Роналду: «Успех приходит тогда, когда ваши мечты больше, чем оправдания»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Твиттере отреагировал на регулярную критику в его сторону.
Свой последний гол в чемпионате Италии Роналду забил 7 апреля в ворота «Наполи».
Успех приходит тогда, когда ваши мечты больше, чем оправдания.
El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. 😉💪🏽 pic.twitter.com/UHazCqZps2— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 27, 2021
Если ты знаешь хоть один клуб , то яви народу может и мы узнаем. А зависть это грех !!! И ещё, зайди все таки на Википедии найди Ювентус и узнай достижения этой команды, чтобы потом не писать глупости.
Если ты знаешь хоть один клуб , то яви народу может и мы узнаем. А зависть это грех !!! И ещё, зайди все таки на Википедии найди Ювентус и узнай достижения этой команды, чтобы потом не писать глупости.
Это всё ЗАВИСТЬ, у "добродетелей" закипает г ..ОМ !!!
Не надо обращать внимание на таких !!!
Всем Добра !!!
Это всё ЗАВИСТЬ, у "добродетелей" закипает г ..ОМ !!!
Не надо обращать внимание на таких !!!
Всем Добра !!!