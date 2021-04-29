Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал выездную победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы очень хорошо начали эту встречу. Затем мы пропустили и после этого почувствовали давление. Второй тайм был великолепен во всех смыслах. Мы забили два гола на выезде, что очень важно, но нам предстоит тяжёлая работа в эти шесть дней.

При счёте 0:1 мы недостаточно хорошо контролировали мяч. У нашего клуба не так много опыта выступлений на этой стадии турнира. Всё, чего я хочу, — чтобы мы были самими собой в ответном матче. Мы хороши, когда играем определённым образом, мы не можем по-другому.

Иногда вам требуется время, чтобы расслабиться и начать быть собой. Мы немного изменили подход к прессингу [во втором тайме]. Это не так уж легко, когда против вас играют Неймар, Мбаппе и Ди Мария. Я очень доволен нашим выступлением.