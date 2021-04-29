Льоренте: «Матч с „Барсой“ не будет решающим. Выиграть титул могут 4 клуба»

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте поделился мнением о чемпионской гонке в испанской Примере.
Все команды испытывают проблемы с составом на данный момент. Этот сезон получился сложным для всех, но это не может быть оправданием. Мы знаем, что надо идти от матча к матчу и показывать лучшую игру.
Матч на «Камп Ноу» [8 мая с «Барселоной»] будет важным, но не решающим. Выиграть чемпионат могут 4 клуба, разыграются еще много очков.
В «Атлетико» все верят в то, что делают. Мы в лучшей форме как физически, так и психологически.
Недавно Льоренте побил рекорд скорости в Примере этого сезона.
Кстати, Реалу сейчас мешает занимать первое место и ничья с Атлетико, которую судья подарил матрасникам!
Кстати, Реалу сейчас мешает занимать первое место и ничья с Атлетико, которую судья подарил матрасникам!