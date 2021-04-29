Шварц: «У команды Слуцкого хорошо выстроена оборонительная линия»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ против «Рубина».

Обе команды имеют по 46 очков. Это будет очень сложная и важная игра. Обе команды играют по похожей схеме, «Рубин» сыграл последний матч в такой же расстановке, что и мы. У команды Слуцкого хорошо выстроена оборонительная линия, а их контратаки крайне опасны.

Нам будет важно сыграть в свой футбол, выполнить хороший объем работы, как в прошлом матче, когда мы пробежали 120 км за игру. Постараемся сыграть в своем агрессивном стиле.