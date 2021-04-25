11 клубов Серии А просят наказать «Ювентус», «Интер» и «Милан»

Сразу 11 клубов итальянской Серии А подписали документ, в котором говорится о необходимости применить санкции к «Ювентусу», «Милану» и «Интеру», которые недавно вошли в число основателей нового турнира — Суперлиги.
За санкции в отношении опальной тройки выступили «Рома», «Торино», «Дженоа», «Болонья», «Сампдория», «Сассуоло», «Специа», «Беневенто», «Кротоне», «Парма» и «Кальяри».
В УЕФА пока не дали точного ответа на вопрос, будут ли применены к клубам-основателям Суперлиги какие-либо санкции. Не исключено, что коллективы могут получить бан в еврокубках.
Но больше всего не понятна то , что сейчас происходит в отношении клубов ?!! Не понимаю эти клубы которые сейчас хотят ввести санкции против этих клубов. Причём здесь команды, игроки в которых они играли . Почему они должны лишиться может быть единственной мечты стать чемпионами страны , сыграть в ЛЧ или в ЛЕ ну и т.д . Причём здесь футболисты ??? Если хотите ввести санкции, то это надо делать индивидуально, пусть ответят те кто это и делал . Это выглядит очень не красиво и не правильно.
Воспользоваться моментом и не по спортивному принципу стать чемпионом или выйти в ЛЧ и ЛЕ ?!!
Пахнет гнильцой , не гоже судари не гоже !!! Спорт должен оставаться спортом !!! Всем Добра !!!
Но больше всего не понятна то , что сейчас происходит в отношении клубов ?!! Не понимаю эти клубы которые сейчас хотят ввести санкции против этих клубов. Причём здесь команды, игроки в которых они играли . Почему они должны лишиться может быть единственной мечты стать чемпионами страны , сыграть в ЛЧ или в ЛЕ ну и т.д . Причём здесь футболисты ??? Если хотите ввести санкции, то это надо делать индивидуально, пусть ответят те кто это и делал . Это выглядит очень не красиво и не правильно.
Воспользоваться моментом и не по спортивному принципу стать чемпионом или выйти в ЛЧ и ЛЕ ?!!
Пахнет гнильцой , не гоже судари не гоже !!! Спорт должен оставаться спортом !!! Всем Добра !!!