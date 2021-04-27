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Роналду: «Успех приходит тогда, когда ваши мечты больше, чем оправдания»

27 апреля 2021, 14:36

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Твиттере отреагировал на регулярную критику в его сторону.

Свой последний гол в чемпионате Италии Роналду забил 7 апреля в ворота «Наполи».

Успех приходит тогда, когда ваши мечты больше, чем оправдания.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
27 апреля в 18:50
Я аж прослезился. Поставлю, пожалуй, в статус аххах
Санчо Панса
Санчо Панса
27 апреля в 16:37
Роналду в форме, похожей на форму Наполи) А вообще он как никогда прав!
allemz
allemz ответ Dudikoff (раскрыть)
27 апреля в 16:19, ред.
"Если больно, не сопротивляйся, просто расслабься и получай удовольствие, мечта оправдывает средства"
Dudikoff
Dudikoff
27 апреля в 16:09
Кто-нибудь понял, что имел в виду филосАФ?)
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
27 апреля в 15:34
    Ironigor
    Ironigor ответ Loko best (раскрыть)
    27 апреля в 15:32
    Не пиши мне больше, Пожалуйста.
    Loko best
    Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
    27 апреля в 15:29
    Круто,ну вот расскажите,когда же последний раз этот "топ клуб" выигрывал самый престижный турнир Европы???В прошлом году,года три назад,может 5...?????
    Ironigor
    Ironigor ответ Loko best (раскрыть)
    27 апреля в 15:27
    Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году . Сейчас занимает пятое место в рейтинге после Баварии, Реала, Барселоны и Манчестер Сити !!!
    Loko best
    Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
    27 апреля в 15:16, ред.
    Я прекрасно знаю достижения Юве.Глупости тут вы пишите про Юве,а не я.Топ Юве был недавно в Италии,в Европе ещё раньше перестал им быть.А сейчас и в Италии он не топ.
    Ironigor
    Ironigor ответ Loko best (раскрыть)
    27 апреля в 15:14
    Нет ничего в мире стабильного и футбол в том числе.
    Если ты знаешь хоть один клуб , то яви народу может и мы узнаем. А зависть это грех !!! И ещё, зайди все таки на Википедии найди Ювентус и узнай достижения этой команды, чтобы потом не писать глупости.
    Loko best
    Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
    27 апреля в 15:06
    Конечно зависть,Юве на волоске в зоне ЛЧ держится,из ЛЧ на первой же стадии плей-офф он середняка вылетели,а недоброжелатели все завидуют и завидуют,нет от них отбоя....
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    27 апреля в 15:01
    А он к чему это сказал?
    Ironigor
    Ironigor
    27 апреля в 14:46
    Всё правильно сказано.
    Это всё ЗАВИСТЬ, у "добродетелей" закипает г ..ОМ !!!
    Не надо обращать внимание на таких !!!
    Всем Добра !!!
    STVA 1
    STVA 1
    27 апреля в 14:46
    Рону пора клуб поспокойнее... Думаю не надо было переходить в Юве.
    drug01
    drug01
    27 апреля в 14:40
    Верно надо работать
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