Зидан: «Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей в матче Примеры с «Бетисом» (0:0) высказался о шансах мадридского клуба на чемпионство.
В плане физики сегодня проблем не возникло, мы провели концовку лучше, чем в прошлых матчах.
Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх. Если возьмут, то мы не выиграем Примеру (смеется).
Ну и самое главное Зидан не владеет ситуацией, отсюда полная чушь из его уст.
Конкуренты встречаются между собой и кто то по любому потеряет очки. Что тут думать то? Это точно, но вот один из конкурентов может выиграть все оставшиеся матчи.
Ну и самое главное Зидан не владеет ситуацией, отсюда полная чушь из его уст.
Конкуренты встречаются между собой и кто то по любому потеряет очки. Что тут думать то? Это точно, но вот один из конкурентов может выиграть все оставшиеся матчи.