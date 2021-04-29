«Севилья» подобралась к оступившимся лидерам. Итоги 33-го тура Примеры

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29 апреля 2021, 22:46

Завершились все матчи 33-го тура испанской Примеры. Большинство матчей (кроме «Атлетик» — «Вальядолид» и «Барселона» — «Гранада») были сыграны 18 апреля. Сводка отражает актуальную информацию по таблице по итогам всех минувших туров.

«Осасуна» — «Эльче» 2:0

Голы: Кике Барха 38, Гонсалес Диего 68 (автогол)

«Реал Сосьедад» — «Севилья» 1:2

Голы: Фернандес Карлос 5 — Фернандо 22, Эн-Несери Юссеф 24

«Алавес» — «Уэска» 1:0

Гол: Батталья Родриго Андрес 85

«Атлетико» — «Эйбар» 5:0

Голы: Корреа Анхель 42, Корреа Анхель 44, Карраско Янник 49, Льоренте Маркос 53, Льоренте Маркос 68

«Бетис» — «Валенсия» 2:2

Голы: Фекир Набиль 12, Каналес Серхио 42 — Гедеш Гонсалу 22, Солер Карлос 61 (пенальти)

«Кадис» — «Сельта» 0:0

«Хетафе» — «Реал» 0:0

«Леванте» — «Вильярреал» 1:5

Голы: Малса Микаэль 21 — Постиго Серхио 9 (автогол), Морено Жерар 13, Чуквуэзе Самуэль 63, Везу Рубен 72 (автогол), Чуквуэзе Самуэль 75

«Атлетик» — «Вальядолид» 2:2

Голы: Морсилльо Йон 14, Гарсия Рауль 76 — Орельяна Фабиан 70, Вейсманн Шон 85

«Барселона» — «Гранада» 1:2

Голы: Месси Лионель 23 — Мачис Дарвин 63, Молина Хорхе 79

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.