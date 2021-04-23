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Исполнительный комитет УЕФА не будет наказывать клубы Суперлиги

23 апреля 2021, 14:14

Сообщается, что исполнительный комитет УЕФА принял решение не наказывать клубы, которые согласились на создание Европейской Суперлиги.

Такое же решение касается «Реала» и Флорентино Переса, который являлся главой Суперлиги. УЕФА не будет дисквалифицировать клубы из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, несмотря на то, что ранее на эту тему ходили разговоры.

Однако не исключается, что в будущем некоторые санкции могут последовать.

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Все комментарии
sash71
sash71
26 апреля в 16:58
Странно всё как получается....сейчас после развала Суперлиги во всю пошли слухи об объединённых чемпионатах Англии и Шотландии, Голландии и Бельгии к которым может примкнуть Дания. Всё так или иначе завязано на финансах и каждый прекрасно понимает, когда денежки текли рекой в футбол времена давно минувших дней. УЕФА походу тоже прекрасно понимает ситуацию но на эту картину закрывает глаза и ничего не высказывает, а молчание как у нас говорят это согласие.
Incredulous
Incredulous ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 21:13
Я имел ввиду, что Перес просчитал с юридической точки зрения, и если бы руководители других клубов были немного поумнее и менее трусливее, то тоже это поняли бы, но большинство решило пойти по пути наименьшего сопротивления.
Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 20:38
Все было слишком наигранно!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 20:25
И в чем противоречии я не могу понять ? Где я писал что они честные ? Как я могу противоречить , если я нигде не писал что они честные ? Продажная коррумпированная контора , где я писал что они честные что бы противоречить себе ?)) Сам приписывает мне того чего я не писал и говоришь что я противоречу )))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 20:22
В следующим сезоне посмотрим заяветься Реал или нет , а там увидим кто был прав
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 20:20
Так Реал и Барса по делу получили трансферный бан , потому что нарушили правила и сами это признали , причем тут это ? Их что по беспределу забанили ? Нет по факту понесли наказания и н кто не спорил . Ну давай посмотрим , через сколько тебе написать если Реал понесет наказание ? Когда по твоему они должны наказать Реал ? Скажи мне через это время посмотрим и проверим . Что касается второго вопроса , я не утверждал что с ним будут что то делать , не надо цепляться , я лишь говорил если под кого то и будут копать , если захотят, то это явно будет президент УЕФА а не Реала . Но не говорил что точно будет это
shlifen
shlifen ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 20:12, ред.
"более того они не могут наказать тех кто нарушал законы УЕФА это Сити и ПСЖ . Это контора только в своем поприще может творить беспредел" - определитесь наконец они ПРОДАЖНЫЕ И НЕ ХОТЯТ приструнить Сити и ПСЖ, или они ЧЕСТНЫЕ/СЛАБЫЕ И НЕ МОГУТ приструнить Сити и ПСЖ. А то у вас получается противоречие. Трансферный бан Барселона и Реал разве не получали раньше?? Вы игнорируете ЛЮБОЙ факт который противоречит вашему мнению =))

"Платини и Блатер в свое время опракинули США с чемпионатом мира в пользу Катара и России напомнить что с ними случилось ?" - если вы не видите разницы между описанными вами событиями, и "подписанием договора на возможное предоставление кредита для организации которой ещё даже не было", то боюсь у вас есть только одна позиция "я всегда прав", и аргументы "против" просто игнорируются... Прочтите ещё раз мой первый абзац прошлого поста и подумайте сами, всё правительство и службы США впишется потому что JP Morgan не сумел заработать проценты по кредиту, а все деньги остались в банках?? Заканчивайте с конспирологией... =)))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 19:55
Конечно не найдет , потому что суды не принадлежат им , более того они не могут наказать тех кто нарушал законы УЕФА это Сити и ПСЖ . Это контора только в своем поприще может творить беспредел ,но что бы наказать клуб , надо выйти из своего влияния . И да напомню кое что , Платини и Блатер в свое время опракинули США с чемпионатом мира в пользу Катара и России напомнить что с ними случилось ? Я не утверждаю , но если сильно захотят то скорее Чефирина прижмут , тем более на него компромат куда проще будет найти
shlifen
shlifen ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 19:48
Простите но вы уже включаете фантазии. JP Morgan готов был выдать КРЕДИТ. Турнир развалился. Какое ФБР/ЦРУ/ФРС ?? JP Morgan гигантская структура, и они уже завтра найдут куда "пристроить" свои 5 млрд. - желающих взять в долг сейчас сильно больше чем "дающих". Единственные кто испортил свою репутацию в JP Morgan так это Перес и Аньелли (как двое главных лиц которые вероятно и вели переговоры о кредите). Американцы деньги не потеряли, поэтому с чего им грустить?

