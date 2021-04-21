«Локомотив» подал апелляцию на решение КДК по итогам матча со «Спартаком»

«Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщается, что клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС, вынесенное по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что «железнодорожники» должны провести встречу 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле.
Футбольный клуб «Локомотив» оспорит решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза о проведении домашнего матча на нейтральном поле по итогам встречи 25-го тура РПЛ ФК «Локомотив» – ФК «Спартак».
Соответствующий документ, в котором «Локомотив» представил свои доводы по ранее вынесенному решению, был направлен в апелляционный комитет РФС.
Тогда Сухина обматерил судей и чуть не разнёс предбанник. Перед матчем со Спартаком 3 (!) раза заходил в судейскую - вот тебе и рецидив.
Отвечайте по букве закона!
Тогда Сухина обматерил судей и чуть не разнёс предбанник. Перед матчем со Спартаком 3 (!) раза заходил в судейскую - вот тебе и рецидив.
Отвечайте по букве закона!
https://youtu.be/FzRrFg7m94U