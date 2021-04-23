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«Фантастическая четверка». «Лион», «Монако», ПСЖ и «Лилль» сражаются за чемпионский титул во Франции

вчера, 11:12
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Чемпионат Франции наполнен интригой больше остальных. Многие сомневаются, что кому-то удастся перехитрить ПСЖ. «Соккер.ру» оценивает перспективы.

Обычно к этому времени в чемпионате Франции все предельно ясно, и ПСЖ, вызывая зевоту у окружающих, измеряет многоочковый отрыв от конкурентов, готовясь праздновать чемпионский титул. Но нынешний сезон оказывается особенным. И ПСЖ приходится даже чаще смотреть в чью-то спину в турнирной таблице. До конца сезона остались считанные туры, а первая четверка во Франции умещается всего в три очка. Каждый тур может стать решающим в определении не только чемпиона, но и мест в еврокубках. Давайте посмотрим, у кого какие шансы, что их ждет и что может помешать.

«Лион» (4 место, 67 очков)

Впереди матчи с «Лиллем», «Монако», «Лорьяном», «Нимом», «Ниццей».

Кажется, что «Лиону» будет сложнее остальных. Во-первых, у него трехочковое отставание от лидирующего «Лилля». Во-вторых, календарь кажется наиболее сложным, потому что в нем остались еще встречи с тем же «Лиллем» и «Монако». Но это с одной стороны. А с другой – в очных встречах все будет зависеть от самого «Лиона», и он может за счет них обойти как раз и «Лилль», и «Монако» в случае успеха.

И останется надеяться, что ПСЖ где-то на пути потеряет очки. Но есть загвоздка. «Лилль» — один из самых неудобных соперников для «Лиона» в последние годы. В последний раз в чемпионате лионцы побеждали «догов» в 2016 году. Да и «Монако» сейчас в великолепной форме. Если в первом круге «Лион» разгромил монегасков со счетом 4:1, то пару дней назад уступил им в Кубке Франции. «Лорьян» и «Ним» борются за выживание – у них свои задачи и мотивация, а у «Ниццы» она уже в основном утрачена.

Кроме того, «Лион» не отличается стабильностью. При своей очень мощной и результативной атаке он давно не имеет длинных победных серий. Впереди пять туров. В двух последних он выиграл. Но самая длинная победная серия «Лиона» в этом сезоне составила пять матчей, и она случилась один раз – в конце 2020 года. Так что на оставшемся отрезке потери очков неизбежны.

Против чемпионства «Лиона»: сложный календарь и нестабильность на дистанции.

«Монако» (3 место, 68 очков)

Впереди матчи с «Анже», «Лионом», «Реймсом», «Ренном», «Лансом».

А вот уж кто может похвастаться затяжными сериями, так это «Монако». Монегаски после первой части сезона значительно отставали от первой тройки и казались участниками заварушки во втором эшелоне. Чего стоят три подряд поражения в декабре. Но в 2021 году «Монако» — лучшая команда Лиги 1. Из 20 матчей в этом календарном году «Монако» выиграл 17, в двух сыграл вничью и только раз проиграл.

Более того, стремление к совершенству так сильно, что в восьми последних матчах «Монако» не пропустил ни одного мяча. Вот это впечатляющий ритм и заявочка на чемпионство. Для успеха в оставшихся матчах у монегасков есть все. Но хватило бы концентрации и запала. Кажется, что соперники вполне по силам. Однако предстоит игра с разозленным «Лионом», который был выбит монегасками из Кубка Франции.

Да и игры с «Лансом» и «Ренном» не станут подарками – эти команды бьются за пятое место, им обоим «Монако» в первом круге проиграл. Даже «Реймс» может создать проблемы – он к настоящему моменту не проигрывает девять игр кряду, почти всё сводя к ничьим.

Против чемпионства «Монако»: оставшиеся неуступчивые соперники, включая «Лион».

ПСЖ (2 место, 69 очков)

Впереди матчи с «Метцем», «Лансом», «Ренном», «Реймсом», «Брестом».

Когда смотришь на оставшиеся матчи ПСЖ, становится понятно, почему парижане все еще явные фавориты в чемпионской гонке. Не только из-за традиции и ресурсного, а также классового превосходства над конкурентами. Впереди у парижан матчи без топовых вывесок. Просто брать свое и не переживать – успех придет, что называется.

