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«Реал» и «Атлетико» не сумели набрать три очка. Итоги 32-го тура Ла Лиги

26 апреля 2021, 23:55

Закончились все матчи 32-го тура Ла Лиги.

«Эльче» — «Леванте» 1:0
Гол: Бойе Лукас 32

«Вальядолид» — «Кадис» 1:1
Голы: Плано Оскар 14 — Кала 64

«Валенсия» — «Алавес» 1:1
Голы: Гайя Хосе Луис 89 — Гвидетти Йон 84

«Реал» — «Бетис» 0:0

«Уэска» — «Хетафе» 0:2
Голы: Унал Энес 20, Унал Энес 52

«Вильярреал» — «Барселона» 1:2
Голы: Чуквуэзе Самуэль 26 — Гризманн Антуан 28, Гризманн Антуан 35

«Сельта» — «Осасуна» 2:1
Голы: Аспас Яго 42, Мурильо Джейсон 64 — Торрес Роберто 77 (пенальти)

«Севилья» — «Гранада» 2:1
Голы: Ракитич Иван 16 (пенальти), Окампос Лукас 53 — Сольдадо Роберто 90 (пенальти)

«Атлетик» — «Атлетико» 2:1
Голы: Беренгер Алехандро 8, Мартинес Иньиго 86 — Савич Стефан 77

«Эйбар» — «Реал Сосьедад» 0:1
Гол: Исак Александер 26

«Реал» и «Атлетико» не сумели набрать три очка. Итоги 32-го тура Ла Лиги

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Александр Валяев
Александр Валяев
27 апреля в 13:14
Такое ощущение что специальные сдают чемпионство, но это конечно не так
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 апреля в 00:15
Главное что Севилья набрала!
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 00:14
Атлетико Реал Барселона и Севилья, четвёрка которая претендует на чемпионство !!! Горячая концовка чемпионата ждёт нас !!! Очень интересно будет смотреть любой матч с этой четвёрки. Осталось сыграть всего по пять матчей, каждый из любого проигранного матча для кого-то может стать последним в борьбе к Чемпионству . Чтож придётся ждать и каждый будет болеть за свой клуб и переживать. Пожелаем красивой борьбы и чтобы без травм !!!
Всем Добра !!!
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