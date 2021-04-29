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Тренер «Динамо» недоволен работой арбитров в РПЛ

29 апреля 2021, 12:49

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил работу судей в РПЛ.

Пожизненная дисквалификация Вилкова? Я не знаю об окончательных решениях, для меня это не является столь важным прямо сейчас. Я полностью сфокусирован на матче с «Рубином», а решения, которые принял арбитр в предыдущем матче, остались в прошлом.

Очень сложно оценить такие моменты, это не моя компетенция. Если говорить о матче с «Химками», то я могу сказать, что, наверное, решения судьи повлияли на ход и итог матча. Что касается судейства, за те шесть месяцев, что я в России, могу отметить, что арбитры иногда не дают возможности для борьбы на поле, сразу фиксируют нарушения правил, показывают желтые карточки. Поймите меня правильно, я не говорю только о «Динамо» — это общее наблюдение. К сожалению, очень часто команды заканчивают матчи в неравных составах.

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mihey1971
mihey1971 ответ Capral (раскрыть)
30 апреля в 05:10
Шварц говорит по делу
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ shlomo (раскрыть)
29 апреля в 18:58
Я знаю кто доволен.
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 14:24
Если все стороны недовольны,то есть основания утверждать,что у нас судейство на низком уровне,но непредвзятое...
sv_1969
sv_1969
29 апреля в 13:14
Начались суровые будни!Уже недоволен))
Capral
Capral
29 апреля в 13:03
Не дают возможности для борьбы на поле??? Ну тогда, вообще, какие претензии к нарушеню на Комличенко? Это нарушение можно квалифицировать тоже, как борьбу на поле, в Англии таких эпизодов полно, и судьи не замечают, дают играть. Шварц иногда такое морозит.... А что, в Самаре, тоже, судьи мешали?
shlomo
shlomo
29 апреля в 12:55
Ну не только он недоволен
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