Зидан: «Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх»

Главный тренер «Реала» после ничьей в матче Примеры с «Бетисом» (0:0) высказался о шансах мадридского клуба на чемпионство.

В плане физики сегодня проблем не возникло, мы провели концовку лучше, чем в прошлых матчах.

Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх. Если возьмут, то мы не выиграем Примеру (смеется).