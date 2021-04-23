Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на Евро из-за обвинений в побоях

Тренер сборной Уэльса и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений женщине в возрасте 30 лет и нападении на женщину в возрасте 20 лет.
Goal сообщает, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 ноября 2020 года. Обе женщины вызвали полицию в городе Солфорд. Утверждается, что одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Также Гиггз был обвинен в принуждающем поведении по отношению к ещё одной девушке.
Специалист был освобождён под залог и должен явиться в суд Манчестера и Солфорда в среду, 28 апреля 2021 года.
Отмечается, что в сборной Уэльса приняли решение отстранить Гиггза от работы с национальной командой на Евро-2020. Руководить сборной будет Роберт Пейдж.
Это вообще как было в оригинале? Не насилие (осуждаю), не нападение (осуждаю), не угроза (осуждаю), но "принуждающее поведение"? Что то тут пахнет делами фемок (осуждаю).
Это вообще как было в оригинале? Не насилие (осуждаю), не нападение (осуждаю), не угроза (осуждаю), но "принуждающее поведение"? Что то тут пахнет делами фемок (осуждаю).