Сигурдссон не сыграет против «Спартака»

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22 апреля 2021, 14:59

КДК РФС отказал ЦСКА в решении отменить четвертую желтую карточку полузащитника , полученную им в матче 26-го тура РПЛ против «Сочи».

Таким образом, футболист пропустит поединок со «Спартаком» из-за дисквалификации. Напомним, что «красно-белым» по аналогичной причине не сможет помочь защитник Самуэль Жиго.