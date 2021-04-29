РФС будет бороться с посещением судейской комнаты представителями клубов

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Российский футбольный союз будет бороться с представителями клубов, которые посещают судейскую комнату, нарушая регламент.

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0). КДК РФС вынес решение о проведении матча 29-го тура «Локомотив» — «Динамо» на нейтральном поле.