Отвечая же на ваш вопрос про "А за что из должны наказать ? И за что Переса и Аньеле должны наказать ? Они закон нарушили или какое то правило ?" уточню:
- Законы Перес и Аньелли не нарушили (да и УЕФА не Полиция)
- Наказать должны за попытку организации турнира не под эгидой УЕФА/ФИФА (вам бы ОЧЕНЬ хотелось чтобы 12 топ-клубов смогли бы и свой собственный еврокубок организовать, и пользоваться системой которая создана УЕФА/ФИФА в Европе - но на двух стульях не посидишь).
- Я лично договоров между лигами, клубами и УЕФА не видел (а вы?), потому и не могу со 100% уверенностью утверждать что Перес и Аньелли ничего не нарушили... Если у вас нет этих договоров как и у меня, то оба мы лишь полагаемся на домыслы. Вы ПРЕДПОЛАГАЕТЕ что ничего не нарушено. Я ПРЕДПОЛАГАЮ что могли и нарушить какой-то из пунктов (в АПЛ ведь тоже никто не обращал внимание на параграфы в уставе, пока топы не засобирались в СЛ).

P.S. Если вы верите что УЕФА "прогнила насквозь", неужели вы думаете что эта организация не найдёт способов отыграться на каком-то отдельном клубе, если не удаётся "приструнить владельца"? Неужели не найдётся поводов наложить трансферный бан/отлучить от еврокубков (по надуманному предлогу)/выписать штраф за нарушения?? Определитесь, или УЕФА это "Мафия" или они "cлабаки об которых ноги можно вытирать" - но не одновременно....
shlifen
shlifen ответ Incredulous (раскрыть)
23 апреля в 19:31
"Перес действительно всё просчитал" + "не из-за того, что он где-то ошибся, а из-за трусливости большинства клубов" - тоесть его идеально просчитанный план не включал ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ?? =))
"Прекрасный стратег придумал план не учитывая какие у него солдаты под рукой?" =))
Соглашусь с вами в том, что Перес от своей идеи не отступит - и точно будет пытаться ещё не раз вернуть идею Супер-Лиги "на повестку дня"... Видимо это его главная цель до конца жизни...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ BDA8181 (раскрыть)
23 апреля в 18:14, ред.
Ну на а стороне Переса банки США , а где банки США там и ФБР и цру , скорее всего у Чефирина что то найдут а не у того кто хотел прибыль принести банкам США ))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Василий Корнечук (раскрыть)
23 апреля в 18:09
Чем он не уважает болельщиков ,тем что хотел дать им качественный продукт ? И за не уважение якобы , не банят не клуб не его , мы не в 20 веке живём
RaulitoS
RaulitoS
23 апреля в 16:44
Ха-ха, кто бы сомневался! Чефирок дедушку Переса не потянет.
berda2003
berda2003
23 апреля в 16:39
зассали балаболки из уефа...
BDA8181
BDA8181 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 16:22
ну сам же понимаешь))что не бывает богатых кристально чистых людей ))) какой нить грешок то найдёшь)))да под любого человека капни , что нить да всплывёт ))
ATG
ATG
23 апреля в 16:15
О ! Типо уже умничают ))) Пару дней назад почти не потеряли всё , в теперь выставляют себя спасителями и разруливателями
Hamman
Hamman
23 апреля в 16:06
О чём я изначально и говорил. Но всё равно находились некоторые крайне воодушевлённые возможным исключением Реала из полуфинала. Хейтеров тоже можно понять, их клуб то вылетел уже.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 16:03
Вот именно. Перес не уважает мнение болельщиков и футболистов и удивляется такому отношению к себе. Если так дальше пойдет расстройство будет прогрессировать. Нельзя относиться по-свински к другим и требовать уважения к себе
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 15:43
Перес себя сам наказал, выставив себя клоуном планетарного масштаба.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ BDA8181 (раскрыть)
23 апреля в 15:40
