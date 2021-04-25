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11 клубов Серии А просят наказать «Ювентус», «Интер» и «Милан»

25 апреля 2021, 00:11

Сразу 11 клубов итальянской Серии А подписали документ, в котором говорится о необходимости применить санкции к «Ювентусу», «Милану» и «Интеру», которые недавно вошли в число основателей нового турнира — Суперлиги.

За санкции в отношении опальной тройки выступили «Рома», «Торино», «Дженоа», «Болонья», «Сампдория», «Сассуоло», «Специа», «Беневенто», «Кротоне», «Парма» и «Кальяри».

В УЕФА пока не дали точного ответа на вопрос, будут ли применены к клубам-основателям Суперлиги какие-либо санкции. Не исключено, что коллективы могут получить бан в еврокубках.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 апреля в 09:44
Зачем лежачих бить. Они уже каются. Это Реал с Барсой (их боссы) всё еще на что-то надеются.
Анд-м
Анд-м
25 апреля в 09:07
На год в серию Б, особенно кротоне и Парма за это))
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
25 апреля в 08:33
пример россиян заразителен
burlone
burlone
25 апреля в 08:15
Если получат бан, то точно соорудят суперлигу. Так что я тоже за бан в ЕК.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
25 апреля в 07:49
кляузники, готовы своих потопить, лишь бы самим потом вместо этих играть в ЛЧ)))
КЭТиК
КЭТиК
25 апреля в 06:20
Голос Кротоне чрезвычайно важен!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
25 апреля в 06:06
На кол всех предателей!
STVA 1
STVA 1
25 апреля в 05:56
Наверное это жестко
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 01:12
Заслужили наказание.
allemz
allemz
25 апреля в 00:54, ред.
Вот и повылазили крысы, "суперлига" раскрывает все стороны футбольного мира
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 00:34, ред.
Понятно что идея на сегодняшний день это утопия .
Но больше всего не понятна то , что сейчас происходит в отношении клубов ?!! Не понимаю эти клубы которые сейчас хотят ввести санкции против этих клубов. Причём здесь команды, игроки в которых они играли . Почему они должны лишиться может быть единственной мечты стать чемпионами страны , сыграть в ЛЧ или в ЛЕ ну и т.д . Причём здесь футболисты ??? Если хотите ввести санкции, то это надо делать индивидуально, пусть ответят те кто это и делал . Это выглядит очень не красиво и не правильно.
Воспользоваться моментом и не по спортивному принципу стать чемпионом или выйти в ЛЧ и ЛЕ ?!!
Пахнет гнильцой , не гоже судари не гоже !!! Спорт должен оставаться спортом !!! Всем Добра !!!
1bear
1bear
25 апреля в 00:16
идея суперлиги была преждевременной,даже авантюрной,так что санкции ещё впереди...
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
25 апреля в 00:14, ред.
И правильно делают, молодцы, пусть будет уроком этим кидальщикам.
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