Лондонский «Арсенал» этим летом может расстаться с 6 игроками

«Арсенал» планирует проделать большую работу в летнее трансферное окно.
Как отмечает источник, лондонский клуб хочет выкупить у «Реала» контракт хавбека Мартина Эдегора, подписать защитника «Интера» Ашрафа Хакими и найти ещё одного футболиста на позицию левого защитника.
Чтобы найти средства на новые трансферы, «канониры» летом намерены продать как минимум четырёх игроков. По данным источника, «Арсенал» готов отпустить из клуба Эйнсли Мэйтленда-Найлза, Эдуарда Нкетиа, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейру.
Также «Арсенал» может расстаться с Александром Ляказеттом и Эктором Бельерином, которым интересуется ПСЖ.
Напомним, вчера лондонцы продлили контракт с одним из своих нападающих.
Что касается приобритений...подписать Мартина вполне реально, т.к в Реале будет чистка рядов и сбор денег на трансфер Мбаппе....а вот что касается трансфера Хакими, то этот трансфер кажется фантастикой...зачем ему уходить из клуба который будет играть в ЛЧ в клуб, который и в ЕК не факт что попайдет?!
А так нам еще бы не помешало усилить нападение ну и позицию левого защитника
Что касается приобритений...подписать Мартина вполне реально, т.к в Реале будет чистка рядов и сбор денег на трансфер Мбаппе....а вот что касается трансфера Хакими, то этот трансфер кажется фантастикой...зачем ему уходить из клуба который будет играть в ЛЧ в клуб, который и в ЕК не факт что попайдет?!
А так нам еще бы не помешало усилить нападение ну и позицию левого защитника