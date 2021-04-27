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Лондонский «Арсенал» этим летом может расстаться с 6 игроками

27 апреля 2021, 06:07

«Арсенал» планирует проделать большую работу в летнее трансферное окно.

Как отмечает источник, лондонский клуб хочет выкупить у «Реала» контракт хавбека Мартина Эдегора, подписать защитника «Интера» Ашрафа Хакими и найти ещё одного футболиста на позицию левого защитника.

Чтобы найти средства на новые трансферы, «канониры» летом намерены продать как минимум четырёх игроков. По данным источника, «Арсенал» готов отпустить из клуба Эйнсли Мэйтленда-Найлза, Эдуарда Нкетиа, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейру.

Также «Арсенал» может расстаться с Александром Ляказеттом и Эктором Бельерином, которым интересуется ПСЖ.

Напомним, вчера лондонцы продлили контракт с одним из своих нападающих.

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aNOOBis
aNOOBis
27 апреля в 16:46, ред.
Пипец, там у Вильяреала стрик из восьми подряд побед о_О
То есть с испаноязычными Унаи могёт найти общий язык и строить команды

Лол, Коклен-братюня опять будет против Арсенала играть
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
27 апреля в 15:14
Печально, что это банально линия Нольтеты пока что. Тренера, который два года держит команду в середняках.

Именно поэтому здесь фамилии Гендузи, который неплохо проявляет себя в "Герте". А почему его сослали туда (кроме того, что он сырой игрок просто)? В пылу борьбы бросил фразочку сопернику, и Нольтета придрался, что с хамами не хочет играть.

Далее, по Эдегору. Я уверен, этот трансфер нам не нужен.

Банально тот уровень, на котором Эдегор сейчас играет - за десять матчей сделал только ОДНО полезное действие, да и мы помним, какое - ударил слабо по центру ворот в матче с ТТХ, а там Алдервейрельд срезал в угол его нелепо - это для него топ. Именно поэтому Зидан хочет его продать.

Ну не прогрессирует он уже много лет. И в "Реал Сосьедаде", где он неплохо играл, у него было мало опасных действий.

В итоге максимум, что мы можем получить от этого трансфера - Кроенке разведут на 70 лямов за непрогрессирующего игрока. Реально за 20-25 его можно взять, не больше.
makkie
makkie
27 апреля в 10:47
Эх, взять бы в Спартак Маттео Гендузи - замена Кралу по позиции.
Даже кудряшки не пострадают )))
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
27 апреля в 10:18
Как бы после таких радикальных чисток потом не пришлось весь сезон новый состав наигрывать. В этом сезоне эта отмазка уже активно использовалась.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
27 апреля в 10:15
Шило на мыло. На следующий сезон будет тоже самое.
112910415
112910415
27 апреля в 09:23
неприкасаемых нет !
Dirty_Harry
Dirty_Harry
27 апреля в 09:00
От балласта надо избавляться вообще давно пора перетрясти Арсенал начиная тренера по физподготовке заканчивая руководством. Больно видеть что стало с клубом.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 07:45
Да лишь бы на пользу команде
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
27 апреля в 07:29
Гейлерина уже давно было выгнать
A.S.A
A.S.A
27 апреля в 07:11
В Список игроков от которых можно избавиться можно еще увеличить и не одной фамилией...
Что касается приобритений...подписать Мартина вполне реально, т.к в Реале будет чистка рядов и сбор денег на трансфер Мбаппе....а вот что касается трансфера Хакими, то этот трансфер кажется фантастикой...зачем ему уходить из клуба который будет играть в ЛЧ в клуб, который и в ЕК не факт что попайдет?!
А так нам еще бы не помешало усилить нападение ну и позицию левого защитника
ДСА
ДСА
27 апреля в 06:33
Теперь ясно кто там за зря получает зарплату.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 апреля в 06:27
Начнут процесс очищения.
STVA 1
STVA 1
27 апреля в 06:13
Из них два опорных!
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