Но забавно, что и тут есть встречи с «Ренном», «Лансом» и «Реймсом», как и у «Монако». Эти три команды могут внести решающий вклад в распределение призовых мест и, возможно, определение чемпиона. Помним об их неуступчивости. Но и понимаем, что в своем лучшем настрое и состоянии ПСЖ может обыграть любого уверенно. Другое дело, что у парижан как раз проблемы с поиском достаточного настроя и мотивации в чемпионате страны. Он все старается делать на классе, не перенапрягаясь, а это не всегда приводит к успеху, когда противник очень сконцентрирован.
Особенностью этого сезона является то, что ПСЖ слишком часто для себя теряет очки. У него с осени не было победной серии длиннее трех матчей. Причем если раньше потери концентрации случались очень редко и в игре с каким-нибудь середняком, то теперь ПСЖ может неожиданно получить и от «Лорьяна» с «Нантом», которые барахтаются внизу, и от «Монако» с «Лионом». Другое дело, что на финише собранность будет повыше, а с собранными парижанами никто не справится.

Против чемпионства ПСЖ: выступления в Лиге чемпионов и несобранность в Лиге 1.

«Лилль» (1 место, 70 очков)

Впереди матчи с «Лионом», «Ниццей», «Лансом», «Сент-Этьеном», «Анже».

А вот главная сенсация нынешнего сезона. «Лилль» рассматривали как выскочку, которого хватит очень ненадолго. Но «доги» цеплялись за лидерство очень упорно. И даже когда выпускали его в пользу ПСЖ или «Лиона», собирались с силами и вновь карабкались наверх. Это очень трудовая команда, которая не выглядит такой лихой и азартной как «Монако» или «Лион», не выглядит такой высококлассной как ПСЖ, но при этом за счет организации и труда добивается успеха.

Правда, и к застреванию эта команда ближе остальных. Она может споткнуться в каком-то очень неочевидном месте и допустить потерю очков без видимых причин. Именно поэтому для «Лилля» любой из оставшихся соперников может внезапно оказаться непроходимым. Причем с каким-нибудь «Анже» или с тем же самым уже упомянутым «Лансом» проблем может возникнуть больше, чем с «Лионом». В соседних турах «Лилль» не так давно проигрывал дома скромнейшему «Ниму» и обыгрывал в гостях ПСЖ. У этой команды плохо получается дожимать противников.

Против чемпионства «Лилля»: неспособность дожимать середняков, нехватка опыта.

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Nazi
Nazi
вчера в 15:04
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 14:32
    Лилль хочет повторить успех, которого достиг 10 лет назад, но сомневаюсь, что это осуществимо. ПСЖ явно в тепличных условиях, нет ни одного клуба из четверки преследователей, кто будет с ними играть.

    Единственное, что может повлиять на настрой и форму парижан - выступление в ЛЧ. Если там дадут осечку, а кто-то из игроков основы получит травму , у других претендентов появится шанс.

    В противном случае, золото останется в Париже.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 14:17
    Болей за Монако, но ставь на ПСЖ
    Вячеслав Салтыков 1
    Вячеслав Салтыков 1
    вчера в 12:01
    Тут всё просто.
    Против ПСЖ
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 11:45
    С учётом календаря ПСЖ будет первым, а Монако вторым. И Головин будет в ЛЧ
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:39
    Может у Монако получится стать вторыми!
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    вчера в 11:34
    ПСЖ фаворит, но хочется чтобы чемпионом стал кто-нибудь другой.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:17
    Да интрига хорошая) но все равно псж фаворит
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:14, ред.
    Спасибо за статью... ну что, десять лет назад Лилль "попробовал на зуб" золото Лиги 1.... тогда за провинциальный клуб выступали Жервиньо, Мусса Соу, Микаэль Ландро и еще совсем молоденький Эден Азар....так что есть все шансы спустя 10 лет снова заявить о себе...у руля команды опытный специалист Кристоф Гальтье (правда пока этому тренеру не покорялись серьезные вершины)... и отдать ему должное, что он не располагает звездами первой величины даже по французским меркам однако результат есть...это типичная тренерская команда...сильная сторона Лилля организация обороны....в тридцати трех турах команда Галтье пропустила всего двадцать голов. (и для чемпионата Франции это очень сильный показатель....)... так что если получится последний рывок, то команда заслуживает чемпионства...пожелаю тренеру и клубу удачи!
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