Исполнительный комитет УЕФА не будет наказывать клубы Суперлиги

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23 апреля 2021, 14:14

Сообщается, что исполнительный комитет УЕФА принял решение не наказывать клубы, которые согласились на создание Европейской Суперлиги.

Такое же решение касается «Реала» и Флорентино Переса, который являлся главой Суперлиги. УЕФА не будет дисквалифицировать клубы из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, несмотря на то, что ранее на эту тему ходили разговоры.

Однако не исключается, что в будущем некоторые санкции могут последовать.