся оптимизмом и наоборот.
Опустим мнение Ярошика и просто дождемся матча.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor ответ makkie (раскрыть)
24 апреля в 17:22
Ловкий ты однако. Заметил. Завтра посмотрим кто кого.
makkie
makkie ответ Ironigor (раскрыть)
24 апреля в 17:05, ред.
Побеждайте СЕГОДНЯ, а Спартак победит ЗАВТРА в дерби ))
112910415
112910415
24 апреля в 17:04
не надо, в пасмурную погоду хорошо спится !
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 17:01, ред.
Пусть уже просыпается, все этого ждут !!!
Завтра нужна только Победа ✌!!! Удачи ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
VAN ARM
VAN ARM
24 апреля в 16:48
иржик зрит в корень))) но один он не потянет)))
VeniaminS
VeniaminS
24 апреля в 16:38
Армейцам пора бы уже выигрывать.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
24 апреля в 16:29
Фамилии будут появляться в зависимости от ситуации.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
24 апреля в 16:16
Фамилии в студию)...
cska1948
cska1948 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 апреля в 16:12
Если Влашича стерегут трое, значит есть два армейца, которых НИКТО не стережёт и этим надо пользоваться!
cska1948
cska1948
24 апреля в 16:10
"...Жду, чтобы Никола Влашич проснулся в этой игре и забил решающий мяч в пользу армейцев. Этого хотят все фанаты ЦСКА и Ивица Олич..."
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Для меня не важно, кто из армейцев забьёт победный гол! Хоть Влашич, хоть Гинер, хоть Олич! Главное, чтобы забили!
ДАША Д
ДАША Д
24 апреля в 16:03
Матч очень важен для обеих команд.
drive45
drive45
24 апреля в 16:02
Пора Армейцам возвращаться в игру. Только Победа!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 15:59
Влашича охраняю по три человека и ему сложно вырваться на простор.
beefs
beefs
24 апреля в 15:46
очень интересное мнение...
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