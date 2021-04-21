«Локомотив» подал апелляцию на решение КДК по итогам матча со «Спартаком»

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21 апреля 2021, 18:30

«Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщается, что клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС , вынесенное по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что «железнодорожники» должны провести встречу 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле.