Сигурдссон не сыграет против «Спартака»

КДК РФС отказал ЦСКА в решении отменить четвертую желтую карточку полузащитника Арнора Сигурдссона, полученную им в матче 26-го тура РПЛ против «Сочи».
Таким образом, футболист пропустит поединок со «Спартаком» из-за дисквалификации. Напомним, что «красно-белым» по аналогичной причине не сможет помочь защитник Самуэль Жиго.
У вас Фернандес, Сигурдссон, Кучаев, Магнуссон, Зайнутдинов... и это не считая вечно травмированного Фукса.
Но по сути, если не брать защиту, у вас вполне приличный центр поля и атакующая линия.
У вас Фернандес, Сигурдссон, Кучаев, Магнуссон, Зайнутдинов... и это не считая вечно травмированного Фукса.
Но по сути, если не брать защиту, у вас вполне приличный центр поля и атакующая линия.
А 4 желтая карточка - это не дисквалификация?
А 4 желтая карточка - это не дисквалификация?
Вообщем в этом сезоне можно уже успокоиться и не ждать чудес. Надеюсь на следующий сезон.
ЦСКА должен стать новой боеспособной командой у которой будет только одна цель, путь к Чемпионству !!!
Удачи ЦСКА и Оличу !!! Всем Добра !!!
Вообщем в этом сезоне можно уже успокоиться и не ждать чудес. Надеюсь на следующий сезон.
ЦСКА должен стать новой боеспособной командой у которой будет только одна цель, путь к Чемпионству !!!
Удачи ЦСКА и Оличу !!! Всем Добра !!!