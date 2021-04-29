Арустамян: «К Фомину активно присматривается „Торино“»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе «Торино» к полузащитнику московского «Динамо» .

К Фомину активно присматривается итальянский «Торино». Там еще не дошло до конкретных переговоров. Позиция опорника может быть актуальна для туринцев летом, если «Милан» выкупит из аренды Мейте. Сейчас «Торино» собирает информацию по Фомину и прорабатывает возможность трансфера.

Но итальянцам надо будет договориться с «Динамо» – по разным данным, у футболиста в контракте прописана приличная сумма отступных – в районе 20 миллионов евро. К тому же, вряд ли «Торино» сможет предложить ему зарплату больше динамовской, а это около миллиона евро в год.