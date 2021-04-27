Роналду рассмотрит варианты с ПСЖ и МЮ в случае невыхода «Ювентуса» в ЛЧ

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27 апреля 2021, 03:47

Нападающий «Ювентуса» может сменить команду в летнее трансферное окно.

Согласно источнику, 36-летний португалец намерен покинуть туринский клуб в том случае, если «бьянконери» не выйдут в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

Сообщается, что Роналду готов рассмотреть варианты с переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».