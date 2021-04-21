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«Локомотив» подал апелляцию на решение КДК по итогам матча со «Спартаком»

21 апреля 2021, 18:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщается, что клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС, вынесенное по итогам матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0). Контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что «железнодорожники» должны провести встречу 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле.

Футбольный клуб «Локомотив» оспорит решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза о проведении домашнего матча на нейтральном поле по итогам встречи 25-го тура РПЛ ФК «Локомотив» – ФК «Спартак».

Соответствующий документ, в котором «Локомотив» представил свои доводы по ранее вынесенному решению, был направлен в апелляционный комитет РФС.

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makkie
makkie
21 апреля в 21:04
Серьезно? У Локо была условка после матча с Ахматом в 2020 году.
Тогда Сухина обматерил судей и чуть не разнёс предбанник. Перед матчем со Спартаком 3 (!) раза заходил в судейскую - вот тебе и рецидив.
Отвечайте по букве закона!
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
21 апреля в 19:52
Не снимут думаю
Вагабонди
Вагабонди
21 апреля в 19:24
    Zak11
    Zak11 ответ Ironigor (раскрыть)
    21 апреля в 19:00
    А как ещё оценивать? Однобокое судейство было в матче, и забеги Сухины в судейскую
    Zak11
    Zak11
    21 апреля в 19:00
    Не, нормально, Сухина бегает весь матч в судейскую, а они ещё апелляцию подали.
    mihaluch
    mihaluch
    21 апреля в 18:55
    Сухина пятнадцать раз в судейскую зайдёт и можно закрывать стадион на реконструкцию.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 апреля в 18:53
    Достал этот спартак.
    Futurista
    Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
    21 апреля в 18:48, ред.
    За такие апелляции после рецидива тоже надо наказывать...надеюсь КДК теперь пересмотрит свое мягкое решение и снимет с Локо 3 очка...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
    21 апреля в 18:46
    Это не первый раз у Сухины. Он уже рецидивист!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    21 апреля в 18:44
    Спартак сразу подал апелляцию на апелляцию!
    Futurista
    Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
    21 апреля в 18:38, ред.
    Потому что они были уже на условке...рецидив был наказан...
    Ironigor
    Ironigor
    21 апреля в 18:37
    Интересно, чем закончится??? КДК как то однобоко отценили эту игру. Почему Локо стал пострадавшим ,большой вопрос ?!!
    drug01
    drug01
    21 апреля в 18:37
    Пора закончить этот базар
    Futurista
    Futurista
    21 апреля в 18:36
    Сюжет вкратце...

    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 апреля в 18:35
    Сказка про белого бычка...
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