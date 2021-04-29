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Льоренте: «Матч с „Барсой“ не будет решающим. Выиграть титул могут 4 клуба»

29 апреля 2021, 19:10

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте поделился мнением о чемпионской гонке в испанской Примере.

Все команды испытывают проблемы с составом на данный момент. Этот сезон получился сложным для всех, но это не может быть оправданием. Мы знаем, что надо идти от матча к матчу и показывать лучшую игру.

Матч на «Камп Ноу» [8 мая с «Барселоной»] будет важным, но не решающим. Выиграть чемпионат могут 4 клуба, разыграются еще много очков.

В «Атлетико» все верят в то, что делают. Мы в лучшей форме как физически, так и психологически.

Льоренте: «Матч с „Барсой“ не будет решающим. Выиграть титул могут 4 клуба»

Недавно Льоренте побил рекорд скорости в Примере этого сезона.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 апреля в 22:15
Барселона проигрывает "Гранаде". В это время "Атлетико":
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ fanliverpoolfan3 (комментарий удален) (раскрыть)
29 апреля в 20:55
А когда Лузеры начнут нормально играть? Вот что ты нам скажи.
95-shishani-95
95-shishani-95
29 апреля в 20:54
Мне кажется, что Реал уже всё, слил опять Ла Лигу двумя ничьими против Хетафе и Бетиса.
Кстати, Реалу сейчас мешает занимать первое место и ничья с Атлетико, которую судья подарил матрасникам!
Эдмон
Эдмон
29 апреля в 19:43
каждый матч решающий
drug01
drug01
29 апреля в 19:40
Будем ждать результат
ДАША Д
ДАША Д
29 апреля в 19:16
Битва будет очень интересной.
ДСА
ДСА
29 апреля в 19:13
Барселоне ещё нужно Гранаду обыграть.
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