Исполнительный комитет УЕФА не будет наказывать клубы Суперлиги

Сообщается, что исполнительный комитет УЕФА принял решение не наказывать клубы, которые согласились на создание Европейской Суперлиги.
Такое же решение касается «Реала» и Флорентино Переса, который являлся главой Суперлиги. УЕФА не будет дисквалифицировать клубы из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, несмотря на то, что ранее на эту тему ходили разговоры.
Однако не исключается, что в будущем некоторые санкции могут последовать.
Во-первых, Реал теперь могут просто аккуратно засудить в полуфинале ЛЧ с Челси (воя будет много, но все всё понимают)
Во-вторых, про санкции на будущие сезоны вопрос ещё будет решаться...
В-третьих, на словах Перес выглядел как махинатор который всё просчитал и "прижмёт к ногтю" УЕФА, а по факту выяснилось что в Супер-Лиге теперь почти никого и не осталось...
P. S. Наказывать всех 12 не будут, поскольку сильно просядут по ТВ в ЛЧ. Но вот без Реала и Юве (который кстати вообще не факт что в ЛЧ и так попадёт) ЛЧ спокойно годик переживёт... Хотя лично на мой взгляд лучше бы наказали не клубы, а конкретно двух махинаторов Переса и Аньелли - не должны болельщики страдать из-за "хитроумных" руководителей... =((
Во-первых, Реал теперь могут просто аккуратно засудить в полуфинале ЛЧ с Челси (воя будет много, но все всё понимают)
Во-вторых, про санкции на будущие сезоны вопрос ещё будет решаться...
В-третьих, на словах Перес выглядел как махинатор который всё просчитал и "прижмёт к ногтю" УЕФА, а по факту выяснилось что в Супер-Лиге теперь почти никого и не осталось...
P. S. Наказывать всех 12 не будут, поскольку сильно просядут по ТВ в ЛЧ. Но вот без Реала и Юве (который кстати вообще не факт что в ЛЧ и так попадёт) ЛЧ спокойно годик переживёт... Хотя лично на мой взгляд лучше бы наказали не клубы, а конкретно двух махинаторов Переса и Аньелли - не должны болельщики страдать из-за "хитроумных" руководителей... =((