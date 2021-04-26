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Несколько топ-клубов сделали запрос по трансферу Левандовски

26 апреля 2021, 22:37

Несколько европейских грандов обратились к «Баварии» относительно возможного трансфера нападающего Роберта Левандовски. Названия клубов, которые заинтересованы в переходе поляка, пока неизвестны, однако у издания Sky есть предположения, какие команды хотели бы приобрести форварда.

В числе главных претендентов выступает «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» всё ещё не определился с ситуацией относительно Харри Кейна. «Челси» намерен найти замену Тэмми Абрахаму, который может покинуть стан «синих» этим летом. «Реал» ищет альтернативу Килиану Мбаппе, если трансфер француза не состоится. А «Барселона» раздумывает над продажей Антуана Гризманна. Именно эти пять клубов находятся в числе претендентов на Левандовски, однако «Бавария» не продаст своего лидера менее чем за 80 млн евро.

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Все комментарии
steel900
steel900
27 апреля в 22:55
Хотелось бы заслушать и Левандовски по этому поводу...
Шуnя771
Шуnя771
27 апреля в 11:21
За 80...?

Только в Китай!
sir_Alex
sir_Alex
27 апреля в 09:56
€80 млн. за возрастного футболиста, пусть и в отличной игровой форме? 🤓
Мessi 10
Мessi 10
27 апреля в 09:42
Грамотный ход менеджмента Баварии. Левандовски на пике, и несмотря на возраст, в отличной физической форме. За него можно выручить очень хорошие деньги на покупку молодого качественного форварда.
milanetto10
milanetto10
27 апреля в 09:19
за 80 лямов его оторвут с руками
avici_liverpool
avici_liverpool
27 апреля в 09:04
замена Тэмми Абрахаму! ахахахахаххахахахахахаа
112910415
112910415
27 апреля в 08:52
глаза разбегаются от всевозможных вариантов
vastudio
vastudio ответ ABir (раскрыть)
27 апреля в 02:21
В Легию наверно))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 апреля в 23:48
Мне казалось, что Левандовски и сейчас играет в топ клубе.
Carthaginian
Carthaginian ответ STVA 1 (раскрыть)
26 апреля в 23:44
А зачем кого-то покупать, когда есть - Шупо-Мотинг. Бавария - это не Реал или Барселона какие-то, зачем усиливать состав если его можно ослабить :)
Ares_the_God
Ares_the_God
26 апреля в 23:39
Не удивительно. Он настоящий топ. И нужно ему уходить из клуба, прогибающегося по преступную политику УЕФА.
shur
shur
26 апреля в 23:37
...изящный, статный, топовый нападающий...что ещё надо, чтобы достойно
встретить старость за кружечкой баварского пивка с копчёной рулькой?! Рэспект!!!
Carthaginian
Carthaginian
26 апреля в 23:21
Хорошая новость для руководства клуба, как раз нужны деньги на подписание Нагельсманна. Думаю Герберт Хайнер не упустит такую возможность, продать "посредственного" игрока ради такого именитого/статусного тренера (который выиграл так много трофеев), с которым Бавария наконец-то сможет взять кубок Германии. Спасибо Герберт Хайнер, что к каждым сезоном делаете Баварию только сильнее. Думаю в следующем сезоне Бавария еще и за Лигу Европы сможет побороться.
ошалевший
ошалевший ответ SAFqwer (раскрыть)
26 апреля в 23:20, ред.
не помню даже были ли такие напы,которые заканчивали в баварии,там люди знают цену деньгам и какой бы не был лёва,но возраст и продать сейчас вполне вероятно
STVA 1
STVA 1
26 апреля в 23:00
Всем известный Кот Матроскин сказал:Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Иначе Баварии надо найти , кто сможет заменить Роберта в Баварии!Думаю если они обозначили сумму , значит работы ведутся над этим!
juvenale
juvenale
26 апреля в 22:55
Левандовски всю жизнь мечтал играть в Тоттенхеме))))
particular
particular
26 апреля в 22:51
Поляк не замена кому-то, не вариант и не альтернатива...
Он раритет, которым не размениваются...🤔
ABir
ABir
26 апреля в 22:49
А сам-то Левандовски куда хочет
SAFqwer
SAFqwer
26 апреля в 22:38
Закончит карьеру он в Баварии
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