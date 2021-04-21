УЕФА заявил о возможных санкциях в отношении клубов-основателей Суперлиги

На 12 клубов-основателей Суперлиги могут быть наложены санкции. Об этом сообщил один из вице-президентов УЕФА.
Нам придется обсудить возможные дополнительные санкции, первое последствие — эти клубы будут жить с позором.
На 12 клубов-основателей Суперлиги могут быть наложены санкции. Об этом сообщил один из вице-президентов УЕФА.
Нам придется обсудить возможные дополнительные санкции, первое последствие — эти клубы будут жить с позором.
"если бы юридически что то угрожало то никто бы не полез бы никуда." - вы всё ещё верите в то что "всё было продумано" и все клубы предусмотрели все риски?? Даже тогда когда видно что английские клубы вообще не учитывали толком даже элементарные риски и "местечковый патриотизм" британцев?? =))))
Хотя признаюсь вам честно, уверенность с которой Перес говорил, а топ-клубы действовали - меня сбила с толку, и я тоже в какой-то момент поверил что у "бунта 12-ти" всё получится, и УЕФА ничего не сможет им противопоставить... Однако оказалось что получить поддержку "Городского Суда Мадрида" было проще, чем удержать топ-клубы в одной Супер-Лиге =))
"если бы юридически что то угрожало то никто бы не полез бы никуда." - вы всё ещё верите в то что "всё было продумано" и все клубы предусмотрели все риски?? Даже тогда когда видно что английские клубы вообще не учитывали толком даже элементарные риски и "местечковый патриотизм" британцев?? =))))
Хотя признаюсь вам честно, уверенность с которой Перес говорил, а топ-клубы действовали - меня сбила с толку, и я тоже в какой-то момент поверил что у "бунта 12-ти" всё получится, и УЕФА ничего не сможет им противопоставить... Однако оказалось что получить поддержку "Городского Суда Мадрида" было проще, чем удержать топ-клубы в одной Супер-Лиге =))
"Суперлига с финансовой точки зрения, это был бы сверхуспешный проект. " - так это собственно никто и не оспаривал =)
"Абсолютному большинству не интересно смотреть на матчи Лудогорца, Клужа и прочего сброда. " - ну если вы не болеете за клуб из вашего родного города то вам разумеется пофигу. Но условные болельщики Динамо Киев или Ференцвароша с интересом смотрели матчи своих команд. Ну и опять же, посмотрите на состав групп в ЛЧ, откровенно из "сброда", как вы выразились, там и так уже "кот наплакал" - Мидтьюлланд, Ференцварош, Олимпиакос, Брюгге, Истамбул. С другой стороны из 4-й корзины сеялся Интер, кто же им виноват что они снова не вышли из группы??
"У УЕФА и Переса - цель одна." - тоже на 100% согласен.
Так а в чём же тогда разница?? На мой взгляд, разница в подходах. УЕФА, хотя старается сохранять видимость "СПОРТИВНОГО ПРИНЦИПА". Тоесть топ-клубы попадают в группы ЛЧ, но даже они должны ЗАРАБОТАТЬ это право заняв призовые места в своих чемпионатах. А у условных Аталанты или Айнтрахта, сейчас есть хотя-бы теоретический (а сейчас мы видим что не теоретический а вполне реальный) шанс подвинуть кого-то из грандов из ЛЧ и занять их место.
Супер-Лига же предлагала отказаться от спортивного принципа и выдавать ГАРАНТИРОВАННЫЕ МЕСТА для топ-клубов. Без вылетов из лиги для "основателей", и ТАК УЖ И БЫТЬ, они будут приглашать в год по 2-3-5 команд извне, выгоняя их из лиги вне зависимости от результатов. =)) Неужели вы сами этого не понимали? Неужели я должен вам напоминать сами основы Супер-Лиги??
Я впринципе не против формирования ЛЧ в формате Лиги, но только в варианте, когда клубы ЗАСЛУЖИВАЮТ право в ней играть по итогам сезона. Скажем в этом году в топ-4 АПЛ Челси-МС-Лестер-МЮ - вот пусть они и выступают, а в следующем будет Арсенал-Ливерпуль-Тоттенхем-Вэст Хэм - значит теперь их очередь играть в лиге... Вот и вся "петрушка" =)))
"Суперлига с финансовой точки зрения, это был бы сверхуспешный проект. " - так это собственно никто и не оспаривал =)
"Абсолютному большинству не интересно смотреть на матчи Лудогорца, Клужа и прочего сброда. " - ну если вы не болеете за клуб из вашего родного города то вам разумеется пофигу. Но условные болельщики Динамо Киев или Ференцвароша с интересом смотрели матчи своих команд. Ну и опять же, посмотрите на состав групп в ЛЧ, откровенно из "сброда", как вы выразились, там и так уже "кот наплакал" - Мидтьюлланд, Ференцварош, Олимпиакос, Брюгге, Истамбул. С другой стороны из 4-й корзины сеялся Интер, кто же им виноват что они снова не вышли из группы??
"У УЕФА и Переса - цель одна." - тоже на 100% согласен.
