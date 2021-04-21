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УЕФА заявил о возможных санкциях в отношении клубов-основателей Суперлиги

21 апреля 2021, 20:41

На 12 клубов-основателей Суперлиги могут быть наложены санкции. Об этом сообщил один из вице-президентов УЕФА.

Нам придется обсудить возможные дополнительные санкции, первое последствие — эти клубы будут жить с позором.

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shlifen
shlifen ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
22 апреля в 00:36, ред.
Возможно вы правы и "Юридически они ничего не нарушали" но я лично бумаги контрактов между топ-клубами и УЕФА не читал, также как и контракты между лигами и клубами, потому не уверен в том что санкций быть не может, возможно вы знаете больше =)

"если бы юридически что то угрожало то никто бы не полез бы никуда." - вы всё ещё верите в то что "всё было продумано" и все клубы предусмотрели все риски?? Даже тогда когда видно что английские клубы вообще не учитывали толком даже элементарные риски и "местечковый патриотизм" британцев?? =))))

Хотя признаюсь вам честно, уверенность с которой Перес говорил, а топ-клубы действовали - меня сбила с толку, и я тоже в какой-то момент поверил что у "бунта 12-ти" всё получится, и УЕФА ничего не сможет им противопоставить... Однако оказалось что получить поддержку "Городского Суда Мадрида" было проще, чем удержать топ-клубы в одной Супер-Лиге =))
shlifen
shlifen ответ Igo0rek (раскрыть)
22 апреля в 00:18
Если брать только "контекст зарабатывания денег" - разницы абсолютно никакой, это всё равно "большие дяди которые делят деньги от ТВ".
"Суперлига с финансовой точки зрения, это был бы сверхуспешный проект. " - так это собственно никто и не оспаривал =)
"Абсолютному большинству не интересно смотреть на матчи Лудогорца, Клужа и прочего сброда. " - ну если вы не болеете за клуб из вашего родного города то вам разумеется пофигу. Но условные болельщики Динамо Киев или Ференцвароша с интересом смотрели матчи своих команд. Ну и опять же, посмотрите на состав групп в ЛЧ, откровенно из "сброда", как вы выразились, там и так уже "кот наплакал" - Мидтьюлланд, Ференцварош, Олимпиакос, Брюгге, Истамбул. С другой стороны из 4-й корзины сеялся Интер, кто же им виноват что они снова не вышли из группы??
"У УЕФА и Переса - цель одна." - тоже на 100% согласен.

Так а в чём же тогда разница?? На мой взгляд, разница в подходах. УЕФА, хотя старается сохранять видимость "СПОРТИВНОГО ПРИНЦИПА". Тоесть топ-клубы попадают в группы ЛЧ, но даже они должны ЗАРАБОТАТЬ это право заняв призовые места в своих чемпионатах. А у условных Аталанты или Айнтрахта, сейчас есть хотя-бы теоретический (а сейчас мы видим что не теоретический а вполне реальный) шанс подвинуть кого-то из грандов из ЛЧ и занять их место.

Супер-Лига же предлагала отказаться от спортивного принципа и выдавать ГАРАНТИРОВАННЫЕ МЕСТА для топ-клубов. Без вылетов из лиги для "основателей", и ТАК УЖ И БЫТЬ, они будут приглашать в год по 2-3-5 команд извне, выгоняя их из лиги вне зависимости от результатов. =)) Неужели вы сами этого не понимали? Неужели я должен вам напоминать сами основы Супер-Лиги??

Я впринципе не против формирования ЛЧ в формате Лиги, но только в варианте, когда клубы ЗАСЛУЖИВАЮТ право в ней играть по итогам сезона. Скажем в этом году в топ-4 АПЛ Челси-МС-Лестер-МЮ - вот пусть они и выступают, а в следующем будет Арсенал-Ливерпуль-Тоттенхем-Вэст Хэм - значит теперь их очередь играть в лиге... Вот и вся "петрушка" =)))
shlifen
shlifen ответ Project Pandora (раскрыть)
21 апреля в 23:35, ред.
"Реалу ничего не грозит." - если бы этот вопрос решал Городской суд Мадрида, я был бы с вами согласен на 146%. Но к сожалению для фанатов Реала, решение будет принимать УЕФА. =(
"Не реал предложил СЛ, а конкретный человек. Реал даже ни одной игры в этой СЛ не сыграл, так за что наказывать?" - тут уж не мне решать, но думаю что если Переса "уйдут из Реала", то и санкций на клуб будет наложено в разы меньше (по классике - будет найден "стрелочник")
"Eсть конкретные заговорщики с именами и фамилиями, но даже им ничего особо не будет, " - поживём увидим, от нас с вами ничего не зависит, я лишь выразил уверенность что "не будут испанские и европейские фанаты Реала выходить на митинги чтобы Переса оправдали" =))

