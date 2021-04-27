ГлавнаяНовости

Флик прокомментировал свой уход из «Баварии»

27 апреля 2021, 12:07

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Баварии». Его место летом займет Юлиан Нагельсманн.

Последние два года были для меня незабываемыми. Мне нравились те эмоции, победы, титулы и ежедневная работа на поле — это было невероятное время. Успеха можно добиться только вместе. Тренер — ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить в Мюнхене фантастических игроков, тренеров, которые делали невероятные вещи. Я желаю «Баварии» всего наилучшего в будущем.

Все новости
Неймар: «Мы проиграли сражение, но война не окончена»
Сегодня, 03:59 Комментарии1
Де Брюйне: «Момент с моим голом был очень сложным для Наваса»
Сегодня, 03:33 Комментарии1
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии1
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии1
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 17:00
Солидно мужичек прогулялся с Баварией - респект !!!
Посмотрим , как дальше у него дела пойдут???
112910415
112910415
27 апреля в 13:52
теперь тренеров будут сравнивать при всяком удобном и неудобном случае ...
в чью пользу это получится ?!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
27 апреля в 13:31
о Флике никто не знал,пока он не сменил Ковача и взял ЛЧ. С его приходом Бавария стала машиной,барсуки на себе её ощутили. А то,что проиграли ПСЖ,ну так не Порту же. Да и Нойер всё таки подвёл дома пропустив гол от Мбаппе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ДАША Д (раскрыть)
27 апреля в 12:54
Лучше не возможно
25процентный клоун
25процентный клоун
27 апреля в 12:53
Флик мог бы АПЛ выиграть
Carthaginian
Carthaginian
27 апреля в 12:20, ред.
Желаю удачи Флику в сборной Германии. Отличный тренер, они с дедушкой Юппом, лучшие за последние 17 лет.
mihaluch
mihaluch
27 апреля в 12:16
Нормально выполнил свою работу в Баварии.
Caniggia
Caniggia
27 апреля в 12:15
Даже не представляю какую мощную Германию он может создать, типа той, которая была при Кайзере, пик которой пришёлся на победный ЧМ 1990.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 12:10
Жаль.толковый спец...
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 12:10
СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ ЖДЁТ !!!
ДАША Д
ДАША Д
27 апреля в 12:10
Пришел тот кто должен стать лучше.
Caniggia
Caniggia
27 апреля в 12:10
Создал настоящую машину! Теперь будет готовиться принять сборную. Удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100