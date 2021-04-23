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Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на Евро из-за обвинений в побоях

23 апреля 2021, 19:22

Тренер сборной Уэльса и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений женщине в возрасте 30 лет и нападении на женщину в возрасте 20 лет.

Goal сообщает, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 ноября 2020 года. Обе женщины вызвали полицию в городе Солфорд. Утверждается, что одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Также Гиггз был обвинен в принуждающем поведении по отношению к ещё одной девушке.

Специалист был освобождён под залог и должен явиться в суд Манчестера и Солфорда в среду, 28 апреля 2021 года.

Отмечается, что в сборной Уэльса приняли решение отстранить Гиггза от работы с национальной командой на Евро-2020. Руководить сборной будет Роберт Пейдж.

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Василий Корнечук
Василий Корнечук
23 апреля в 21:28
Что раньше не было известий, что он избивает людей? или там нервный срыв?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ssmith589 (раскрыть)
23 апреля в 20:27, ред.
Это журналисты Соккера переводят как хотят. В реальности там "common assault", или иначе "простое нападение", а, если по сути, "нападение без нанасения телесных повреждений", это юридический термин из английских законов. Значит, что он создал угрозу её жизни, не нанося заметных травм - например, угрожал/пытался ее избить, но не избил, схватил за горло и т.п..
ssmith589
ssmith589
23 апреля в 20:10
>обвинен в принуждающем поведении

Это вообще как было в оригинале? Не насилие (осуждаю), не нападение (осуждаю), не угроза (осуждаю), но "принуждающее поведение"? Что то тут пахнет делами фемок (осуждаю).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 20:04
Ну не любит человек женщин!
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 19:26
Райан оказывается ещё и хулиган .
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