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Арустамян: «К Фомину активно присматривается „Торино“»

29 апреля 2021, 14:14

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе «Торино» к полузащитнику московского «Динамо» Даниилу Фомину.

К Фомину активно присматривается итальянский «Торино». Там еще не дошло до конкретных переговоров. Позиция опорника может быть актуальна для туринцев летом, если «Милан» выкупит из аренды Мейте. Сейчас «Торино» собирает информацию по Фомину и прорабатывает возможность трансфера.

Но итальянцам надо будет договориться с «Динамо» – по разным данным, у футболиста в контракте прописана приличная сумма отступных – в районе 20 миллионов евро. К тому же, вряд ли «Торино» сможет предложить ему зарплату больше динамовской, а это около миллиона евро в год.

Ранее Фоминым также интересовался «Зенит».

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Garrincha58
Garrincha58
29 апреля в 17:04
полная лажа
gentlewolf
gentlewolf
29 апреля в 16:14
Зенит судорожно ищет бабло.
galem72
galem72
29 апреля в 15:40
Трансфер, можно сказать, теперь оформлен. ))
berda2003
berda2003
29 апреля в 15:34
"шнобель тв" в действии, по всяким слухам и сплетням непревзойдённый канал...
stanichnik
stanichnik
29 апреля в 15:27
Эту новость можно было бы обсуждать более детально, если бы у Фомина заканчивался контракт с фк Динамо хотя бы грядущей зимой, но он действует до лета 2025 года. Плюс желание итальянского клуба не подкреплено финансовыми возможностями, способными удовлетворить запросы москвичей, которые не планирую расставаться со своим полузащитником. Поэтому Даниил наверняка так и продолжит выступать в составе Динамо. А Туринцам следует дождаться окончания ЧЕ-2020 и присмотреться к другим перспективным игрокам но за более скромную цену, коих в августе должно быть немало во время летнего трансферного окна.
Ironigor
Ironigor
29 апреля в 14:57
Мы уже привыкли к твоим сказкам , дружище Арустам !!!)))
Эдмон
Эдмон
29 апреля в 14:37
без толку всё это
STVA 1
STVA 1
29 апреля в 14:24
Раз Шнобель сказал , значит.... Ничего))
Caniggia
Caniggia
29 апреля в 14:23
Фантастическая новость от Шнобеля!
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 14:22
К всезнанию Шнобеля Инсайдеряна применима реприза столетней давности про Распутина ,пропихивающего назначение угодных ему чиновников : "Да будет с ним Святой Георгий;но интереснее всего:Какую сумму взял Григорий за назначение его???".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 14:15
Они только присматриваться и умеют!
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