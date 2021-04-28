«Крылья» и «Томь» добились разгромных побед. Итоги 39-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 39-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«Спартак-2» — «Факел» 3:5
Голы: Игнатов Михаил 13, Мельников Степан 32, Роша Педро 50 — Мазуров Илья 4, Замалиев Наиль 43, Пейчинович Неманья 60 (пенальти), Пейчинович Неманья 79, Акбашев Роман 90+3
«Томь» — «Чайка» 3:0
Голы: Лапшов Иван 19, Косарев Кирилл 49, Дмитриев Максим 69
«Иртыш» — «СКА-Хабаровск» 1:2
Голы: Визнович Илья 41 (пенальти) — Мануйлов Роман 31, Базелюк Константин 90+1
«Алания» — «Краснодар-2» 3:1
Голы: Магомедов Бутта 27, Гиоргобиани Николай 67, Хадарцев Батраз 90+1 — Кутовой Максим 90
«Волгарь» — «Шинник» 1:1
Голы: Локтионов Роман 20 — Игнатенко Владислав 53
«Динамо» — «Велес» 1:0
Гол: Дибиргаджиев Джамал 56
«Нефтехимик» — «Балтика» 2:1
Голы: Кленкин Данил 35, Хубаев Давид 66 — Маркин Михаил 45+1 (пенальти)
«Крылья Советов» — «Торпедо» 5:1
Голы: Сарвели Владислав 40, Кабутов Дмитрий 42, Сергеев Иван 56, Сарвели Владислав 62, Евдокимов Андрей 68 (автогол) — Баланюк Денис 19
«Текстильщик» — «Акрон» 0:2
Голы: Гираев Карим 62, Гираев Карим 86 (пенальти)
«Чертаново» — «Оренбург» 2:3
Голы: Канищев Александр 64, Левин Гаррик 90+1 — Воробьёв Дмитрий 15, Воробьёв Дмитрий 58, Воробьёв Дмитрий 72
«Нижний Новгород» — «Енисей» 1:2
Голы: Шумских Алексей 90+3 — Кичин Валерий 15 (пенальти), Цховребов Валерий 30
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.
Осталось три тура , думаю, что мало что изменится.
Всем здоровья.
Осталось три тура , думаю, что мало что изменится.
Всем здоровья.
Всем Добра друзья, болейте за красивый футбол !!!
Всем Добра друзья, болейте за красивый футбол !!!