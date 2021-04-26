Несколько топ-клубов сделали запрос по трансферу Левандовски

Несколько европейских грандов обратились к «Баварии» относительно возможного трансфера нападающего Роберта Левандовски. Названия клубов, которые заинтересованы в переходе поляка, пока неизвестны, однако у издания Sky есть предположения, какие команды хотели бы приобрести форварда.
В числе главных претендентов выступает «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» всё ещё не определился с ситуацией относительно Харри Кейна. «Челси» намерен найти замену Тэмми Абрахаму, который может покинуть стан «синих» этим летом. «Реал» ищет альтернативу Килиану Мбаппе, если трансфер француза не состоится. А «Барселона» раздумывает над продажей Антуана Гризманна. Именно эти пять клубов находятся в числе претендентов на Левандовски, однако «Бавария» не продаст своего лидера менее чем за 80 млн евро.