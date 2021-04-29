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Ковач: «Мы с Черчесовым обсудили мои впечатления, идеи и планы на Головина»

29 апреля 2021, 19:23

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, что обсуждал с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым игру полузащитника хавбека Александра Головина.

Я общался с Черчесовым, главным тренером сборной России, он сказал, что доволен Головиным. Мы и для него делаем хорошую работу.

Я знаю Черчесова еще по Германии и Австрии, позвонил ему, потому что Голо был долго травмирован, но спустя время вернулся в сборную. Мы обсудили мои впечатления, планы на него, мои идеи.

Также о Головине высказался его одноклубник Сеск Фабрегас.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
29 апреля в 22:48
Просто Ковач интеллигентный мужик и не стал говорить, что Черчесов сильно возмущался его методами тренировок и воздействиями на Головина, что тот слишком быстро бегает и всегда пытается сыграть в касание. Что это примитивная беготня и Саша не понимает мудрых идей Черчесова, когда можно встать вдевятером у своей штрафной и тупо выносить на одинокое бревно. Поэтому Черчесов настойчиво попросил не портить ему парня!
Брулин
Брулин
29 апреля в 20:40
Даже Ковач уже помогает российскому футболу, но Словакия остаётся неодолимой преградой)))
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 19:56
Если с тренером сборной обсуждают значит Головин что-то стоит.
Maksat Karanov
Maksat Karanov ответ alexgurzan (раскрыть)
29 апреля в 19:44
Спасибо Алекс, понял
Василий Слизевич
Василий Слизевич
29 апреля в 19:35
Арсенал не напрягаясь выйдет за счёт чужого поля Рома не пустит МЮ.
alexgurzan
alexgurzan ответ Maksat Karanov (раскрыть)
29 апреля в 19:35
Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала матчей национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, отбор к Евро, ЧМ, отбор к ЧМ европейских команд), а открываются через четыре часа после начала матча. В случае форс-мажорных ситуаций, количество турниров может быть увеличено.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
29 апреля в 19:28
в оповещениях пишет что есть трансферы, но ничего не получается... Может это тех. ошибка?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 19:24
Головин лучший в сборной
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