Погба — о пенальти в ворота МЮ: «Я не умею делать подкаты»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против «Ромы» (6:2) и прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды.

При счёте 1:0 в пользу МЮ француз в подкате пытался прервать пас Рика Карсдорпа в своей штрафной, но задел мяч рукой, позволив римлянам исполнить 11-метровый.

Просто не подкатывайся. Я не знаю, как делать подкаты — тогда почему я это делаю? Это моя проблема! Я пытаюсь делать подкаты и играть как англичанин. Мне нужно больше практики. Мне нужно тренироваться делать подкаты без рук. Мне не повезло. В этом сезоне мне часто не везёт с пенальти.

В первом тайме мы допустили две ошибки и пропустили два гола. Мы были немного растеряны после второго мяча.

В перерыве мы сказали себе делать всё чётко, в том числе простые вещи. Тренер взял слово. Мы все были мотивированы выйти на поле и забить как можно больше голов.

Результат положительный, но это ещё не конец. Мы должны сохранять концентрацию и показать хорошую игру [в ответном матче] с таким же настроем.