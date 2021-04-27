Флик прокомментировал свой уход из «Баварии»

Немецкий специалист прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Баварии». Его место летом займет Юлиан Нагельсманн.

Последние два года были для меня незабываемыми. Мне нравились те эмоции, победы, титулы и ежедневная работа на поле — это было невероятное время. Успеха можно добиться только вместе. Тренер — ничто без своей команды, и мне посчастливилось встретить в Мюнхене фантастических игроков, тренеров, которые делали невероятные вещи. Я желаю «Баварии» всего наилучшего в будущем.