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РФС исключил Вилкова из списка арбитров без права восстановления

29 апреля 2021, 14:57

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Российский футбольный союз исключил Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21 без права восстановления.

Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21. Он отстранен от судейства без права восстановления, мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи российской Премьер-Лиги. Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы, мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации.

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antant1
antant1
29 апреля в 20:53
....на сезон 2020/21...так это наказание или помилование?)
oFANATo
oFANATo
29 апреля в 20:27, ред.
Прощай газпромовский судейка.......))))
RomzesRZN
RomzesRZN
29 апреля в 17:24
Прощальный матч хоть ему в Петербурге устроят?
Брулин
Брулин
29 апреля в 17:17
По Вилкову наверняка есть инсайд о взятке.взятках, думаю, поэтому и отстранили, а не за низкое качество судейства, таких судей с низкой квалификацией в РПЛ хватает
112910415
112910415
29 апреля в 16:52
а сколько его подельников на свободе ...
alexamit
alexamit
29 апреля в 16:44
Да кроме него ещё с десяток судеек,сидящих на кормлении газпрома и иже с ним,необходимо отлучить навечно от футбола.Но судя по санкциям РФС это отлучение Вилкова продлится до 13 мая сего года.
Беренгар
Беренгар
29 апреля в 16:06
лучше бы кукуяна
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
29 апреля в 15:32
Удалили Вилкова из списка "живых " на сезон 2020-2021 г.г....., а как же 2022 -и далее годы...???
Союзник противников
Союзник противников ответ LOKis09 (раскрыть)
29 апреля в 15:31
Да,чуднО,я даже не обратил внимание,что это устрашающее "судьбоносное решение" фактически действует только до 13 мая!!! На следующий сезон исправится и вернётся!
Союзник противников
Союзник противников ответ морозз (раскрыть)
29 апреля в 15:29, ред.
Это будет нарушение баланса,если исключить кассу Федуна -Заремского.
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 15:28
Как я понимаю,профессия спортивного судьи определена российским классификатором рабочих(и иных)профессий,коли такие деньги официально забабахивают им???Тогда оснований для различного толкования происшедшего много :От внесудебного лишения права на профессию,до нарушения трудового законодательства.Вот сейчас и узнаем,исходя из того,какие усилия предпримет наш герой,что это есть за организация-судейское сообщество в футболе.
LOKis09
LOKis09
29 апреля в 15:12
"...исключил Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21 без права восстановления..."
На сезон 2021/2022 можно?
морозз
морозз
29 апреля в 15:04
Надо убрать ещё и тех арбитров, которые получают зарплату в офисах ГАЗПРОМА и Гинера...
Аксинья
Аксинья
29 апреля в 15:02
Десять лет без права переписки...
makkie
makkie
29 апреля в 15:00
И поделом пузатому!
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