В «Спартаке» назвали Шалимова ветераном «Фоджи». Это не так, но среди россиян есть игроки, добившиеся успехов в иностранных клубах

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вчера, 17:39

Александр Мостовой, мы тебя раскрыли!

Шалимов состарил Умярова на 5 лет и стал ветераном «Фоджи»

Игорь Шалимов в эфире «Матч ТВ» допустил неточность, заявив, что хавбеку «Спартака» Наилю Умярову 25 лет:

Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения.

«Спартак» мгновенно отреагировал устами директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова, который даже получил прозвище Флэш по имени сверхбыстрого персонажа комиксов за свои мгновенные ответы по любым информационным поводам, возникающим вокруг «Спартака»:

Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете.

Как будто этого было мало, SMM-служба «Спартака» выдала «твит», в котором Игоря Шалимова назвали «ветераном „Фоджи“». Получилось довольно забавно и даже чересчур язвительно, вот только действительности это совсем не соответствует.

Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи» pic.twitter.com/w3790v4htq — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 15, 2021

«Фоджа» — один из итальянских клубов, за которые выступал Шалимов. Игорь Михайлович является воспитанником «Спартака» и начинал карьеру в московском клубе, за который провел в четыре раза больше матчей, чем за «Фоджу». В этих хитросплетениях разберемся чуть ниже, а пока даем слово допустившему оплошность эксперту:

Я просто ошибся. В голове почему-то засело, что он из сборной 96-го Хомухи. Видимо, перепутал с Аязом Гулиевым. Но я потом извинился, сказал, что перепутал. Конечно, Умяров 2000 года рождения, ездил на молодежный Евро, но почти не играл там, вот и вышло из головы. Я очень много футбола смотрю, столько игроков в голове, могу ошибиться. «Спартак» раздул с нуля какую-то фигню. Пусть внимательнее смотрят эфиры.

Что мы вкладываем в понятие «ветеран»?

Сама ситуация с оговоркой Шалимова не стоит выеденного яйца, так что «качать» ее дальше не имеет никакого смысла. Да и сам Игорь Михайлович должен отнестись с юмором к ответной реакции «Спартака»: в наш век любое неосторожное слово может завируситься и стать мемом. Выходя в публичное пространство, коим является эфир федерального телеканала, человек автоматически становится объектом для «мемологов». И защитного тотема ни у кого нет.

Но в связи с этой ситуацией заинтересовало другое: а кто такие эти постоянно упоминаемые «ветераны» футбольных клубов? И как обрести этот статус? И все ли понимают, что между понятием «бывший футболист клуба» и «ветеран» нет знака равенства? На телевидении и в печати этим часто пренебрегают, в эфирах в качестве экспертов сплошные ветераны «Спартака», «Зенита» и ЦСКА . Термин давно обесценился, а жаль, ведь часто это вводит в заблуждение болельщиков.

Кто вообще такой ветеран? Слово произошло от латинского veteris — старый. Можно быть ветераном чего угодно, главное — достичь определенных высот в годы своей активности в профессиональной сфере деятельности. Все футболисты с достойной карьерой за плечами являются ветеранами футбола, но чтобы стать ветераном определенного клуба, нужно, во-первых, отличиться в его рядах, во-вторых, ассоциировать себя именно с этим клубом по окончании карьеры. А еще желательно иметь подтверждение этого статуса со стороны самого клуба и болельщиков.

Ветеран — это представитель клуба в информационном пространстве, поэтому неразумно вешать такой ярлык на каждого бывшего футболиста, иначе получится, что Роман Широков одновременно является ветераном «Зенита», «Спартака» и ЦСКА . Несусветная глупость. Кто-то провел свою карьеру так, что в принципе не может считаться ветераном ни одного из клубов, другие специально открещиваются от прошлого и хотят выглядеть независимыми экспертами, а третьи должны выбрать сторону самостоятельно.

Например, Дмитрий Радченко наибольших успехов добился в «Спартаке», его помнят в Москве по голам в ворота «Реала». Но Радченко — петербуржец, до перехода в «Спартак» выступал за «Зенит», а сейчас работает в академии «сине-бело-голубых». Логично, что называет себя зенитовцем, а не спартаковцем. А вот Александр Панов, один из ярчайших игроков «Зенита» догазпромовской эпохи, сейчас живет в Москве и болеет за «Спартак». Странно зачислять его в ветераны «Зенита».

Шалимов не является ветераном «Фоджи» или любого другого клуба

Конечно, Шалимов не ветеран «Фоджи», в футболке которой выходил на поле всего лишь 34 раза, итальянских «дьяволят» вспомнили чисто ради троллинга. Но и ветераном «Спартака» Игоря Михайловича трудно считать: провел за «красно-белых» 122 матча, но в 22 года уехал за границу и больше не возвращался. Это классический пример футболиста, который не наиграл на особый статус ни в одном из своих клубов. В современном футболе таких большинство.

Александр Мостовой — ветеран «Сельты», а не «Спартака»

Самого любимого футбольного эксперта зрителей «Матч ТВ» Александра Мостового постоянно называют ветераном «Спартака», и «Царь» на правах ветерана регулярно обсуждает «красно-белых», критикует Тедеско и выражает готовность возглавить команду. Мостовому выгоден ярлык, который на него наклеили, он дает ему право говорить о «Спартаке» на правах «своего», но в действительно Александр Владимирович — ветеран «Сельты».

За клуб из Виго Мостовой играл 8 лет, а в «Спартаке» провел 4 года, 276 матчей в испанском клубе против 127 игр за «красно-белых». В Галисии россиянин получил прозвище «Царь», и там он не обычный ветеран, а легенда клуба (это уже следующая ступень в иерархии «бывший футболист — ветеран — легенда»), в то время как «Спартак» провел последний матч в 23 года. Неувязочка.

Кто еще из россиян стал ветераном зарубежного клуба?

У Валерия Карпина почти поровну матчей за «Сельту» и «Реал Сосьедад» (204 и 194 соответственно), да и не похоже, чтобы он вообще рвался в ветераны. Такой же выбор между «Фоджей» и «Болоньей» у Игоря Колыванова, а Андрей Аршавин хоть и провел 145 матчей в составе лондонского «Арсенала» остается несомненной легендой «Зенита». А вот те футболисты, которые могут претендовать на особый статус в одном из иностранных клубов:

Александр Мостовой в «Сельте» — 276 матчей за 8 лет

Сергей Кирьяков в «Карлсруэ» — 186 матчей за 6 лет

Виктор Онопко в «Овьедо» — 182 матча за 6 лет

Константин Рауш в «Ганновере» — 180 матчей за 5 лет

Дмитрий Шуков в «Виллем II» — 149 матчей за 5 лет

Роман Нойштедтер в «Шальке» — 161 матч за 4 года

Александр Бородюк в «Шальке» — 132 матча за 5 лет

Андрей Канчельскис в МЮ — 130 матчей за 4 года

Дмитрий Харин в «Челси» — 129 матчей за 7 лет