P.S. Опять же, хочу чтобы вы меня правильно поняли, я не хейчу Реал, и не хочу чтобы клубу прилетали санкции из-за того что его президент решил что он может решать один за весь Европейский футбол, и ему грезятся "лавры спасителя футбола"...
shlifen
shlifen ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 23:08
"Проиграна битва, но не война." - c этим утверждением полностью согласен.
"просто стада фанатов их поддержали и клубы не захотели резонанса, хотя могли (и на мой взгляд были обязаны проигнорировать мнения диванных экспертов)." - вы путаете, "диванные эксперты" это мы с вами, а в Англии недовольные фаны своих клубов ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ, а не протестовали только в интернете.
"Ишь чего удумали, большим дядям, владельцам виднее, а их дело смиренно денюжку носить на стадион, билеты на матч покупать когда скажут и подписки оплачивать если хозяева разрешают" - такая ваша логика? Это эти люди достойные фанаты своего клуба?
И "упоротые фанатики" - это люди поддерживающие ЛЮБОЕ решение руководства клуба, только на том основании что они владеют этим клубом, но их вы приписываете к "достойным болельщикам"...
Придётся Ювентусу на поле бороться за призовые от еврокубков, а не в "кабинетах договариваться за гарантированные места в Супер-Лиге". Пока мы с вами, последние три дня обсуждали - английские фанаты доказали что Супер-Лига в том виде в котором её представили, это "Колосс на глиняных ногах"
УЕСКА
УЕСКА ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 23:06
Ага. Создадут и будут вдвоем в нем играть.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ УЕСКА (раскрыть)
21 апреля в 22:45
    Hamman
    Hamman ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    21 апреля в 22:37
    Провели ,,разведку боем"
    протон1
    протон1
    21 апреля в 22:29
    а сейчас когда их разбили. они будут друг на друга валить вину. типо я крайний. я не виноват)))))))))
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    21 апреля в 22:12
    Реал с юве обязательно нужно строго наказать как главных зачинщиков. Остальных простить можно.
    cska1948
    cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    21 апреля в 22:09
    УЕФА хочет выпороть бунтарей ТАК, чтобы и через сто лет об этом помнили и не помышляли ни о чём подобном! И это правильно!
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Аксинья (раскрыть)
    21 апреля в 21:44
    А теперь начинай прикидывать. АПЛ с продажи телеправ зарабатывает несколько миллиардов фунтов, чуть больше миллиарда из которых уходит всем клубам, плюс спонсорские контракты. Допустим по твоему сценарию руководство лиги отправляет клубы в чемпионшип. Внимание вопрос! Какой канал купит права на ТВ трансляции АПЛ без топ-клубов, по нынешнему прайсу? Ответ прост... Никто! Никто не будет платить и половину из запрашиваемой суммы. Какая компания захочет купить рекламу у АПЛ, когда там не будет топ-клубов, болельщики которых расположены по всему миру? Особенно учитывая, что аудитория сократится как минимум втрое...
    Понимаешь логику?
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    21 апреля в 21:40
    Битва за бабло.
    Zimka
    Zimka
    21 апреля в 21:38
    УЕФА и ФИФА походу ничего не вынесут из этой истории, пузырь так и будет дальше расти как и недовольство ТОПов и через пару лет будет ещё один заход на Суперлигу, только с привлечением политиков и СМИ.
    boom4321
    boom4321
    21 апреля в 21:38
    Давайте развяжите руки клубам уже, бездари уефашные
    Аксинья
    Аксинья
    21 апреля в 21:36
    Всех в пердив своих чемпов опустить))
    Project Pandora
    Project Pandora ответ shlifen (раскрыть)
    21 апреля в 21:35
    Реалу ничего не грозит. Не реал предложил СЛ, а конкретный человек. Реал даже ни одной игры в этой СЛ не сыграл, так за что наказывать? Клуб тут вообще не при делах, так что надежды некоторых товарищей на счёт наказания данного клуба так и останется их влажными мечтами. Есть конкретные заговорщики с именами и фамилиями, но даже им ничего особо не будет, ну может косые взгляды на некоторое время.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
    21 апреля в 21:34
    Если посмотреть глобально, то бойкот болельщиков перечеркивает прибыль с маркетинга. Учитывая пустые трибуны и убытки от пандемии, потеря аудитории нанесла бы серьезный удар.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ shlifen (раскрыть)
    21 апреля в 21:32, ред.
    Чем УЕФА в контексте зарабатывания денег отличается от Переса? Каждый хочет заработать как можно больше, это нормально. Перес создав Суперлигу обеспечил бы монополию на самую дорогую продажу ТВ прав, самые дорогие спонсорские контракты, самый большой охват аудитории.

