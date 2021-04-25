Чеферин: «После анонса Суперлиги чувствовал себя как в стиральной машине»

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, как чувствовал себя после анонса о создании Суперлиги.

Большой стресс. Я чувствовал себя так, будто меня поместили в стиральную машину. В субботу я отправился в Швейцарию из моей родной страны, восемь часов езды. У меня было все готово, чтобы говорить о реформах, все было в моей речи.

Я даже поблагодарил Аньелли. С тех пор я четыре раза менял речь. Они готовили то, о чем мне не говорили, а этот парень [Аньелли] лгал мне, говоря: «Это неправда, это неправда». В конце концов это случилось, и я должен был публично рассказать о случившемся.