«Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА в стиле Mortal Kombat

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25 апреля 2021, 13:41

«Спартак» анонсировал матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА .

На странице клуба в соцсетях появился ролик, в котором показан бой персонажей популярной видеоигры Mortal Kombat. Никнеймы персонажей — Gladiator и My Little Pony. Пост сопровождается надписью: «Грядёт время битвы».