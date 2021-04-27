Роналду рассмотрит варианты с ПСЖ и МЮ в случае невыхода «Ювентуса» в ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить команду в летнее трансферное окно.
Согласно источнику, 36-летний португалец намерен покинуть туринский клуб в том случае, если «бьянконери» не выйдут в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
Сообщается, что Роналду готов рассмотреть варианты с переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
Ранее появилась информация о том, что Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в МЮ.
Я, например, работаю на работе, которая позволяет мне заниматься любимым делом. И не перейду на неинтересную или неприятную мне работу ради бОльших денег.
Я, например, работаю на работе, которая позволяет мне заниматься любимым делом. И не перейду на неинтересную или неприятную мне работу ради бОльших денег.
Вся команда играет на него, вместо того чтобы строить коллективную игру. Пеналду в Юве уже 3 года а лучшим бомбардиром так и не стал, конечно руководство решило жертвовать командой ради статы португеза!
Вся команда играет на него, вместо того чтобы строить коллективную игру. Пеналду в Юве уже 3 года а лучшим бомбардиром так и не стал, конечно руководство решило жертвовать командой ради статы португеза!
Многие говорят, что Роналду чемпион и Испании, и Италии, и Англии, но в этом есть обратная сторона - у него нет "своего" клуба. Он обычный наёмный работник и если и целует эмблему какого-то клуба, то делает это исключительно ради денег. Для португальца не существует честь клуба, ему неинтересны чаяния фанатов. Поэтому и на поле он играет ради своей личной статистики, и огорчается когда забивает не он, а партнёр по команде.
Многие говорят, что Роналду чемпион и Испании, и Италии, и Англии, но в этом есть обратная сторона - у него нет "своего" клуба. Он обычный наёмный работник и если и целует эмблему какого-то клуба, то делает это исключительно ради денег. Для португальца не существует честь клуба, ему неинтересны чаяния фанатов. Поэтому и на поле он играет ради своей личной статистики, и огорчается когда забивает не он, а партнёр по команде.