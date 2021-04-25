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Федун будет болеть за «Зенит». «Локомотив» и «Спартак» делят путёвку в Лигу чемпионов

вчера, 21:53
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Сравнили основных претендентов за три тура до финиша сезона.

«Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА с отсылкой к «Смертельной битве». Прошел нынешнего соперника – сделал «фаталити»:

Осталось три тура, и раз многие лидеры потеряли очки, то финал «Mortal Kombat» за ЛЧ с участием «Локомотива» и «Спартака».

Успех Тедеско с ЦСКА, а также календарь Николича возвращают к важности сравнения недавних соперников по сумме сезона.

Но зазнаваться «красно-белым» рано, пока еще ничего себе не гарантировали. А странные оскорбительные твитты – лишние, команда должна говорить на поле.

Выступления в новом году

Она же – текущая форма. «Спартак» и первым успел побывать, а «Локомотив» застревал в середине таблицы на ржавых рельсах. Теперь Николич на два очка впереди, а все благодаря части от внушительной серии из 11 побед во всех турнирах. Повторили рекорд 1995 года авторства Семина, но побить историческое достижение сложно, прямо по курсу у «Локомотива» поединок против «Зенита». К этому еще вернемся, а здесь констатируем, что «Спартак» с его тремя поражениями в новом году в РПЛ и вылетом от «Динамо» из Кубка России пока бежит позади уходящего поезда.

Результат: победа «Локомотива».

Влияние рефери на результат

В этом пункте отдаем победу тому, кому с арбитрами повезло меньше. Помним, что чемпионат начался со слов о снятии «Спартака» от Федуна. Повод – работа Казарцева в игре с «Сочи». Украли у «красно-белых» два очка. Потом были другие скандалы, уже в обе стороны, ведь на серию ошибок против москвичей другие рефери ответили ляпами в их пользу. Ситуацию окончательно запутывает поведение судейского корпуса с «Локомотивом» в новом году. Вилкова отправили на пенсию после одного из таких эпизодов. Сухина доигрался до дисквалификации – трижды заходил в судейскую комнату к Левникову до важного дерби Николича против Тедеско.

Результат: победа «Спартака».

Календарь концовки сезона

У «Спартака» матчи против «Арсенала», «Химок» и «Ахмата». А у «Локомотива» соперники выше в таблице. «Зенит» идет первым, «Динамо» ведет борьбу за еврокубки, и только «Урал» гарантировал себе прописку на следующий сезон и может доигрывать чемпионат. У «Локомотива» выше риск потерять очки в Санкт-Петербурге, чем у «Спартака» против туляков. Хотя команда не раз подводила Тедеско, когда надо было набрать три верных пункта, сейчас им могут помочь извечные соперники – «Зенит» и «Динамо». Путь «красно-белых» явно легче.

Результат: победа «Спартака».

Тактика и тренерская работа

Важно для ЛЧ. Тедеско воюет за интриги для другого наставника. Тогда как Николич пришел, получил подзатыльники за себя и Кикнадзе, но оказался крепким орешком. Серб из-за разногласий с новым руководством еще может оказаться в «Парме» — легко верится в такое развитие событий, раз в Серии А снова работает Рибалта, но все-таки если говорим о понимании своей тактики и о тренерской работе с командой, то Николич за короткий срок сколотил мощный «Локомотив», а «Спартак» пока нестабилен. В том числе, из-за мелких, но заметных ошибок молодого тренера. И новый наставник тоже загадка, есть опасность, что не подойдет.

Результат: победа «Локомотива».

Еврокубковый опыт конкурентов

Надо пройти стыковые раунды в ЛЧ. Подобного опыта «Локомотив» не имеет, всегда шел в квартет ЛЧ напрямую, как чемпион и второй призер. А вот «Спартак» неудачно выступал в квалификациях. «Железнодорожники» — упрямый коллектив, который может сыграть по счету. А поскольку выходили против «Атлетико», «Баварии» и «Ювентуса», то набрались опыта, которого нет у нового состава «Спартака». Последний матч «красно-белых» в еврокубках завершился домашним поражением от «Браги», и хотя часть нынешней основы была на поле, сейчас совсем другая команда. И она не проверена в Европе, в отличие от соседей.

Результат: победа «Локомотива».

Стоимость и сила состава

Сравним рыночную стоимость. У «Локомотива» игроков на 88.5 млн евро, а у «Спартака» на 130.9. Разницу формирует высокая стоимость Промеса (15 млн евро), Зобнина (13), а также обилие молодежи, которую оценивают высоко, как Максименко (вратарь за 12 млн евро – солидный актив). Жиго, Ларссон, Джикия и Крал легко могут стоить дороже, чем обозначают известные немцы. У «Локомотива» есть недешевые лоты — Антон Миранчук, Крыховяк и Баринов. Но многих, вроде Жемалетдинова или Мухина, международные эксперты так, как Айртона или Крала, не знают. Учитывая опыт команды Николича – Смолов, Зе Луиш, Пабло или Камано в числе классных футболистов, и перспективность «Спартака» — один Соболев чего стоит, можно поставить знак равенства.

Результат: ничья.

