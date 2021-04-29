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Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»

29 апреля 2021, 03:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез дал комментарий после выездной победы над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. 30-летний алжирец забил победный гол «горожан» со штрафного, мяч прошёл сквозь стенку игроков ПСЖ.

Честно говоря, я хотел обвести стенку и промахнулся, мяч прошёл между двумя игроками и, к счастью, влетел в ворота.

Я был так счастлив. Я знал, что мы можем победить здесь, было потрясающе сделать счёт 2:1 для нашей команды.

Это всё благодаря Бенжамену [Менди]. Он попросил Бога, и Бог дал мне этот гол.

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Все комментарии
112910415
112910415
29 апреля в 06:37
удивительное везение
allemz
allemz
29 апреля в 04:44
Ибра был милостив к тебе, хорошо положил голешник, красавчик
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 04:19
Хотел и у него получилось.
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