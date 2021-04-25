Перес — о реформе ЛЧ: «Никто не понимает новый формат турнира»

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес подверг критике реформу Лиги чемпионов.

Реформа Лиги чемпионов в 2024 году меня не убеждает. Ни формат, который никто не понимает, ни период времени, так как реформа будет в 2024 году... Либо мы исправим ситуацию раньше, либо все клубы станут банкротами.

Из-за банкротства команд случится бунт, ведь выживут только клубы, финансируемые государством, или те, у кого есть мультимиллионеры-владельцы, готовые ради собственного развлечения терять сотни миллионов евро каждый сезон.