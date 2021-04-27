Роналду: «Успех приходит тогда, когда ваши мечты больше, чем оправдания»

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27 апреля 2021, 14:36

Нападающий «Ювентуса» в своем Твиттере отреагировал на регулярную критику в его сторону.

Свой последний гол в чемпионате Италии Роналду забил 7 апреля в ворота «Наполи».

Успех приходит тогда, когда ваши мечты больше, чем оправдания.