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РФС будет бороться с посещением судейской комнаты представителями клубов

29 апреля 2021, 15:13

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Российский футбольный союз будет бороться с представителями клубов, которые посещают судейскую комнату, нарушая регламент.

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0). КДК РФС вынес решение о проведении матча 29-го тура «Локомотив» — «Динамо» на нейтральном поле.

Это вопрос, может ли он (Сухина — прим.) влиять. Есть правила и международная практика, в соответствии с ней представителям клуба неправильно появляться в судейской до или во время игры. Поэтому данный эпизод произошел, это был рецидив, соответственно вынесено такое наказание. Что касается РФС и судейского комитета, то мы будем бороться с такими случаями.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
29 апреля в 23:28
А Сухин сын отмазался,получается?Они ведь только собрались бороться,я правильно понял?
морозз
морозз
29 апреля в 23:09
Только Локомотив расправил крылья и на тебе, загнали в тупик!
волгодон 2
волгодон 2
29 апреля в 16:32
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Байкал-38
Байкал-38
29 апреля в 16:30
Бороться они конечно будут, но... за встречу, размещение в гостинице, на стадионе и проводы домой судей опять отвечают клубы, а более конкретно всё ложится на плечи начальников команд. Какой то замкнутый круг получается.
Для начала возьмите все затраты и организационные вопросы на себя, а потом уже спрашивайте с команд.
jobss
jobss ответ Futurista (раскрыть)
29 апреля в 15:53
.
Futurista
Futurista
29 апреля в 15:48, ред.
Прям "Гарри Поттер (Сухина — прим.) и тайная (судейская — прим.) комната"...
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 15:21
Офигеть можно,сколько пафоса! Вместо дурацкого ВАРева на поле,подключите инспектору РФС,который есть на каждом матче,камеры на входе в служебные помещения и внесите в Регламент пункт о обязательности этой процедуры.Посмотрел в перерыве и после матча,записал в протокол-и наказание по максимуму.А вы опять цириков с рамками поставите,али ещё что придумаете???
ЮЗИК
ЮЗИК
29 апреля в 15:21
Это вообще непозволительно
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