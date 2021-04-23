«Фантастическая четверка». «Лион», «Монако», ПСЖ и «Лилль» сражаются за чемпионский титул во Франции

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вчера, 11:12

Чемпионат Франции наполнен интригой больше остальных. Многие сомневаются, что кому-то удастся перехитрить ПСЖ . «Соккер.ру» оценивает перспективы.

Обычно к этому времени в чемпионате Франции все предельно ясно, и ПСЖ , вызывая зевоту у окружающих, измеряет многоочковый отрыв от конкурентов, готовясь праздновать чемпионский титул. Но нынешний сезон оказывается особенным. И ПСЖ приходится даже чаще смотреть в чью-то спину в турнирной таблице. До конца сезона остались считанные туры, а первая четверка во Франции умещается всего в три очка. Каждый тур может стать решающим в определении не только чемпиона, но и мест в еврокубках. Давайте посмотрим, у кого какие шансы, что их ждет и что может помешать.

«Лион» (4 место, 67 очков)

Впереди матчи с «Лиллем», «Монако», «Лорьяном», «Нимом», «Ниццей».

Кажется, что «Лиону» будет сложнее остальных. Во-первых, у него трехочковое отставание от лидирующего «Лилля». Во-вторых, календарь кажется наиболее сложным, потому что в нем остались еще встречи с тем же «Лиллем» и «Монако». Но это с одной стороны. А с другой – в очных встречах все будет зависеть от самого «Лиона», и он может за счет них обойти как раз и «Лилль», и «Монако» в случае успеха.

И останется надеяться, что ПСЖ где-то на пути потеряет очки. Но есть загвоздка. «Лилль» — один из самых неудобных соперников для «Лиона» в последние годы. В последний раз в чемпионате лионцы побеждали «догов» в 2016 году. Да и «Монако» сейчас в великолепной форме. Если в первом круге «Лион» разгромил монегасков со счетом 4:1, то пару дней назад уступил им в Кубке Франции. «Лорьян» и «Ним» борются за выживание – у них свои задачи и мотивация, а у «Ниццы» она уже в основном утрачена.

Кроме того, «Лион» не отличается стабильностью. При своей очень мощной и результативной атаке он давно не имеет длинных победных серий. Впереди пять туров. В двух последних он выиграл. Но самая длинная победная серия «Лиона» в этом сезоне составила пять матчей, и она случилась один раз – в конце 2020 года. Так что на оставшемся отрезке потери очков неизбежны.

Против чемпионства «Лиона»: сложный календарь и нестабильность на дистанции.

«Монако» (3 место, 68 очков)

Впереди матчи с «Анже», «Лионом», «Реймсом», «Ренном», «Лансом».

А вот уж кто может похвастаться затяжными сериями, так это «Монако». Монегаски после первой части сезона значительно отставали от первой тройки и казались участниками заварушки во втором эшелоне. Чего стоят три подряд поражения в декабре. Но в 2021 году «Монако» — лучшая команда Лиги 1. Из 20 матчей в этом календарном году «Монако» выиграл 17, в двух сыграл вничью и только раз проиграл.

Более того, стремление к совершенству так сильно, что в восьми последних матчах «Монако» не пропустил ни одного мяча. Вот это впечатляющий ритм и заявочка на чемпионство. Для успеха в оставшихся матчах у монегасков есть все. Но хватило бы концентрации и запала. Кажется, что соперники вполне по силам. Однако предстоит игра с разозленным «Лионом», который был выбит монегасками из Кубка Франции.

Да и игры с «Лансом» и «Ренном» не станут подарками – эти команды бьются за пятое место, им обоим «Монако» в первом круге проиграл. Даже «Реймс» может создать проблемы – он к настоящему моменту не проигрывает девять игр кряду, почти всё сводя к ничьим.

Против чемпионства «Монако»: оставшиеся неуступчивые соперники, включая «Лион».

ПСЖ (2 место, 69 очков)

Впереди матчи с «Метцем», «Лансом», «Ренном», «Реймсом», «Брестом».

Когда смотришь на оставшиеся матчи ПСЖ , становится понятно, почему парижане все еще явные фавориты в чемпионской гонке. Не только из-за традиции и ресурсного, а также классового превосходства над конкурентами. Впереди у парижан матчи без топовых вывесок. Просто брать свое и не переживать – успех придет, что называется.

Но забавно, что и тут есть встречи с «Ренном», «Лансом» и «Реймсом», как и у «Монако». Эти три команды могут внести решающий вклад в распределение призовых мест и, возможно, определение чемпиона. Помним об их неуступчивости. Но и понимаем, что в своем лучшем настрое и состоянии ПСЖ может обыграть любого уверенно. Другое дело, что у парижан как раз проблемы с поиском достаточного настроя и мотивации в чемпионате страны. Он все старается делать на классе, не перенапрягаясь, а это не всегда приводит к успеху, когда противник очень сконцентрирован.

Особенностью этого сезона является то, что ПСЖ слишком часто для себя теряет очки. У него с осени не было победной серии длиннее трех матчей. Причем если раньше потери концентрации случались очень редко и в игре с каким-нибудь середняком, то теперь ПСЖ может неожиданно получить и от «Лорьяна» с «Нантом», которые барахтаются внизу, и от «Монако» с «Лионом». Другое дело, что на финише собранность будет повыше, а с собранными парижанами никто не справится.

Против чемпионства ПСЖ : выступления в Лиге чемпионов и несобранность в Лиге 1.

«Лилль» (1 место, 70 очков)

Впереди матчи с «Лионом», «Ниццей», «Лансом», «Сент-Этьеном», «Анже».

А вот главная сенсация нынешнего сезона. «Лилль» рассматривали как выскочку, которого хватит очень ненадолго. Но «доги» цеплялись за лидерство очень упорно. И даже когда выпускали его в пользу ПСЖ или «Лиона», собирались с силами и вновь карабкались наверх. Это очень трудовая команда, которая не выглядит такой лихой и азартной как «Монако» или «Лион», не выглядит такой высококлассной как ПСЖ , но при этом за счет организации и труда добивается успеха.

Правда, и к застреванию эта команда ближе остальных. Она может споткнуться в каком-то очень неочевидном месте и допустить потерю очков без видимых причин. Именно поэтому для «Лилля» любой из оставшихся соперников может внезапно оказаться непроходимым. Причем с каким-нибудь «Анже» или с тем же самым уже упомянутым «Лансом» проблем может возникнуть больше, чем с «Лионом». В соседних турах «Лилль» не так давно проигрывал дома скромнейшему «Ниму» и обыгрывал в гостях ПСЖ . У этой команды плохо получается дожимать противников.

Против чемпионства «Лилля»: неспособность дожимать середняков, нехватка опыта.