Так а в чём же тогда разница?? На мой взгляд, разница в подходах. УЕФА, хотя старается сохранять видимость "СПОРТИВНОГО ПРИНЦИПА". Тоесть топ-клубы попадают в группы ЛЧ, но даже они должны ЗАРАБОТАТЬ это право заняв призовые места в своих чемпионатах. А у условных Аталанты или Айнтрахта, сейчас есть хотя-бы теоретический (а сейчас мы видим что не теоретический а вполне реальный) шанс подвинуть кого-то из грандов из ЛЧ и занять их место.
Супер-Лига же предлагала отказаться от спортивного принципа и выдавать ГАРАНТИРОВАННЫЕ МЕСТА для топ-клубов. Без вылетов из лиги для "основателей", и ТАК УЖ И БЫТЬ, они будут приглашать в год по 2-3-5 команд извне, выгоняя их из лиги вне зависимости от результатов. =)) Неужели вы сами этого не понимали? Неужели я должен вам напоминать сами основы Супер-Лиги??
Я впринципе не против формирования ЛЧ в формате Лиги, но только в варианте, когда клубы ЗАСЛУЖИВАЮТ право в ней играть по итогам сезона. Скажем в этом году в топ-4 АПЛ Челси-МС-Лестер-МЮ - вот пусть они и выступают, а в следующем будет Арсенал-Ливерпуль-Тоттенхем-Вэст Хэм - значит теперь их очередь играть в лиге... Вот и вся "петрушка" =)))
"Не реал предложил СЛ, а конкретный человек. Реал даже ни одной игры в этой СЛ не сыграл, так за что наказывать?" - тут уж не мне решать, но думаю что если Переса "уйдут из Реала", то и санкций на клуб будет наложено в разы меньше (по классике - будет найден "стрелочник")
"Eсть конкретные заговорщики с именами и фамилиями, но даже им ничего особо не будет, " - поживём увидим, от нас с вами ничего не зависит, я лишь выразил уверенность что "не будут испанские и европейские фанаты Реала выходить на митинги чтобы Переса оправдали" =))
P.S. Опять же, хочу чтобы вы меня правильно поняли, я не хейчу Реал, и не хочу чтобы клубу прилетали санкции из-за того что его президент решил что он может решать один за весь Европейский футбол, и ему грезятся "лавры спасителя футбола"...
"Не реал предложил СЛ, а конкретный человек. Реал даже ни одной игры в этой СЛ не сыграл, так за что наказывать?" - тут уж не мне решать, но думаю что если Переса "уйдут из Реала", то и санкций на клуб будет наложено в разы меньше (по классике - будет найден "стрелочник")
"Eсть конкретные заговорщики с именами и фамилиями, но даже им ничего особо не будет, " - поживём увидим, от нас с вами ничего не зависит, я лишь выразил уверенность что "не будут испанские и европейские фанаты Реала выходить на митинги чтобы Переса оправдали" =))
P.S. Опять же, хочу чтобы вы меня правильно поняли, я не хейчу Реал, и не хочу чтобы клубу прилетали санкции из-за того что его президент решил что он может решать один за весь Европейский футбол, и ему грезятся "лавры спасителя футбола"...
"просто стада фанатов их поддержали и клубы не захотели резонанса, хотя могли (и на мой взгляд были обязаны проигнорировать мнения диванных экспертов)." - вы путаете, "диванные эксперты" это мы с вами, а в Англии недовольные фаны своих клубов ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ, а не протестовали только в интернете.
"Ишь чего удумали, большим дядям, владельцам виднее, а их дело смиренно денюжку носить на стадион, билеты на матч покупать когда скажут и подписки оплачивать если хозяева разрешают" - такая ваша логика? Это эти люди достойные фанаты своего клуба?
И "упоротые фанатики" - это люди поддерживающие ЛЮБОЕ решение руководства клуба, только на том основании что они владеют этим клубом, но их вы приписываете к "достойным болельщикам"...
Придётся Ювентусу на поле бороться за призовые от еврокубков, а не в "кабинетах договариваться за гарантированные места в Супер-Лиге". Пока мы с вами, последние три дня обсуждали - английские фанаты доказали что Супер-Лига в том виде в котором её представили, это "Колосс на глиняных ногах"
"просто стада фанатов их поддержали и клубы не захотели резонанса, хотя могли (и на мой взгляд были обязаны проигнорировать мнения диванных экспертов)." - вы путаете, "диванные эксперты" это мы с вами, а в Англии недовольные фаны своих клубов ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ, а не протестовали только в интернете.
"Ишь чего удумали, большим дядям, владельцам виднее, а их дело смиренно денюжку носить на стадион, билеты на матч покупать когда скажут и подписки оплачивать если хозяева разрешают" - такая ваша логика? Это эти люди достойные фанаты своего клуба?
И "упоротые фанатики" - это люди поддерживающие ЛЮБОЕ решение руководства клуба, только на том основании что они владеют этим клубом, но их вы приписываете к "достойным болельщикам"...
