Сорокин: «УЕФА благодарен руководству России за Евро-2020»

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29 апреля 2021, 13:38

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин на форуме SportForumLive заявил, что УЕФА благодарен руководству России за возможность проведения матчей чемпионата Европы, которые пройдут при наличии на трибунах стадиона зрителей.

23 апреля стало известно, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине.