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Сорокин: «УЕФА благодарен руководству России за Евро-2020»

29 апреля 2021, 13:38

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин на форуме SportForumLive заявил, что УЕФА благодарен руководству России за возможность проведения матчей чемпионата Европы, которые пройдут при наличии на трибунах стадиона зрителей.

23 апреля стало известно, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине.

УЕФА очень благодарно руководству нашей страны и нашему футбольному руководству за то, что мы проявляем такую конструктивную позицию и что являемся надежным партнером в такой сложной ситуации.

У нас есть уверенность, что мы готовы, у нас прекрасный стадион, есть уверенность, что поле выдержит. У нас прекрасные болельщики. У нас нет никаких сомнений, что турнир пройдет прекрасно.

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Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 16:23
Не верю ...Где официальный пресс-релиз УЕФА,где грамотёшка на стенку? Одни слова,со слов Сорокина...
ДСА
ДСА
29 апреля в 14:26
ГАЗПРОМ главный спонсор этих благодарностей.
1_DEIVID
1_DEIVID
29 апреля в 13:56
Ну ещё бы, нашли ол.ней, которые готовы взять матчи в нагрузку, не смотря, что в Питере ситуация тяжёлая и число заболевших растёт.
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