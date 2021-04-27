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Роналду рассмотрит варианты с ПСЖ и МЮ в случае невыхода «Ювентуса» в ЛЧ

27 апреля 2021, 03:47

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду в летнее трансферное окно.

Согласно источнику, 36-летний португалец намерен покинуть туринский клуб в том случае, если «бьянконери» не выйдут в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

Сообщается, что Роналду готов рассмотреть варианты с переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Ранее появилась информация о том, что Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в МЮ.

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Все комментарии
karnager
karnager ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 10:50
Пост вообще не в той плоскости. Роналду футболист и не меняет род деятельности, а приверженство клубу, как и партии, придумали те же люди, которые в них долго состоят. Именно консерватизм и отсутствие перемен не развивает общество. Работаешь за свои деньги без перспектив, зато нравится коллектив и есть свободное время. Но тебе кажется, что это свобода. Но это не так. А такой как Роналду - постоянно бросает себе вызов - выглядеть лучше, заработать больше, забит круче и тд. Он тоже занимается любимым делом, но он контрактник, а не творец, как привыкли возомнить себе люди типо тебч
Loko best
Loko best ответ Elliada (раскрыть)
27 апреля в 15:41
Зачем это в Википедии смотреть,закончится сезон и посмотрим на каком месте в списке бомбардиров будет Рон.
Baggio R.
Baggio R. ответ Дима Логинов (раскрыть)
27 апреля в 10:19
Кьеллини, кстати, до отправки в Серию Б провел лишь одним сезон в Ювентусе и был игроком ротации. Именно игра в низшем дивизионе позволила ему закрепиться в основе.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 апреля в 09:47
Его давно надо отдать...
Дима Логинов
Дима Логинов ответ karnager (раскрыть)
27 апреля в 09:27
Тоже открою тебе секрет, что люди бывают разные. Для одних зарабатывание денег - приоритетная задача над другими поступками. Для других понятия чести, достоинства и любви к единственному клубу - выше зарабатывания денег.
Я, например, работаю на работе, которая позволяет мне заниматься любимым делом. И не перейду на неинтересную или неприятную мне работу ради бОльших денег.
karnager
karnager ответ Дима Логинов (раскрыть)
27 апреля в 09:08, ред.
Открою тебе секрет - футболисты - это контрактники, как Хитман, он играет за того, кто платит. И честь клуба тут не причём. Это выдумывают люди, которые консервативны и болеют за одну команды долгие годы
Barcelona-BЕSТ
Barcelona-BЕSТ ответ Elliada (раскрыть)
27 апреля в 08:46
Школьники не понимают что 1 строчка в списке бомбардиров, где стоит Пеналду и 5 место в таблице Юве это следствие как раз фактора наличия Пеналду в команде.
Вся команда играет на него, вместо того чтобы строить коллективную игру. Пеналду в Юве уже 3 года а лучшим бомбардиром так и не стал, конечно руководство решило жертвовать командой ради статы португеза!
Elliada
Elliada
27 апреля в 08:36
Потопил Ювентус и хочет сбежать. А кто первыми бегут с тонущего корабля?
Elliada
Elliada ответ Lewa2708 (раскрыть)
27 апреля в 08:22
Посмотрел в википедии. Когда Роналду становится лучшим бомбардиром, его команда не выигрывает чемпионат.
Barcelona-BЕSТ
Barcelona-BЕSТ
27 апреля в 07:56
А что значит в случае невыхода Юве??? Его то приобрели как раз чтобы команда хотя бы выходила туда. Если он убежит как трусливый порталька, будет опозорен на всю серию А.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 05:35
Да пусть уже валит, без него интересней Ювентус играл
Дима Логинов
Дима Логинов
27 апреля в 05:26
Буффон, Недвед, Дель Пьеро, Трезеге, Каморанези, Кьеллини - что их объединяет? Они не покинули Ювентус, когда его направили в Серию Б из-за Кальчополи. Они были с клубом до конца и провели год в низшей лиге, вернув затем туринский клуб в элиту.
Многие говорят, что Роналду чемпион и Испании, и Италии, и Англии, но в этом есть обратная сторона - у него нет "своего" клуба. Он обычный наёмный работник и если и целует эмблему какого-то клуба, то делает это исключительно ради денег. Для португальца не существует честь клуба, ему неинтересны чаяния фанатов. Поэтому и на поле он играет ради своей личной статистики, и огорчается когда забивает не он, а партнёр по команде.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
27 апреля в 04:59
Ну да, лучший бомбардир лиги точно виноват
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 04:25
Сам же ведь и утопил..
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