Матчи лиги между собой

Теоретически возможно равенство пунктов, поэтому важно учесть регламент. По нему «Локомотив» выигрывает, ведь команды обменялись победами, но «железнодорожников» выручает гол Мурило в первом круге еще в августе. Будет номер, если этот мяч судьба оценит в 25-30 млн евро, которые можно заработать в Лиге чемпионов. Одновременно размен победами 2:1 и 0:2 не позволяет поставить «Локомотив» намного выше, ведь дело в разнице мячей, а очков поровну. Свежее апрельское поражение ударило по «Спартаку», была бы ничья – опережали бы Николича на один пункт.

Результат: победа «Локомотива».

Игровые показатели в РПЛ

Циферки, которые могут выяснить, кто по сумме сезона ближе ко второй строчке. «Спартак» по качеству моментов второй, «Локомотив» — девятый. По допущенным шансам команда Тедеско седьмая, коллектив Николича – восьмой. По голам «железнодорожники» на семь ниже, по пропущенным – на четыре выше. Но многие показатели, что отделяют команду-фаворита от коллектива, что умело распоряжается игрой вторым номером, остаются в пользу «Спартака». Удары, владение, отборы – по всем параметрам команда Тедеско выше. Все-таки без скандала в первом туре сейчас могли иметь равные показатели в таблице – по 52 очка. Но по дополнительным числам «Спартак» выше.

Результат: победа «Спартака».

Итоговый счет. «Локомотив» — «Спартак» — 5:4

По одному баллу за каждую победу, каждому по пункту за единственную ничью. Как видите, разница минимальная, без вашего мнения и прогноза не обойтись, а данных для ставки предостаточно, ведь Слуцкий уступил Ганчаренко и отстал от тройки.

«Рубину», «Динамо», «Сочи» или ЦСКА, будет сложно отыграть шесть пунктов у «Локомотива», когда на кону всего девять. Осталось два основных претендента, а поскольку Федун признал, что «Спартак» не заслужил титул, то потолок одного из московских клубов – второе место.

Леонид Арнольдович сказал, что в следующем туре поболеет за «Зенит» против «Локомотива». А потом и за «Динамо» поболеет, ведь победы Семака и Шварца выгодны «Спартаку». Но также важно обыграть «Арсенал», «Химки» и «Ахмат», чтобы заслужить на поле место в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
trimetil
trimetil ответ SPV (раскрыть)
сегодня в 16:46
Сможет. Второе место в чемпионате это третий квалификационный раунд ЛЧ. А Спартак в квалификации обычно вылетает.
SPV
SPV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:32
Выступить хуже Зенита и Локо в ЛЧ Спартак не сможет не переживайте, ниже 4 места не опустятся
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 14:27
Не верит Федун в Спартак получается, то за одних, то за других болеет.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 13:30
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984 ответ ABir (раскрыть)
    сегодня в 12:29
    не то слово, САМИ ВСЁ отдали, после 3:0 зарёкся в этом сезоне больше не смотреть наших, но частично реабилитировались вчера, и то - повезло с удалением и голом, но теперь надо за газпром, придётся за газпром в след туре
    Romkurch
    Romkurch
    сегодня в 12:28
    Зенит как-то и без боления Фердуна вничью с Локомотивом сыграет, и Зенит будет доволен, и Локомотив.
    bsww
    bsww
    сегодня в 11:26
    А почему Федун за Зенит болеть будет? Осталось три игры, у Зенита - 58, а у Спартака - 50. Поэтому нельзя исключать и фантастики, у Зенита три поражения, а у москвичей по три победы. Итого Локо - 61, СпаМ - 59, Зенит - 58
    ABir
    ABir
    сегодня в 10:58
    Не проиграй Спартак Локомотиву (играли то лучше) - хотя бы ничья и уж совсем безвольно и глупо Уфе, сейчас Леонид Федун болел бы за Локомотив
    oncha
    oncha
    сегодня в 10:46
      Футбольный Гуру
      Футбольный Гуру
      сегодня в 10:27
        112910415
        112910415
        сегодня в 07:12
        финиш будет предельно нервным
        Valeron112
        Valeron112
        сегодня в 04:45
        Статья интересно-творческая , есть пища для размышления...Давайте немного прервётся и ...ЦСКА и Зенит в Европе и то забыли..(2005 и 2007) соответственно.
        valt134
        valt134
        сегодня в 01:11
        Судя по соперникам в последних 3-х турах, Джокер в рукаве у Спартака. Но могут дрогнуть против середняков. Тем интереснее будет концовка чемпионата.
        stasil
        stasil
        вчера в 23:53
        Пускай оплатить непредвзятость судей, иначе Локомотив пробъёт пенальти и удалят Барриоса
        NYJ
        NYJ
        вчера в 23:30
        Да за второе место он болеть будет. Затрат много, которые отбить может только лига чемпионов
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 22:58
        Странно, что Федун будет болеть за Зенит и Динамо. чтобы Спартак попал в ЛЧ. А оно надо Федуну.? Потом сраму и позора не оберешься. Попадется какая либо Брага, или не дай бог Рапид. Это же труба для "безупречной" репутации и Федуна, и Спартака. Пусть уж в ЛЧ Зенит будет и Локо. Так спокойней будет.
        Союзник противников
        Союзник противников ответ Daniiar Shum (раскрыть)
        вчера в 22:49
        ...но "Спартак"-смешнее! Это его любимый турнир-отбор для группы.В шахматах это называется "короткие шахматы".
        Daniiar Shum
        Daniiar Shum
        вчера в 22:09
        В ЛЧ пусть лучше Локо, чем Спартак
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 22:00
        Жаль цска в этом году мимо кассы!
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