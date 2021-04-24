«Спартак» боится проиграть ЦСКА в третьем дерби подряд. Последний большой матч Тедеско в России

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вчера, 22:52

Пусть будет много классного футбола и мало свистков Кукуяна.

Важные факты о — «Спартак»

- после четырех побед последовали два поражения. «Локомотиву» проиграть может кто угодно в РПЛ , но влететь 0:3 «Уфе» — домашний результат, за который стыдно. Поэтому извинялись и заговорили о двойственности Тедеско. Многое делает верно, а команда нестабильная;

- «Спартак» легко создает моменты. Против «Локомотива» был 21 удар в сторону ворот, Гильерме сделал десять сэйвов. Против «Уфы», как часто бывает с закрытыми соперниками, подопечным Тедеско игралось сложнее, но по точным выстрелам счет равный – 4:4, а по голам – 0:3. Реализация подвела;

- возвращается Айртон, а из-за дисквалификации не сыграет Жиго, удаленный туром ранее. Бакаев приходит в себя после травмы, но шансы Зелимхана, когда может выйти Промес, стремятся к нулю. По составу у Тедеско не может быть нареканий, ведь Айртон и Джикия возвращаются, а это важные люди для структуры игры команды;

- Доменико мечтает оставить после себя путевку в ЛЧ . У него после ЦСКА матчи против «Арсенала», «Химок» и «Ахмата». А у Николича после «Тамбова» сложная серия. Встретят «Зенит», «Динамо», «Крылья Советов» (финал Кубка) и «Урал». Календарь у «красно-белых» проще, хотя за «Локомотив» играет эмоциональный подъем после серии побед;

- тактически от «Спартака» не ждем новизны. Тот же гибрид «3-4-1-2» с переходом на «3-4-2-1», что обычно. Прижилась схема, ведь удобна как центральным хавбекам Зобнину и Кралу, так и латералям – Мозес и Айртон играют высоко. И форварды не в обиде – тройка в атаке перспективная, а Понсе идет в роли джокера.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко – Маслов, Кутепов, Джикия – Мозес, Зобнин, Крал, Айртон – Промес – Соболев, Ларссон.

Важные факты — ЦСКА

- три поражения и три победы на счету «армейцев» в 6 последних матчах РПЛ . Но есть еще разгром от «Локомотива» в Кубке России – дополнительный болезненный удар по амбициям. «Армейцы» не чувствуют себя могущественными, но ощущают обделенными судьбой, ведь есть матчи, когда мяч упрямо не идет в ворота;

- смена тренера не привела к серии побед. Но есть отягчающее обстоятельство – ЦСКА вынужден подстраиваться под потери. Набабкин, Фукс и Магнуссон не на поле, Сигурдссон получил дисквалификацию, а Зайнутдинов и Кучаев оправляются от травм. Как и Фернандес с Карповым. Плюс Бохинен повредил бедро;

- интрига в том, успеет ли восстановиться Марио? ЦСКА через знакомых журналистов вбросили информацию, что Фернандес точно пропустит дерби. Но не спешите ставить крест на всех из списка. Тот же Кучаев хочет на поле, а его умение взять инициативу на себя пригодится команде, что редко забивает в последнее время;

- со многими позициям ясность. Васин и Дивеев в центре защиты Акинфеева, слева – Щенников, справа можем снова увидеть Марадишвили. В центре поля или дуэт Ахметова и Облякова, или трио – Дзагоев и Кучаев на выбор. Но Алана выпускать против «Спартака» опасно. Если Тедеско настроит своих на прессинг – ветеран не успеет;

- тактически ЦСКА интереснее из-за возможной новизны. Что мешает Эджуке использовать в той же роли, что Камано в «Локомотиве»? Когда сформируют связку Влашича и Рондона? Растет роль Дивеева – Олич ему доверяет. Рондон может сыграть на классе, хотя про Чалова не забывайте. Федору пора хотя бы разок классно выйти на замену.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-2-3-1): Акинфеев – Фернандес (Марадишвили), Дивеев, Васин, Щенников – Обляков, Ахметов – Дзагоев (Кучаев), Влашич, Эджуке – Рондон.

Московское дерби как финал

- разумеется, ЦСКА , когда у них прямо по курсу «Уфа», «Краснодар» и «Динамо», не гарантирует себе место в еврокубках даже победой над «Спартаком». Как и Тедеско не гарантирует успех, если ответит «армейцам» за поражение 3:1 в первом круге. А вот кто проиграет в воскресенье – тот значительно усложнит себе жизнь в борьбе за еврокубки. Борьба очень плотная, а осечки неизбежны;

- в прошлом году Тедеско дважды проиграл Ганчаренко, оба раза в гостях, 3:1 и 2:0. И оба поединка не сложились для тренера в первую очередь. Были нюансы, что не зависли от «Спартака», но ЦСКА в первом круге сыграл грамотнее – ответили на гол Понсе, реализовали три момента из пяти. Доменико проще не стало, у Олича много вариантов, чтобы удивить соперника;

- арбитра Кукуяна назначили на дерби, хотя в конце марта работал в ФНЛ и уже на 10-й секунде матча назначил пенальти за фол за пределами поля. Сильная у него бригада, так что вся надежда «Спартака» и ЦСКА на Карасева в роли VAR . В последнее время Сергей думает о международной карьере, готовится к Евро-2020 и предельно собран. Долой скандалы – даешь футбол;

- «Спартак» после трех подряд побед в дерби (одна в дополнительное время) дважды уступил ЦСКА , но еще при Ганчаренко. Если взять весь сезон, то в таблице разница всего в один пункт. Минимальный разрыв обеспечило как раз дерби первого круга. По голам команды близки, в обороне ЦСКА ошибается реже, стиль в удачных матчах похожий, класс исполнителей примерно равный. Еще один повод не пропустить дерби;

- обратите внимание на разницу в подходе, невзирая на то, что ЦСКА и «Спартак» оба в числе самых юных команд лиги. «Армейцы» по прессингу ниже старенького «Зенита», на 8-м месте в РПЛ , а «Спартак» — первый. Это козырь, когда пошла игра на скорости и есть свободные зоны, но минус в плотной и вязкой борьбе. Пример – «Краснодар», который идет вторым по скорости отбора мяча у соперника, но неудачно выступил в РПЛ ;

- Тедеско любят фанаты и поддерживают футболисты. Джикия говорит, что постоянно просят остаться, хотя результаты у него примерно такие, как были у Ганчаренко, уволенного из ЦСКА . Виктора Михайловича не полюбили его собственные помощники, а фанаты в конце отношений просили об уходе. Но с Оличем не балуются победами, получили по носу от «Локомотива», как и соперник. Доменико и Ивица встретятся в пиковой точке напряжения;

Прогноз «Соккер.ру»: «Локомотив» упрочил позиции. Хотя у него сложный календарь, поэтому победитель дерби, если он будет, получит шанс повоевать за второе место. Проигравший сосед может остаться без еврокубков, а ничья способна потопить оба коллектива в борьбе за путевки.