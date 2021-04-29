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Агент Фомина: «„Торино“? Это интересный вариант»

29 апреля 2021, 15:17

Агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина отреагировал на слухи об интересе к футболисту со стороны «Торино».

Мы ведем переговоры с некоторыми агентами, которые сказали нам, что в «Торино» данная позиция будет востребована. Пока конкретики никакой нет. Мы просто ждем, что скажут коллеги.

Есть футболист. У него есть определенное видение, как он хотел бы строить свою карьеру, где бы хотел попробовать свои силы. Если будет интерес из Европы, который устроит и клуб, и Даню по личным условиям контракта, то такой трансфер возможен.

Поэтому, когда я разговариваю со своими коллегами из других стран, они примерно понимают тех футболистов, которые могли бы быть интересными на европейском рынке, в том числе и из Италии. Да, мне сказали, что несколько клубов буду искать такую модельную характеристику, как у Фомина. И один из этих клубов – «Торино».

Я сказал: «Окей, это интересный вариант. Давайте конкретику, будем разговаривать». У нас есть договоренность с руководством «Динамо», если поступает предложение, то я им об этом докладываю.

«Торино» – это не команда-однодневка. Это команда с достаточно богатой историей. Просто у каждого клуба бывают и провальные и достаточно хорошие сезоны. Сегодня может быть так, завтра уже может быть по-другому. Поэтому давайте не обольщаться.

Чтобы попасть в топ-5 команд в Европе, надо быть уже в статусе. Либо ты должен хорошо играть за сборную, либо очень хорошо играть за клуб в Европе. Клубу, который играет внутри России, дать хорошее предложение за нашего игрока достаточно сложно.

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Брулин
Брулин
29 апреля в 18:33
Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал информацию об интересе к хавбеку «Динамо» Даниилу Фомину.

О том, что туринский клуб присматривается к игроку, заявил на своем YouTube-канале журналист Нобель Арустамян.

«Это неправда. «Торино» не интересуется Даниилом Фоминым», – сказал Ваньяти.
gentlewolf
gentlewolf
29 апреля в 16:16
Видят перспективу, думают взять, прокачать и перепродать.
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 15:33
После ЧЕ будет более менее ясно.
ДСА
ДСА
29 апреля в 15:28
В Динамо больше платят.
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