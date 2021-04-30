ГлавнаяНовости

Погба — о пенальти в ворота МЮ: «Я не умею делать подкаты»

30 апреля 2021, 03:45
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед6 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Ромы» (6:2) и прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды.

При счёте 1:0 в пользу МЮ француз в подкате пытался прервать пас Рика Карсдорпа в своей штрафной, но задел мяч рукой, позволив римлянам исполнить 11-метровый.

Просто не подкатывайся. Я не знаю, как делать подкаты — тогда почему я это делаю? Это моя проблема! Я пытаюсь делать подкаты и играть как англичанин. Мне нужно больше практики. Мне нужно тренироваться делать подкаты без рук. Мне не повезло. В этом сезоне мне часто не везёт с пенальти.

В первом тайме мы допустили две ошибки и пропустили два гола. Мы были немного растеряны после второго мяча.

В перерыве мы сказали себе делать всё чётко, в том числе простые вещи. Тренер взял слово. Мы все были мотивированы выйти на поле и забить как можно больше голов.

Результат положительный, но это ещё не конец. Мы должны сохранять концентрацию и показать хорошую игру [в ответном матче] с таким же настроем.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
30 апреля в 10:52
Сколько Рон пробил и забил штрафных за последние лет пять? Упс, как некогда самый дорогой футболист в мире разучился бить штрафные и зал ему как видим не помогает.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
30 апреля в 10:24
Как некогда самый дорогой футболист мира не умеет делать такую простую вещь как подкаты? Да Рон бы с зала не вылез, пока не научился бы.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
30 апреля в 07:32
Да там случайно мяч в руку попал. Главное в атаке хорошо сыграли и сделали отличный задел.
ДАША Д
ДАША Д
30 апреля в 06:39
Теперь есть что на тренировках отрабатывать.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
30 апреля в 05:44
Не можешь срть - не мучай жпу!
STVA 1
STVA 1
30 апреля в 05:34
Надо учиться))
St David
St David
30 апреля в 04:56
Пытаться играть как англичанин - достойная цель, но сложная. Пока в противостоянии Англии с остальной Европой в четырех полуфиналах выигрывает Англия +2 = 1 -1
mihaluch
mihaluch
30 апреля в 04:34
Это неумение помогло разгромить Рому.
ОПС
ОПС
30 апреля в 04:26
Учиться надо делать подкаты.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100