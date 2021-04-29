Сорокин: «УЕФА благодарен руководству России за Евро-2020»

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин на форуме SportForumLive заявил, что УЕФА благодарен руководству России за возможность проведения матчей чемпионата Европы, которые пройдут при наличии на трибунах стадиона зрителей.
23 апреля стало известно, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине.
УЕФА очень благодарно руководству нашей страны и нашему футбольному руководству за то, что мы проявляем такую конструктивную позицию и что являемся надежным партнером в такой сложной ситуации.
У нас есть уверенность, что мы готовы, у нас прекрасный стадион, есть уверенность, что поле выдержит. У нас прекрасные болельщики. У нас нет никаких сомнений, что турнир пройдет прекрасно.