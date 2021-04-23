Главное дерби страны, Ганчаренко против Слуцкого и неизбежная 11-я кряду победа «Локо». 27-й тур РПЛ на пороге

1619203038

вчера, 21:37

Добро пожаловать на стадионы и телеэкраны!

«Урал» — «Ахмат»

1. Матч первого круга в Грозном завершился победой хозяев со счетом 2:0, а арбитр встречи Павел Кукуян назначил два пенальти в пользу «Ахмата»: первый из них не сумел реализовать бывший форвард «Урала» Владимир Ильин, а с помощью второго Бернард Бериша установил окончательный счет.

2. После того как ЦСКА перед возобновлением сезона отозвал арендованного «Уралом» голкипера Илью Помазуна, первый номер «шмелей» вновь перешел к Ярославу Годзюру, который в 2017 году перешел в «Урал» как раз из «Ахмата». Субботний матч может стать для Годзюра 105-м в футболке екатеринбургского клуба, а ведь именно столько матчей он провел за команду из Грозного. А если пропустит ровно два мяча, то и по этому показателю установится равновесие (сейчас у Ярослава 140 пропущенных голов в «Ахмате» и 138 в «Урале»).

3. Юрий Матвеев и Андрей Талалаев оказались на своих нынешних должностях почти одновременно: Талалаева назначили главным тренером «Ахмата» 26 июля 2020 года, а Юрий Матвеев был утвержден на своем посту два дня спустя — 28 июля.

«Зенит» — «Ротор»

1. В матче первого круга (и первого тура) «Зенит» не без труда выиграл в Волгограде со счетом 2:0, забив один из голов не по правилам. Арбитр на линии не заметил офсайд у Дзюбы в первой фазе атаки, а VAR не указал на техническую оплошность.

2. Юрий Батуренко сменил Александра Хацкевича на тренерском мостике «Ротора» накануне тяжелейшего отрезка календаря, который не подарил волгоградцам чудес: под руководством нового тренера «Ротор» проиграл «Локомотиву», ЦСКА и «Динамо» с общим счетом 0:7, и в Санкт-Петербурге у Батуренко есть все шансы продолжить эту черную серию.

3. «Зенит» выиграл 15 из 17 последних домашних матчей в РПЛ , а безголевая серия «Ротора» растянулась на шесть встреч.

«Динамо» — «Химки»

1. Матч первого круга «Химки» — «Динамо» (1:0) стал первым для Игоря Черевченко на посту главного тренера «Химок» и последним для предыдущего наставника «Динамо» Кирилла Новикова.

2. «Динамо» выиграло все 3 домашних матча у «Химок» в рамках Российской Премьер-Лиги — 2:1, 2:0 и 3:2.

3. Но есть и приятные цифры для «Химок»: подмосковная команда не пропускает от «Динамо» на протяжении трех встреч — 0:0, 0:0, 1:0.

«Тамбов» — «Локомотив»

1. «Локомотив» выиграл все 10 официальных матчей в 2021 году. Эта впечатляющая серия началась как раз с кубковой игры против «Тамбова», в которой «железнодорожники» взяли верх с крупным счетом 3:0.

2. В свою очередь, у «Тамбова» в кубковой игре против «Локомотива» стартовала серия из поражений, насчитывающая уже 8 фиаско.

3. «Локомотив» выиграл все 4 официальных матча у «Тамбова».

«Уфа» — «Сочи»

1. Алексей Стукалов, сменивший на тренерском мостике «Уфы» Рашида Рахимова, идеально стартовал у руля новой команды, одержав две победы со счетом 3:0 над «Ахматом» и «Спартаком». Эти успехи позволили «Уфе» выбраться из зоны прямого вылета.

2. «Уфа» и «Сочи» трижды играли между собой и ни разу не смогли выявить победителя. Во встречах этих команд фиксировались только «низовые» ничьи — 0:0, 1:1, 1:1.

3. «Сочи» не может выиграть в 8 последних гостевых матчах РПЛ . Последняя победа датирована 12 сентября, когда команда Владимира Федотова с минимальным счетом выиграла в Грозном у «Ахмата» благодаря голу Кристиана Нобоа.

«Ростов» — «Арсенал»

1. «Арсенал» не может выиграть у «Ростова» на протяжении 7 встреч, в которых зафиксировано 3 ничьих и 4 победы «желто-синих». Победная серия «Ростова» в этом противостоянии насчитывает 3 матча.

2. «Арсенал» ужасно выглядит в выездных матчах: 8 последних игр на чужом поле в рамках РПЛ «оружейники» проиграли, а в предыдущих 6 уходили с поля без забитого мяча.

3. «Ростов» сумел выиграть только в 1 из 7 весенних матчей — против «Ротора» (4:0). К игре с «Арсеналом» команда Валерия Карпина подходит с серией из трех поражений.

«Спартак» — ЦСКА

1. Обе команды подходят к главному дерби России после поражений со счетом 0:3. «Спартак» в предыдущем туре РПЛ сенсационно уступил «Уфе» на своем поле, а ЦСКА в среду вылетел из Кубка России на стадии полуфинала, проиграв не прощающему ошибок «Локомотиву».

2. Первое дерби Ивицы Олича против «Спартака» в качестве тренера, зато как футболист хорват 8 раз играл против «Спартака» в футболке ЦСКА . Олич ни разу не проиграл «красно-белым» (5 побед и 3 ничьих) и забил 4 мяча в ворота принципиальных соперников.

3. Доменико Тедеско не может рассчитывать в дерби на ключевого центрального защитника Самуэля Жиго, который получил красную карточку в матче с «Уфой», однако список потерь ЦСКА куда серьезнее: дисквалифицирован Сигурдссон, а в списке травмированных Фернандес, Магнуссон, Зайнутдинов, Бохинен, Фукс, Кучаев, Карпов и Набабкин.

«Рубин» — «Краснодар»

1. Виктор Ганчаренко остался без побед в двух стартовых матчах у руля «Краснодара»: поражение от тульского «Арсенала» (0:1) и упущенное преимущество в два мяча в матче с «Зенитом» (2:2).

2. Леонид Слуцкий никогда не проигрывал Виктору Ганчаренко в очных дуэлях: 5 побед и 1 ничья. В нынешнем сезоне Слуцкий уже нанес коллеге два поражения в матчах между ЦСКА и «Рубином» (2:1 и 1:0).