Федун будет болеть за «Зенит». «Локомотив» и «Спартак» делят путёвку в Лигу чемпионов

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вчера, 21:53

Сравнили основных претендентов за три тура до финиша сезона.

«Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА с отсылкой к «Смертельной битве». Прошел нынешнего соперника – сделал «фаталити»:

Осталось три тура, и раз многие лидеры потеряли очки, то финал «Mortal Kombat» за ЛЧ с участием «Локомотива» и «Спартака».

Успех Тедеско с ЦСКА , а также календарь Николича возвращают к важности сравнения недавних соперников по сумме сезона.

Но зазнаваться «красно-белым» рано, пока еще ничего себе не гарантировали. А странные оскорбительные твитты – лишние, команда должна говорить на поле.

Выступления в новом году

Она же – текущая форма. «Спартак» и первым успел побывать, а «Локомотив» застревал в середине таблицы на ржавых рельсах. Теперь Николич на два очка впереди, а все благодаря части от внушительной серии из 11 побед во всех турнирах. Повторили рекорд 1995 года авторства Семина, но побить историческое достижение сложно, прямо по курсу у «Локомотива» поединок против «Зенита». К этому еще вернемся, а здесь констатируем, что «Спартак» с его тремя поражениями в новом году в РПЛ и вылетом от «Динамо» из Кубка России пока бежит позади уходящего поезда.

Результат: победа «Локомотива».

Влияние рефери на результат

В этом пункте отдаем победу тому, кому с арбитрами повезло меньше. Помним, что чемпионат начался со слов о снятии «Спартака» от Федуна. Повод – работа Казарцева в игре с «Сочи». Украли у «красно-белых» два очка. Потом были другие скандалы, уже в обе стороны, ведь на серию ошибок против москвичей другие рефери ответили ляпами в их пользу. Ситуацию окончательно запутывает поведение судейского корпуса с «Локомотивом» в новом году. Вилкова отправили на пенсию после одного из таких эпизодов. Сухина доигрался до дисквалификации – трижды заходил в судейскую комнату к Левникову до важного дерби Николича против Тедеско.

Результат: победа «Спартака».

Календарь концовки сезона

У «Спартака» матчи против «Арсенала», «Химок» и «Ахмата». А у «Локомотива» соперники выше в таблице. «Зенит» идет первым, «Динамо» ведет борьбу за еврокубки, и только «Урал» гарантировал себе прописку на следующий сезон и может доигрывать чемпионат. У «Локомотива» выше риск потерять очки в Санкт-Петербурге, чем у «Спартака» против туляков. Хотя команда не раз подводила Тедеско, когда надо было набрать три верных пункта, сейчас им могут помочь извечные соперники – «Зенит» и «Динамо». Путь «красно-белых» явно легче.

Результат: победа «Спартака».

Тактика и тренерская работа

Важно для ЛЧ . Тедеско воюет за интриги для другого наставника. Тогда как Николич пришел, получил подзатыльники за себя и Кикнадзе, но оказался крепким орешком. Серб из-за разногласий с новым руководством еще может оказаться в «Парме» — легко верится в такое развитие событий, раз в Серии А снова работает Рибалта, но все-таки если говорим о понимании своей тактики и о тренерской работе с командой, то Николич за короткий срок сколотил мощный «Локомотив», а «Спартак» пока нестабилен. В том числе, из-за мелких, но заметных ошибок молодого тренера. И новый наставник тоже загадка, есть опасность, что не подойдет.

Результат: победа «Локомотива».

Еврокубковый опыт конкурентов

Надо пройти стыковые раунды в ЛЧ . Подобного опыта «Локомотив» не имеет, всегда шел в квартет ЛЧ напрямую, как чемпион и второй призер. А вот «Спартак» неудачно выступал в квалификациях. «Железнодорожники» — упрямый коллектив, который может сыграть по счету. А поскольку выходили против «Атлетико», «Баварии» и «Ювентуса», то набрались опыта, которого нет у нового состава «Спартака». Последний матч «красно-белых» в еврокубках завершился домашним поражением от «Браги», и хотя часть нынешней основы была на поле, сейчас совсем другая команда. И она не проверена в Европе, в отличие от соседей.

Результат: победа «Локомотива».

Стоимость и сила состава

Сравним рыночную стоимость. У «Локомотива» игроков на 88.5 млн евро, а у «Спартака» на 130.9. Разницу формирует высокая стоимость Промеса (15 млн евро), Зобнина (13), а также обилие молодежи, которую оценивают высоко, как Максименко (вратарь за 12 млн евро – солидный актив). Жиго, Ларссон, Джикия и Крал легко могут стоить дороже, чем обозначают известные немцы. У «Локомотива» есть недешевые лоты — Антон Миранчук, Крыховяк и Баринов. Но многих, вроде Жемалетдинова или Мухина, международные эксперты так, как Айртона или Крала, не знают. Учитывая опыт команды Николича – Смолов, Зе Луиш, Пабло или Камано в числе классных футболистов, и перспективность «Спартака» — один Соболев чего стоит, можно поставить знак равенства.

Результат: ничья.

Матчи лиги между собой

Теоретически возможно равенство пунктов, поэтому важно учесть регламент. По нему «Локомотив» выигрывает, ведь команды обменялись победами, но «железнодорожников» выручает гол Мурило в первом круге еще в августе. Будет номер, если этот мяч судьба оценит в 25-30 млн евро, которые можно заработать в Лиге чемпионов. Одновременно размен победами 2:1 и 0:2 не позволяет поставить «Локомотив» намного выше, ведь дело в разнице мячей, а очков поровну. Свежее апрельское поражение ударило по «Спартаку», была бы ничья – опережали бы Николича на один пункт.

Результат: победа «Локомотива».

Игровые показатели в РПЛ

Циферки, которые могут выяснить, кто по сумме сезона ближе ко второй строчке. «Спартак» по качеству моментов второй, «Локомотив» — девятый. По допущенным шансам команда Тедеско седьмая, коллектив Николича – восьмой. По голам «железнодорожники» на семь ниже, по пропущенным – на четыре выше. Но многие показатели, что отделяют команду-фаворита от коллектива, что умело распоряжается игрой вторым номером, остаются в пользу «Спартака». Удары, владение, отборы – по всем параметрам команда Тедеско выше. Все-таки без скандала в первом туре сейчас могли иметь равные показатели в таблице – по 52 очка. Но по дополнительным числам «Спартак» выше.

Результат: победа «Спартака».

Итоговый счет. «Локомотив» — «Спартак» — 5:4

По одному баллу за каждую победу, каждому по пункту за единственную ничью. Как видите, разница минимальная, без вашего мнения и прогноза не обойтись, а данных для ставки предостаточно, ведь Слуцкий уступил Ганчаренко и отстал от тройки.

«Рубину», «Динамо», «Сочи» или ЦСКА , будет сложно отыграть шесть пунктов у «Локомотива», когда на кону всего девять. Осталось два основных претендента, а поскольку Федун признал, что «Спартак» не заслужил титул, то потолок одного из московских клубов – второе место.

Леонид Арнольдович сказал, что в следующем туре поболеет за «Зенит» против «Локомотива». А потом и за «Динамо» поболеет, ведь победы Семака и Шварца выгодны «Спартаку». Но также важно обыграть «Арсенал», «Химки» и «Ахмат», чтобы заслужить на поле место в Лиге чемпионов.