    Я уже говорил ранее, скажу и сейчас. Суперлига с финансовой точки зрения, это был бы сверхуспешный проект. Абсолютному большинству не интересно смотреть на матчи Лудогорца, Клужа и прочего сброда. Никому не интересно смотреть матчи в Испании, где не играют Барселона и Реал.

    Сейчас монополия на лакомый кусочек находится в руках УЕФА, так Лига чемпионов здесь и сейчас самый просматриваемый клубный турнир. Еще раз повторюсь. У УЕФА и Переса - цель одна.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 апреля в 21:25
    А может не стоит нагнетать обстановку
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответ shlifen (раскрыть)
    21 апреля в 21:19
    Юридически они ничего не нарушали, клубы не собственность ФИФА и УЕФА, если бы юридически что то угрожало то никто бы не полез бы никуда.
    shlifen
    shlifen ответ Igo0rek (раскрыть)
    21 апреля в 21:07
    "За что его отстранять?"
    Удивительно, вы сами же и ответили на свой вопрос "хотел оставить с носом УЕФА и национальные чемпионаты, чтобы бабло пилили клубы Суперлиги, а не ранее упомянутые конторы." - вот за это и стоит =)

    Могу вам сразу сказать, что в случае отстранения Переса от футбола пожизненно - митингов по всей Европе в его поддержку мы не увидим. Или может быть вы думаете что за Переса вступятся другие президенты клубов Примеры?? Или может быть его поддержит глава федерации футбола Испании??

    Перес, назначив/избрав себя президентом Супер-Лиги сам поставил свою репутацию "на кон" - всем очевидно что он проиграл. И УЕФА это просто так не оставит. Впринципе, врядли последуют какие-то серьёзные санкции для клубов из АПЛ (всё таки они первыми сбежали с "Титаника") Интера, Милана, Атлетико и возможно даже Барселоны (у каталонцев и без УЕФА сейчас проблем хватает), может заставят провести благотворительный турнир, а деньги (как же не попиариться на такой затее) Чеферин торжественно передаст на развитие футбола где-нибудь в Болгарии/Албании/Беларуси. Очки с топ-клубов не снимешь, штрафы большие не повесишь - да и врядли сами захотят нагнетать снова обстановку. Ну может с благотворительным турниром "я загнул" но потребуют передать по 3-5 лимонов евро на поддержку клубов из низших лиг.

    А вот Реалу (особенно если Перес останется "у руля") и Ювентусу (Аньелли ещё один кто ставил на кон свою репутацию) - видимо "прилетит" за всех и сразу... Могут и от еврокубков на годы отстранить, могут трансферный бан влепить, а могут и ещё чего придумать... Но думаю что Перес и Аньелли осознавали риски, а если нет - то ещё больше заслужили отхватить проблем.
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    21 апреля в 21:05
    Сказочники. Все прекрасно понимают, что это будет себе дороже для УЕФА.

    Давайте, лишите эти клубы еврокубков на следующий сезон. И тогда суперлиге 100% быть.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 апреля в 21:03
    Не знаю насчёт позора а вот нагнуть их надо за самодеятельность.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Zak11 (раскрыть)
    21 апреля в 21:01
    Так зачем надо было выходить из Суперлиги?))
    juvenale
    juvenale
    21 апреля в 20:59
    эту уефамафию пора разгонять
    beefs
    beefs
    21 апреля в 20:57
    вот и началось, еще одно бойня..
    Zak11
    Zak11
    21 апреля в 20:56
    Клубы-основатели могут сами отказаться после такого официального высказывания от УЕФА играть в их турнирах. Словами нельзя разбрасываться. Без топ-клубов УЕФА не сможет жить. А топы смогут. Вот в чём смысл.
    Zak11
    Zak11
    21 апреля в 20:50
    С позором за что? Может УЕФА начнёт шевелиться? Что то давненько баннеров UEFA-mafia не было. Пора бы уже.
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    21 апреля в 20:49
    Пи...болы. Ни... они не сделают.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ DXTK (раскрыть)
    21 апреля в 20:49
    За что его отстранять? Перес просто хотел оставить с носом УЕФА и национальные чемпионаты, чтобы бабло пилили клубы Суперлиги, а не ранее упомянутые конторы.
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