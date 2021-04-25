«Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА в стиле Mortal Kombat

«Спартак» анонсировал матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
На странице клуба в соцсетях появился ролик, в котором показан бой персонажей популярной видеоигры Mortal Kombat. Никнеймы персонажей — Gladiator и My Little Pony. Пост сопровождается надписью: «Грядёт время битвы».
Грядёт время битвы.#СпартакЦСКА ⚔️ pic.twitter.com/I7C22ja2Mw— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021
_______________________
Это смешно )))
Но одно дело превью до матчей, и совсем другое победа в дерби.
Хочется, чтобы Спартак показал всю силу на поле!
_______________________
Это смешно )))
Но одно дело превью до матчей, и совсем другое победа в дерби.
Хочется, чтобы Спартак показал всю силу на поле!
А если сегодня проиграете , тогда что придумаете , - Морозко !?!
А если сегодня проиграете , тогда что придумаете , - Морозко !?!