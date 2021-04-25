11 клубов Серии А просят наказать «Ювентус», «Интер» и «Милан»

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25 апреля 2021, 00:11

Сразу 11 клубов итальянской Серии А подписали документ, в котором говорится о необходимости применить санкции к «Ювентусу», «Милану» и «Интеру», которые недавно вошли в число основателей нового турнира — Суперлиги.

За санкции в отношении опальной тройки выступили «Рома», «Торино», «Дженоа», «Болонья», «Сампдория», «Сассуоло», «Специа», «Беневенто», «Кротоне», «Парма» и «Кальяри».