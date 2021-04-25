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«Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА в стиле Mortal Kombat

25 апреля 2021, 13:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Спартак» анонсировал матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

На странице клуба в соцсетях появился ролик, в котором показан бой персонажей популярной видеоигры Mortal Kombat. Никнеймы персонажей — Gladiator и My Little Pony. Пост сопровождается надписью: «Грядёт время битвы».

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
25 апреля в 15:42
Детский сад,младшая группа...А так,нелогично совсем,после поражения от Уфы,должны были заново начать игру.
Mustаng
Mustаng
25 апреля в 15:28, ред.
Ничего спартак не может сам придумать, только брать идеи у своих любимых пони! CSKA WIN !!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Ravshan878 (раскрыть)
25 апреля в 15:23
...младшая ясельная группа,существовавшая во времена СССР.
Союзник противников
Союзник противников
25 апреля в 15:21
А Олич сказал,что он мортал того комбата.
Dima salev
Dima salev
25 апреля в 15:14
Надеюсь коментатор не болельщик Спартака а-то только в ползу Спартака комментировать будет
oFANATo
oFANATo
25 апреля в 15:08
Уфа наверно посмеялась....
Дима Логинов
Дима Логинов
25 апреля в 15:03
Димон Булыкин
Димон Булыкин
25 апреля в 15:02
    valt134
    valt134
    25 апреля в 14:53
    Если берёшься что-то делать, то надо это делать профессионально. А тут полная ересь и детский сад.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    25 апреля в 14:37
    Ничему не научились, было тут ограбление поезда, чем закончилось все знаем...
    номер 12
    номер 12
    25 апреля в 14:18, ред.
    У ЦСКА было такое же в лч три года назад. Причем смонтировано было куда лучше, и отсылки смешнее. Ничего Спартак не может
    makkie
    makkie
    25 апреля в 14:15
    My Little Pony
    _______________________

    Это смешно )))

    Но одно дело превью до матчей, и совсем другое победа в дерби.
    Хочется, чтобы Спартак показал всю силу на поле!
    Caniggia
    Caniggia
    25 апреля в 14:15
    И что это было? Лучше бы просто молча готовились, чтобы не получить продолжения Уфы.
    Elliada
    Elliada
    25 апреля в 14:12
    Болельщики предпочитают играть вживую
    SHMEL258
    SHMEL258
    25 апреля в 14:09
    Какие смешные поросята...
    Ravshan878
    Ravshan878
    25 апреля в 14:08
    Детский сад 😎😎😎.)))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 апреля в 13:56
    В этих играх спартачи профессионалы а на поле летят Уфе с позором.
    Байкал-38
    Байкал-38
    25 апреля в 13:55
      VAN ARM
      VAN ARM
      25 апреля в 13:52
      ну так в этом они сильны))))
      Ironigor
      Ironigor
      25 апреля в 13:51
      Всё из детства идёт. Не наигрались !!!
      А если сегодня проиграете , тогда что придумаете , - Морозко !?!
      poodle
      poodle
      25 апреля в 13:50
        Futurista
        Futurista
        25 апреля в 13:43
        Комбат должен быть мортал сегодня...
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