Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»

Вингер «Манчестер Сити» дал комментарий после выездной победы над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. 30-летний алжирец забил победный гол «горожан» со штрафного, мяч прошёл сквозь стенку игроков ПСЖ .

Честно говоря, я хотел обвести стенку и промахнулся, мяч прошёл между двумя игроками и, к счастью, влетел в ворота.

Я был так счастлив. Я знал, что мы можем победить здесь, было потрясающе сделать счёт 2:1 для нашей команды.

Это всё благодаря Бенжамену [Менди]. Он попросил Бога, и Бог дал мне этот гол.