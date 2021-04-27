Лондонский «Арсенал» этим летом может расстаться с 6 игроками

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27 апреля 2021, 06:07

«Арсенал» планирует проделать большую работу в летнее трансферное окно.

Как отмечает источник, лондонский клуб хочет выкупить у «Реала» контракт хавбека , подписать защитника «Интера» и найти ещё одного футболиста на позицию левого защитника.

Чтобы найти средства на новые трансферы, «канониры» летом намерены продать как минимум четырёх игроков. По данным источника, «Арсенал» готов отпустить из клуба , , и .

Также «Арсенал» может расстаться с и , которым интересуется ПСЖ .

Напомним, вчера лондонцы продлили контракт с одним из своих нападающих.