Придётся Ювентусу на поле бороться за призовые от еврокубков, а не в "кабинетах договариваться за гарантированные места в Супер-Лиге". Пока мы с вами, последние три дня обсуждали - английские фанаты доказали что Супер-Лига в том виде в котором её представили, это "Колосс на глиняных ногах"
Понимаешь логику?
Понимаешь логику?
Я уже говорил ранее, скажу и сейчас. Суперлига с финансовой точки зрения, это был бы сверхуспешный проект. Абсолютному большинству не интересно смотреть на матчи Лудогорца, Клужа и прочего сброда. Никому не интересно смотреть матчи в Испании, где не играют Барселона и Реал.
Сейчас монополия на лакомый кусочек находится в руках УЕФА, так Лига чемпионов здесь и сейчас самый просматриваемый клубный турнир. Еще раз повторюсь. У УЕФА и Переса - цель одна.
Я уже говорил ранее, скажу и сейчас. Суперлига с финансовой точки зрения, это был бы сверхуспешный проект. Абсолютному большинству не интересно смотреть на матчи Лудогорца, Клужа и прочего сброда. Никому не интересно смотреть матчи в Испании, где не играют Барселона и Реал.
Сейчас монополия на лакомый кусочек находится в руках УЕФА, так Лига чемпионов здесь и сейчас самый просматриваемый клубный турнир. Еще раз повторюсь. У УЕФА и Переса - цель одна.
Удивительно, вы сами же и ответили на свой вопрос "хотел оставить с носом УЕФА и национальные чемпионаты, чтобы бабло пилили клубы Суперлиги, а не ранее упомянутые конторы." - вот за это и стоит =)
Могу вам сразу сказать, что в случае отстранения Переса от футбола пожизненно - митингов по всей Европе в его поддержку мы не увидим. Или может быть вы думаете что за Переса вступятся другие президенты клубов Примеры?? Или может быть его поддержит глава федерации футбола Испании??
Перес, назначив/избрав себя президентом Супер-Лиги сам поставил свою репутацию "на кон" - всем очевидно что он проиграл. И УЕФА это просто так не оставит. Впринципе, врядли последуют какие-то серьёзные санкции для клубов из АПЛ (всё таки они первыми сбежали с "Титаника") Интера, Милана, Атлетико и возможно даже Барселоны (у каталонцев и без УЕФА сейчас проблем хватает), может заставят провести благотворительный турнир, а деньги (как же не попиариться на такой затее) Чеферин торжественно передаст на развитие футбола где-нибудь в Болгарии/Албании/Беларуси. Очки с топ-клубов не снимешь, штрафы большие не повесишь - да и врядли сами захотят нагнетать снова обстановку. Ну может с благотворительным турниром "я загнул" но потребуют передать по 3-5 лимонов евро на поддержку клубов из низших лиг.
А вот Реалу (особенно если Перес останется "у руля") и Ювентусу (Аньелли ещё один кто ставил на кон свою репутацию) - видимо "прилетит" за всех и сразу... Могут и от еврокубков на годы отстранить, могут трансферный бан влепить, а могут и ещё чего придумать... Но думаю что Перес и Аньелли осознавали риски, а если нет - то ещё больше заслужили отхватить проблем.
Удивительно, вы сами же и ответили на свой вопрос "хотел оставить с носом УЕФА и национальные чемпионаты, чтобы бабло пилили клубы Суперлиги, а не ранее упомянутые конторы." - вот за это и стоит =)
Могу вам сразу сказать, что в случае отстранения Переса от футбола пожизненно - митингов по всей Европе в его поддержку мы не увидим. Или может быть вы думаете что за Переса вступятся другие президенты клубов Примеры?? Или может быть его поддержит глава федерации футбола Испании??
Перес, назначив/избрав себя президентом Супер-Лиги сам поставил свою репутацию "на кон" - всем очевидно что он проиграл. И УЕФА это просто так не оставит. Впринципе, врядли последуют какие-то серьёзные санкции для клубов из АПЛ (всё таки они первыми сбежали с "Титаника") Интера, Милана, Атлетико и возможно даже Барселоны (у каталонцев и без УЕФА сейчас проблем хватает), может заставят провести благотворительный турнир, а деньги (как же не попиариться на такой затее) Чеферин торжественно передаст на развитие футбола где-нибудь в Болгарии/Албании/Беларуси. Очки с топ-клубов не снимешь, штрафы большие не повесишь - да и врядли сами захотят нагнетать снова обстановку. Ну может с благотворительным турниром "я загнул" но потребуют передать по 3-5 лимонов евро на поддержку клубов из низших лиг.
А вот Реалу (особенно если Перес останется "у руля") и Ювентусу (Аньелли ещё один кто ставил на кон свою репутацию) - видимо "прилетит" за всех и сразу... Могут и от еврокубков на годы отстранить, могут трансферный бан влепить, а могут и ещё чего придумать... Но думаю что Перес и Аньелли осознавали риски, а если нет - то ещё больше заслужили отхватить проблем.
Давайте, лишите эти клубы еврокубков на следующий сезон. И тогда суперлиге 100% быть.
Давайте, лишите эти клубы еврокубков на следующий сезон. И тогда суперлиге 100% быть.