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«Ман Сити», «Аякс», «Интер» и «Зенит» могут стать чемпионами в эти выходные

30 апреля 2021, 17:17

Сразу 4 клуба в топовых европейских турнирах могут досрочно оформить чемпионские титулы в эти выходные.

Речь идёт о «Манчестер Сити» (АПЛ), «Интере» (Серия А), «Аяксе» (Эредивизи) и «Зените» (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Зениту» могут вручить чемпионский кубок сразу после матча с «Локомотивом».

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Все комментарии
Призрак Лобановского
Призрак Лобановского
01 мая в 10:15
Пфф... Где МанСити, а где Зенит))))
Топчик, чо..)
Maksat Karanov
Maksat Karanov
01 мая в 01:13
    Futurista
    Futurista ответ Владимир 77 (раскрыть)
    30 апреля в 23:38
    Миша придет на матч в золотой шляпе и голубых штанах...
    Мысыктар
    Мысыктар ответ Rattlehead (раскрыть)
    30 апреля в 22:59
    точно подметил))
    Rattlehead
    Rattlehead
    30 апреля в 22:38
    Перечень команд напоминает игру «Найди лишнее слово».
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ cska1948 (раскрыть)
    30 апреля в 21:27
    ... и на 5 лет вперёд!..
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ kts99 (раскрыть)
    30 апреля в 21:26
    Дядя шутит!.
    youtomee
    youtomee ответ kts99 (раскрыть)
    30 апреля в 21:03
    ну в топ 10, с падением рейтинга РПЛ понятие топ будет у нас потихоньку расширяться, топ 30 - тоже ведь топ как никак
    SAFqwer
    SAFqwer
    30 апреля в 21:01
    У Зенита самое заслуженное и главное "добытое в честной игре чемпионство" из всех перечисленных)))) Заранее поздравляю, особенно супер-тренера Семака)))
    kts99
    kts99
    30 апреля в 19:55
    РПЛ в топах? Я что то пропустил...
    Палыч82
    Палыч82
    30 апреля в 19:29
    Надеюсь, будет как в 98-м, когда армейцы на стрике вынесли праймовый Спартак. Тот, конечно, все равно докатил по накатанной до чемпионства, но в ЛЧ ЦСКА таки попал
    Аксинья
    Аксинья
    30 апреля в 19:27
    Не ясно только одно кто топовее Зенит или РПЛ ?
    Владимир 77
    Владимир 77
    30 апреля в 19:17
    Боярский примеряв любимую шляпу ,погладывая гадкие свои усы,продумывает,как лучше уколоть болельщиков Спартака
    dimagas2
    dimagas2 ответ Elliada (раскрыть)
    30 апреля в 19:05
    Реально,но не факт.
    Sukhoverkov2012
    Sukhoverkov2012
    30 апреля в 18:57
    Автор вы забыли про Баварию
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    30 апреля в 18:44
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      30 апреля в 18:28
      Зениту будет очень тяжело, Локо сейчас набрал крейсерскую скорость. Но буду рад победе, хотя и от интриги подольше не откажусь...
      YVG
      YVG ответ cska1948 (раскрыть)
      30 апреля в 18:23
      Локо хоть сопротивляется, в отличие от цска.
      d_fincher
      d_fincher
      30 апреля в 18:22
      Я понял, что Зенит будет чемпионом, когда в матче Сочи-Спартак судья придумал 2 пенальти в ворота Спартака. Хохотала вся страна. А я тогда смотрел и думал: по сравнению с прошлым сезоном ничего не изменилось, а значит и Зенит чемпион уже сейчас.

      Так и вышло.
      cska1948
      cska1948
      30 апреля в 18:19
      "Ранее сообщалось, что «Зениту» могут вручить чемпионский кубок сразу после матча с «Локомотивом»."
      -----------------------
      А чего тянуть, можно и перед игрой с Локо вручить.
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      30 апреля в 17:51
      Очень хочу, чтобы хотя бы в нашем чемпионате эта дата отодвинулась как можно дальше.
      Эдмон
      Эдмон
      30 апреля в 17:47
      Зенит пока не будет
      Loko best
      Loko best ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      30 апреля в 17:46
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        30 апреля в 17:38
        Чемпионы названы...
        А в какие выходные они расчемпионятся - не так уж и важно...
        Через год-два никто уж не вспомнит в каком туре Аякс, МС или Зенит стали победителями своих чемпионатов...
        Союзник противников
        Союзник противников
        30 апреля в 17:36
        Какая приятная компания! Не то что в последнем туре группового этапа ЛЧ прошлого сезона.
        karnager
        karnager
        30 апреля в 17:35, ред.
        Дзюба уже надзюбил шишку (тьфу - трофей)
        sv_1969
        sv_1969
        30 апреля в 17:32
        Место правильное указано для зенита в этом списке)))
        Vik_ont25
        Vik_ont25
        30 апреля в 17:29
        РПЛ ТОП? Ну я извиняюсь!
        Elliada
        Elliada
        30 апреля в 17:27
        Сити нужно выиграть у Кристал Пэлас и МЮ должен проиграть Ливерпулю
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        30 апреля в 17:20
        Зенит вряд ли...
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