Несколько топ-клубов сделали запрос по трансферу Левандовски

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26 апреля 2021, 22:37

Несколько европейских грандов обратились к «Баварии» относительно возможного трансфера нападающего . Названия клубов, которые заинтересованы в переходе поляка, пока неизвестны, однако у издания Sky есть предположения, какие команды хотели бы приобрести форварда.

В числе главных претендентов выступает «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» всё ещё не определился с ситуацией относительно . «Челси» намерен найти замену , который может покинуть стан «синих» этим летом. «Реал» ищет альтернативу , если трансфер француза не состоится. А «Барселона» раздумывает над продажей . Именно эти пять клубов находятся в числе претендентов на Левандовски, однако «Бавария» не продаст своего лидера менее чем за 80 млн евро.