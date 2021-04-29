Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы слишком глубоко опустились во втором тайме и не могли выдвинуться вперёд. «Сити» действовал более агрессивно. В ответном матче мы должны быть последовательны в обоих таймах. Впереди ещё 90 минут игры.

Мы должны проанализировать этот матч, чтобы увидеть, в чём заключались трудности. Мы уже испытывали проблемы в других матчах, но потом становились сильнее.

Мы пропустили два глупых гола. Это всё мелкие детали, которые имеют большое значение. Нам необходимо отправиться в Англию с правильным менталитетом и провести лучший из возможных матчей.

Если мы не верим в успех, тогда нет смысла ехать туда. Нам необходим бойцовский характер, чтобы пройти дальше. У нас не должно возникать никаких сомнений, и мы должны подтянуть наши слабые места. У нас есть всё необходимое, чтобы перевернуть ситуацию.