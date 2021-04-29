Тренер «Динамо» недоволен работой арбитров в РПЛ

Главный тренер «Динамо» оценил работу судей в РПЛ .

Пожизненная дисквалификация Вилкова? Я не знаю об окончательных решениях, для меня это не является столь важным прямо сейчас. Я полностью сфокусирован на матче с «Рубином», а решения, которые принял арбитр в предыдущем матче, остались в прошлом.

Очень сложно оценить такие моменты, это не моя компетенция. Если говорить о матче с «Химками», то я могу сказать, что, наверное, решения судьи повлияли на ход и итог матча. Что касается судейства, за те шесть месяцев, что я в России, могу отметить, что арбитры иногда не дают возможности для борьбы на поле, сразу фиксируют нарушения правил, показывают желтые карточки. Поймите меня правильно, я не говорю только о «Динамо» — это общее наблюдение. К сожалению, очень часто команды заканчивают матчи в неравных составах.