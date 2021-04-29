Ковач: «Мы с Черчесовым обсудили мои впечатления, идеи и планы на Головина»

Главный тренер «Монако» рассказал, что обсуждал с главным тренером сборной России игру полузащитника хавбека Александра Головина.

Я общался с Черчесовым, главным тренером сборной России, он сказал, что доволен Головиным. Мы и для него делаем хорошую работу.

Я знаю Черчесова еще по Германии и Австрии, позвонил ему, потому что Голо был долго травмирован, но спустя время вернулся в сборную. Мы обсудили мои впечатления, планы на него, мои идеи.