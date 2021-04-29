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«Севилья» подобралась к оступившимся лидерам. Итоги 33-го тура Примеры

29 апреля 2021, 22:46

Завершились все матчи 33-го тура испанской Примеры. Большинство матчей (кроме «Атлетик» — «Вальядолид» и «Барселона» — «Гранада») были сыграны 18 апреля. Сводка отражает актуальную информацию по таблице по итогам всех минувших туров.

«Осасуна» — «Эльче» 2:0
Голы: Кике Барха 38, Гонсалес Диего 68 (автогол)

«Реал Сосьедад» — «Севилья» 1:2
Голы: Фернандес Карлос 5 — Фернандо 22, Эн-Несери Юссеф 24

«Алавес» — «Уэска» 1:0
Гол: Батталья Родриго Андрес 85

«Атлетико» — «Эйбар» 5:0
Голы: Корреа Анхель 42, Корреа Анхель 44, Карраско Янник 49, Льоренте Маркос 53, Льоренте Маркос 68

«Бетис» — «Валенсия» 2:2
Голы: Фекир Набиль 12, Каналес Серхио 42 — Гедеш Гонсалу 22, Солер Карлос 61 (пенальти)

«Кадис» — «Сельта» 0:0

«Хетафе» — «Реал» 0:0

«Леванте» — «Вильярреал» 1:5
Голы: Малса Микаэль 21 — Постиго Серхио 9 (автогол), Морено Жерар 13, Чуквуэзе Самуэль 63, Везу Рубен 72 (автогол), Чуквуэзе Самуэль 75

«Атлетик» — «Вальядолид» 2:2
Голы: Морсилльо Йон 14, Гарсия Рауль 76 — Орельяна Фабиан 70, Вейсманн Шон 85

«Барселона» — «Гранада» 1:2
Голы: Месси Лионель 23 — Мачис Дарвин 63, Молина Хорхе 79

«Севилья» подобралась к оступившимся лидерам. Итоги 33-го тура Примеры

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
ABir
ABir
30 апреля в 06:34
И позиции тройки испанских грандов уже не кажутся столь незыблемыми
112910415
112910415
30 апреля в 06:16
всё запуталось окончательно
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 апреля в 00:47
Пожалуйста, играйте в удовольствие)
Leha-ha50
Leha-ha50
30 апреля в 00:31, ред.
Приз получил, огромное спасибо . Все как в аптеке!!!
Loko best
Loko best
30 апреля в 00:15
Пусть Севилья будет испанским Лестером....
Gahi
Gahi
30 апреля в 00:01
Очень интересный чемпионат подарил любителям футбола испанская Ла Лига в этом году. За пять туров четыре команды претендуют на заветный трофей 🏆, который может достаться Севильи при благоприятном стечение событий на футбольном поле и конечно если ей будет сопутствовать удача.  Уже через тур в 35 туре встречаются претенденты на чемпионство Барселона - Атлетико М и Реал - Севилья, где эти матчи должны подарить хороший и незабываемый праздник для всех любителей футбола. Удачи 
Против ЦСКА
Против ЦСКА
29 апреля в 23:42
А "Барселона" облажалась, с Месси во главе.
VeniaminS
VeniaminS
29 апреля в 23:36
Севилья на хвосте у лидеров!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
29 апреля в 23:18
Еще недавно претендент на чемпионство был один . потом их стало три, благодаря провальной серии матчей Атлетико. И вот тихим сапом к тройке подобралась Севилья. Ох и финиш нас ждет. Давно такого в Испании не было. Пять туров обещают быть незабываемыми.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik ответ Johnes (раскрыть)
29 апреля в 23:15
Доброго Здоровья, Johnes.
Если победят Реал девятого мая, у которого перед этим матчем будет нелёгкий выезд в Лондон для встречи с Челси в ЛЧ, то всё возможно, когда так нестабильно играют фавориты.
Johnes
Johnes
29 апреля в 23:00
Севилья может взять ла лигу
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
29 апреля в 22:58, ред.
Жёсткая конкуренция
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 апреля в 22:48
СТРАСТИ НАКАЛИЛИСЬ ДО ПРЕДЕЛА...
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