Ну человек есть найди теперь статью
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Василий Корнечук (раскрыть)
23 апреля в 15:39
Нет там 12 14ков сидят , у которых даже юристов нет . Зачем Пересу что либо предусматривать ,когда у Реала есть на этот счёт 50 юристов которые сами за него все это сделают ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 15:37
А за что из должны наказать ? И за что Переса и Аньеле должны наказать ? Они закон нарушили или какое то правило ?
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
23 апреля в 15:30
Вы реально считаете, что Перес продумывал комбинацию в случае неудачного результата? Посмотрите на него и его заявления, он как раз из таких. Победы в еврокубках с сомнительными судейскими решениями и безнаказанность в чемпионате Испании сделали свое дело. Плохо, что Барселона играет в таком формате. Эта команда не заслужила такого отношения. Жалко, что она не может выступать во Франции и встречаться с Реалом только в еврокубках
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответ Василий Корнечук (раскрыть)
23 апреля в 15:23
Какая слабость и двойные стандарты? Это что разборки во дворе? Юридически ничего не нарушено, соответственно и наказывать не за что.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
23 апреля в 15:13
УЕФА еще раз доказывает слабость и двойные стандарты. Теперь инициатива за топ клубами. Несмотря на то, что Перес продемонстрировал свой уровень мышления, он по прежнему остался с целью добиться своего. Правильно, с таким подходом УЕФА будет еще много попыток, пока они не добьются успеха. Не то что бы Перес отличался сообразительностью, но продавить решение при таком УЕФА может
Incredulous
Incredulous ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 15:12
Перес действительно всё просчитал, и знал, что с точки зрения закона он ничего не нарушает, а не получилась его задумка (пока), не из-за того, что он где-то ошибся, а из-за трусливости большинства клубов, которые повелись на пустые угрозы УЕФА и ФИФА, и быстренько переобулись в последний момент. Но я уверен, что в ближайшем будущем Перес воплотит в жизнь свою идею, и то что УЕФА и ФИФА оказались пустозвонами в своих угрозах, лишь покажет остальным, что они не такие уж и всесильные, какими хотят казаться.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
23 апреля в 15:09
Ясное дело, юридически нет оснований!
shlifen
shlifen ответ Incredulous (раскрыть)
23 апреля в 14:50
Ну про этот розыгрыш ЛЧ многие понимали, что раз Супер-Лига развалилась (если бы не развалилась был бы другой разговор) то наказывать никого не будут (зачем терять деньги), но я бы на вашем месте не спешил с выводами:
Во-первых, Реал теперь могут просто аккуратно засудить в полуфинале ЛЧ с Челси (воя будет много, но все всё понимают)
Во-вторых, про санкции на будущие сезоны вопрос ещё будет решаться...
В-третьих, на словах Перес выглядел как махинатор который всё просчитал и "прижмёт к ногтю" УЕФА, а по факту выяснилось что в Супер-Лиге теперь почти никого и не осталось...

P. S. Наказывать всех 12 не будут, поскольку сильно просядут по ТВ в ЛЧ. Но вот без Реала и Юве (который кстати вообще не факт что в ЛЧ и так попадёт) ЛЧ спокойно годик переживёт... Хотя лично на мой взгляд лучше бы наказали не клубы, а конкретно двух махинаторов Переса и Аньелли - не должны болельщики страдать из-за "хитроумных" руководителей... =((
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 апреля в 14:37
Это создание Суперлиги хоть кому-то какую то пользу принесла?
BDA8181
BDA8181 ответ Incredulous (раскрыть)
23 апреля в 14:32
Был бы человек,статья всегда найдёться))
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