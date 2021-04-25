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Зидан: «Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх»

25 апреля 2021, 08:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей в матче Примеры с «Бетисом» (0:0) высказался о шансах мадридского клуба на чемпионство.

В плане физики сегодня проблем не возникло, мы провели концовку лучше, чем в прошлых матчах.

Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх. Если возьмут, то мы не выиграем Примеру (смеется).

Зидан: «Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх»

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Все комментарии
RR117
RR117
25 апреля в 14:34
Атлетико не возьмет, а вот Барселона на изи.
112910415
112910415
25 апреля в 11:18
и сами-то будете терять ...
Байкал-38
Байкал-38
25 апреля в 10:34
Зидану надо беспокоится как бы в тройке призёров остаться, а не о чемпионстве думать.
Ну и самое главное Зидан не владеет ситуацией, отсюда полная чушь из его уст.
Конкуренты встречаются между собой и кто то по любому потеряет очки. Что тут думать то? Это точно, но вот один из конкурентов может выиграть все оставшиеся матчи.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
25 апреля в 10:09
спасибо лысый ГЕНИЙ
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 09:33
Ещё все будут терять очки
mihaluch
mihaluch
25 апреля в 09:04
Последняя ничья с Бетисом многом говорит.
VAN ARM
VAN ARM
25 апреля в 09:02
сами виноваты а теперь надежд немного))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 08:44
Как никому Зидану точно знать, что надо рассчитывать на свои силы.
Elliada
Elliada
25 апреля в 08:32
Реал должен сосредоточиться на одном турнире. А не гоняться за двумя зайцами. Смешно будет, если Реал не выиграет ЛЧ и Ла Лигу
shlomo
shlomo
25 апреля в 08:29
Ну тут бабушка на двое сказала....:)))
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