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Сигурдссон не сыграет против «Спартака»

22 апреля 2021, 14:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

КДК РФС отказал ЦСКА в решении отменить четвертую желтую карточку полузащитника Арнора Сигурдссона, полученную им в матче 26-го тура РПЛ против «Сочи».

Таким образом, футболист пропустит поединок со «Спартаком» из-за дисквалификации. Напомним, что «красно-белым» по аналогичной причине не сможет помочь защитник Самуэль Жиго.

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makkie
makkie ответ ОлегаТэ (раскрыть)
22 апреля в 18:55
У нас минус Жиго.
У вас Фернандес, Сигурдссон, Кучаев, Магнуссон, Зайнутдинов... и это не считая вечно травмированного Фукса.

Но по сути, если не брать защиту, у вас вполне приличный центр поля и атакующая линия.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
22 апреля в 17:44
По мне, так потеря Жиго для Спартака будет посущественнее, чем Сигурдссона для ЦСКА.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
22 апреля в 15:37, ред.
Да ты шо!
А 4 желтая карточка - это не дисквалификация?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 15:28
С жиго причина совершенно другая он получил красную карточку.
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 15:26
Жаль конечно что не сыграет...
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 15:16
Итак некому играть, шоце за тэке ?!!
Вообщем в этом сезоне можно уже успокоиться и не ждать чудес. Надеюсь на следующий сезон.
ЦСКА должен стать новой боеспособной командой у которой будет только одна цель, путь к Чемпионству !!!
Удачи ЦСКА и Оличу !!! Всем Добра !!!
drug01
drug01
22 апреля в 15:04
Это потеря явно
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 15:01
Спартаку пофиг кто там будет играть
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