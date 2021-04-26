«Реал» и «Атлетико» не сумели набрать три очка. Итоги 32-го тура Ла Лиги

Закончились все матчи 32-го тура Ла Лиги.
«Эльче» — «Леванте» 1:0
Гол: Бойе Лукас 32
«Вальядолид» — «Кадис» 1:1
Голы: Плано Оскар 14 — Кала 64
«Валенсия» — «Алавес» 1:1
Голы: Гайя Хосе Луис 89 — Гвидетти Йон 84
«Реал» — «Бетис» 0:0
«Уэска» — «Хетафе» 0:2
Голы: Унал Энес 20, Унал Энес 52
«Вильярреал» — «Барселона» 1:2
Голы: Чуквуэзе Самуэль 26 — Гризманн Антуан 28, Гризманн Антуан 35
«Сельта» — «Осасуна» 2:1
Голы: Аспас Яго 42, Мурильо Джейсон 64 — Торрес Роберто 77 (пенальти)
«Севилья» — «Гранада» 2:1
Голы: Ракитич Иван 16 (пенальти), Окампос Лукас 53 — Сольдадо Роберто 90 (пенальти)
«Атлетик» — «Атлетико» 2:1
Голы: Беренгер Алехандро 8, Мартинес Иньиго 86 — Савич Стефан 77
«Эйбар» — «Реал Сосьедад» 0:1
Гол: Исак Александер 26
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!