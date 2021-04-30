«Ман Сити», «Аякс», «Интер» и «Зенит» могут стать чемпионами в эти выходные

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30 апреля 2021, 17:17

Сразу 4 клуба в топовых европейских турнирах могут досрочно оформить чемпионские титулы в эти выходные.

Речь идёт о «Манчестер Сити» ( АПЛ ), «Интере» (Серия А), «Аяксе» (Эредивизи) и «Зените» ( РПЛ ).

Ранее сообщалось, что «Зениту» могут вручить чемпионский кубок сразу после матча с «Локомотивом».