Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на Евро из-за обвинений в побоях

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23 апреля 2021, 19:22

Тренер сборной Уэльса и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений женщине в возрасте 30 лет и нападении на женщину в возрасте 20 лет.

Goal сообщает, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 1 ноября 2020 года. Обе женщины вызвали полицию в городе Солфорд. Утверждается, что одной из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Также Гиггз был обвинен в принуждающем поведении по отношению к ещё одной девушке.

Специалист был освобождён под залог и должен явиться в суд Манчестера и Солфорда в среду, 28 апреля 2021 года.

Отмечается, что в сборной Уэльса приняли решение отстранить Гиггза от работы с национальной командой на Евро-2020. Руководить сборной будет Роберт Пейдж.