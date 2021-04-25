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Чеферин: «После анонса Суперлиги чувствовал себя как в стиральной машине»

25 апреля 2021, 15:43

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как чувствовал себя после анонса о создании Суперлиги.

Большой стресс. Я чувствовал себя так, будто меня поместили в стиральную машину. В субботу я отправился в Швейцарию из моей родной страны, восемь часов езды. У меня было все готово, чтобы говорить о реформах, все было в моей речи.

Я даже поблагодарил Аньелли. С тех пор я четыре раза менял речь. Они готовили то, о чем мне не говорили, а этот парень [Аньелли] лгал мне, говоря: «Это неправда, это неправда». В конце концов это случилось, и я должен был публично рассказать о случившемся.

Ранее сообщалось, что в Италии и Испании набирает обороты движение против Чеферина и Лиги чемпионов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
25 апреля в 22:01
В итоге, Суперлига оказалась мыльным пузырём)))
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 20:13
Похоже скинут его скоро
КЭТиК
КЭТиК
25 апреля в 16:14
62а на него сейчас посыпается ..
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