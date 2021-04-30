«Ман Сити», «Аякс», «Интер» и «Зенит» могут стать чемпионами в эти выходные

Сразу 4 клуба в топовых европейских турнирах могут досрочно оформить чемпионские титулы в эти выходные.
Речь идёт о «Манчестер Сити» (АПЛ), «Интере» (Серия А), «Аяксе» (Эредивизи) и «Зените» (РПЛ).
Ранее сообщалось, что «Зениту» могут вручить чемпионский кубок сразу после матча с «Локомотивом».
Топчик, чо..)
Топчик, чо..)
Так и вышло.
Так и вышло.
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А чего тянуть, можно и перед игрой с Локо вручить.
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А чего тянуть, можно и перед игрой с Локо вручить.
А в какие выходные они расчемпионятся - не так уж и важно...
Через год-два никто уж не вспомнит в каком туре Аякс, МС или Зенит стали победителями своих чемпионатов...
А в какие выходные они расчемпионятся - не так уж и важно...
Через год-два никто уж не вспомнит в каком туре Аякс, МС или Зенит стали победителями своих чемпионатов...