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«Крылья» и «Томь» добились разгромных побед. Итоги 39-го тура ФНЛ

28 апреля 2021, 21:21

Завершились все матчи 39-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«Спартак-2» — «Факел» 3:5
Голы: Игнатов Михаил 13, Мельников Степан 32, Роша Педро 50 — Мазуров Илья 4, Замалиев Наиль 43, Пейчинович Неманья 60 (пенальти), Пейчинович Неманья 79, Акбашев Роман 90+3

«Томь» — «Чайка» 3:0
Голы: Лапшов Иван 19, Косарев Кирилл 49, Дмитриев Максим 69

«Иртыш» — «СКА-Хабаровск» 1:2
Голы: Визнович Илья 41 (пенальти) — Мануйлов Роман 31, Базелюк Константин 90+1

«Алания» — «Краснодар-2» 3:1
Голы: Магомедов Бутта 27, Гиоргобиани Николай 67, Хадарцев Батраз 90+1 — Кутовой Максим 90

«Волгарь» — «Шинник» 1:1
Голы: Локтионов Роман 20 — Игнатенко Владислав 53

«Динамо» — «Велес» 1:0
Гол: Дибиргаджиев Джамал 56

«Нефтехимик» — «Балтика» 2:1
Голы: Кленкин Данил 35, Хубаев Давид 66 — Маркин Михаил 45+1 (пенальти)

«Крылья Советов» — «Торпедо» 5:1
Голы: Сарвели Владислав 40, Кабутов Дмитрий 42, Сергеев Иван 56, Сарвели Владислав 62, Евдокимов Андрей 68 (автогол) — Баланюк Денис 19

«Текстильщик» — «Акрон» 0:2
Голы: Гираев Карим 62, Гираев Карим 86 (пенальти)

«Чертаново» — «Оренбург» 2:3
Голы: Канищев Александр 64, Левин Гаррик 90+1 — Воробьёв Дмитрий 15, Воробьёв Дмитрий 58, Воробьёв Дмитрий 72

«Нижний Новгород» — «Енисей» 1:2
Голы: Шумских Алексей 90+3 — Кичин Валерий 15 (пенальти), Цховребов Валерий 30

«Крылья» и «Томь» добились разгромных побед. Итоги 39-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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stanichnik
stanichnik
28 апреля в 22:30
Похоже на то, что Нижний проиграл соперничество за вторую путёвку в РПЛ Оренбургу, но и третью позицию скорее всего не упустит. Остаётся узнать, с кем рубиться в стыках и кто Алания или Торпедо составят волжанам компанию.
Ironigor
Ironigor
28 апреля в 21:47
Можно смело поздравить Крылышек с возвращением в РПЛ !!! Ещё один шаг нужен Оренбургу который я думаю они сделают и тоже вернуться в РПЛ. Ну а я как болельщик Алании ,тоже рад за то что сегодня был сделан очень нужный победный рывок , который стал отделять от преследующих нас Торпедо на пять очков. Мы должны будем сыграть в стыках ,незнаю кто нам достанется, но то что клуб сделал огромный шаг с ПФЛ попасть сразу за один сезон в стыковые матчи ,это успех. И этот успех достигли с игроками которые выходцы местных школ футбола и это очень радует. Будем следить за концовкой чемпионата ФНЛ и пожелаем Удачи командам ФНЛ выхода в РПЛ !!!
Всем Добра друзья, болейте за красивый футбол !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
28 апреля в 21:34
Крылья одной ногой уже в РПЛ .Вряд ли что то сможет им помешать вернуться в высший дивизион. У Оренбурга тоже очень хорошие шансы. Продолжает успешное выступление Томь Кержакова. Задача у него была наисложнейшая - остаться в ФНЛ. А ведь когда он принимал команду она находилась на последнем месте. В итоге команда под его руководством смогла сделать впечатляющий рывок и покинула зону вылета .
Осталось три тура , думаю, что мало что изменится.
Всем здоровья.
VeniaminS
VeniaminS
28 апреля в 21:22
много мячей накидали
beefs
beefs
28 апреля в 21:22
крылышки и оренбург возвращаются...
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