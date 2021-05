«Барселона», если победит «Гранаду», может впервые в сезоне возглавить лигу

29 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Гранадой».

Если каталонский клуб победит в этом матче, то впервые в сезоне возглавит турнирную таблицу Примеры.

После 32-го тура «Барса» занимает третью строчку, имея в запасе одну игру. Отрыв от первого места, которое занимает «Атлетико», составляет всего два очка.

Apr 29: Barcelona vs. Granada



Victory for Barcelona will put them top of La Liga for the first time this season.



May 8: Barcelona vs. Atletico Madrid



This title race 🔥 pic.twitter.com/Q55dhc0wfb