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Перес — о реформе ЛЧ: «Никто не понимает новый формат турнира»

25 апреля 2021, 13:07

Президент «Реала» и глава Суперлиги Флорентино Перес подверг критике реформу Лиги чемпионов.

Реформа Лиги чемпионов в 2024 году меня не убеждает. Ни формат, который никто не понимает, ни период времени, так как реформа будет в 2024 году... Либо мы исправим ситуацию раньше, либо все клубы станут банкротами.

Из-за банкротства команд случится бунт, ведь выживут только клубы, финансируемые государством, или те, у кого есть мультимиллионеры-владельцы, готовые ради собственного развлечения терять сотни миллионов евро каждый сезон.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Игорь Гниленко (раскрыть)
26 апреля 2021 в 14:06
Он итак достаточно прибыльный . Только главный спонсор выделяет 4,5 миллиарда , я уже о других не говорю , а призовые за весь турнир меньше чем у последней команды АПЛ , и то только за вылит я уже не говорю о том сколько это команда по ходу турнира получает
Игорь Гниленко
Игорь Гниленко ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
25 апреля 2021 в 23:13
Я про то что уефа должны сделать из лиги чемпионов самыи прибыльныи турнир ддя команд если не хотят потерять турнир
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Игорь Гниленко (раскрыть)
25 апреля 2021 в 22:31
Ты предлагаешь не платить ?
Игорь Гниленко
Игорь Гниленко ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
25 апреля 2021 в 19:14
Доходы турниру приносять топ матчи. Почему их смотрят все? Потому что там играют лучшие. Почему там играют лучшие? Потому что им там алотят большие деньги. А кто платит? Клубы а не уефа.
Игорь Гниленко
Игорь Гниленко
25 апреля 2021 в 19:10, ред.
Если лига чемпионав такои топовыи турнир ( а я с этим полностью согласен) то уефа должны в него влаживать больше денег. Не нормально что середники апл получают больше победителя лиги чемпионов. Не удевительно что для клубов апл приоретет национальная лига
faneng
faneng
25 апреля 2021 в 16:16
Реформа и правда странная, но это не отменяет факта маразма у Переса.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Брулин (раскрыть)
25 апреля 2021 в 15:01
Банкротятся не и за затрат по трансферам , трансферы делаются в рассрочку на 5-6 лет а за зарплат
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Федор Паршунин (раскрыть)
25 апреля 2021 в 14:59
А что с остальными должно случится ? В Бразилии нету этих топ 15 , В Аргентине тоже , там клубы вымерзают ?
youtomee
youtomee
25 апреля 2021 в 14:47
я не бизнесмен конечно, но вроде логично, чтобы не стать банкротом, нужно сократить расходы, если платить Азарам по 400 штук в неделю с выхлопом близким к нулю, ну да....так не долго докатиться и до банкротства
youtomee
youtomee ответ Изгой (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля 2021 в 14:43
    ОПС
    ОПС
    25 апреля 2021 в 14:09
    Наполеон с Гитлером в палате № 6 друг друга понимают.
    Rattlehead
    Rattlehead
    25 апреля 2021 в 14:09
    Пересу не помешало бы съездить в Мюнхен на стажировку.
    poodle
    poodle
    25 апреля 2021 в 14:07
    не сдаётся старичок!)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    25 апреля 2021 в 14:03
    Переса можно будет убедить только тогда, когда самый большой денежный поток польется к нему в карман, что впрочем и в суперлиге предполагалось.
    Брулин
    Брулин
    25 апреля 2021 в 14:02
    А почему клубы должны обанкротиться?
    Может хватит покупать игроков по 100+ и платить им бешеные зарплаты? Уверен если так сделать, то можно избегать банкротства
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 апреля 2021 в 13:43
    Интересно как перес задницу рвёт.
    Владимир Анохин
    Владимир Анохин ответ TOR громовержец (раскрыть)
    25 апреля 2021 в 13:41
    А может проблема не в УЕФА, а в нежелании топ-клубов жить по средствам? Нахватали кредитов на безумные трансферы и зарплаты игрокам в этом что, УЕФА виновата?
    Ванечка
    Ванечка
    25 апреля 2021 в 13:35
    Ну тут каждый видит свою выгоду...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    25 апреля 2021 в 13:22
    То есть на сколько понимаю - предложение Переса - спасти пятнадцать элитных клубов, которые как раз имеют неплохие шансы найти спонсоров среди миллиардеров или имеют другие способы сократить расходы или заработать, а остальные пускай выживают как хотят или банкротятся. Это уж точно не способ спасти футбол.
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    25 апреля 2021 в 13:14
    Перец прав,уефа прогнившая контора,считающая что все клубы их собственность.Позор английским клубов которые прогнулись из-за пустых угроз.
    Elliada
    Elliada
    25 апреля 2021 в 13:09
    Зато по его мнению с Суперлигой было все понятно
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