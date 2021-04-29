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Шварц: «У команды Слуцкого хорошо выстроена оборонительная линия»

29 апреля 2021, 12:18
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ против «Рубина».

Обе команды имеют по 46 очков. Это будет очень сложная и важная игра. Обе команды играют по похожей схеме, «Рубин» сыграл последний матч в такой же расстановке, что и мы. У команды Слуцкого хорошо выстроена оборонительная линия, а их контратаки крайне опасны.

Нам будет важно сыграть в свой футбол, выполнить хороший объем работы, как в прошлом матче, когда мы пробежали 120 км за игру. Постараемся сыграть в своем агрессивном стиле.

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stanichnik
stanichnik
29 апреля в 14:53
Пример прошлого матча не совсем удачный, Динамо Шварца проиграло. А фк Химки руководимый Черевченко без особых физических затрат, просто эффективно использовал свой единственный шанс для победы, при чём в обоих матчах и осенью, и весной , только с разными тренерами. Для москвичей Казань является неприступной крепостью, из тридцати пяти проведённых встреч фк Динамо одержал всего четыре победы при СЕМНАДЦАТИ!! поражениях. У немецкого специалиста есть возможность чуть-чуть поправить клубную статистику в противостоянии с Рубином.
ДАША Д
ДАША Д
29 апреля в 12:18
Рубин должен победить.
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