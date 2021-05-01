ГлавнаяНовости

Влашич — о травме: «Ничего хорошего»

01 мая 2021, 18:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Хавбек ЦСКА Никола Влашич прокомментировал свою замену из-за травмы в матче с «Уфой».

Как я? Плохо, ничего хорошего.

Вероятно, что хорват повредил колено.

Все новости
В ЦСКА сообщили о травмах Сигурдссона и Васина
Вчера, 17:45 Комментарии8
Белоус: «Маловероятно, что Крал и Ларссон покинут „Спартак“ этим летом»
Вчера, 13:13 Комментарии5
Влашич пропустит матч против «Динамо»
15 мая Комментарии12
Игрока «Спартака-2» увезли на скорой после попадания мяча в голову
15 мая Комментарии4
Баринов снова получил травму
12 мая Комментарии7
Фетисов переведен в общую палату
12 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
01 мая в 22:40
...конечно-ни при чём! Едва ходят всю весну и девятая травма "на пустом месте"...
Сп62
Сп62
01 мая в 21:52
Футбол без травм не бывает. А скорость восстановления травмированных во многом зависит от мед персонала. Ждём от врачей чудес.
David Young
David Young
01 мая в 19:52
Желаю Николе скорейшего выздоровления.
STVA 1
STVA 1
01 мая в 19:18
Витя убил Коняшек и пошел убивать Быков! Зоофил какой то!
А если серьёзно то парню здоровья!Жаль если что-то серьёзное!
Leha-ha50
Leha-ha50
01 мая в 19:17
Ждем результатов обследования.
Николе терпения и скорейшего выздоровления.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Союзник противников (раскрыть)
01 мая в 19:16
Последствия Витиных новшеств в подготовке сказываются.
makkie
makkie
01 мая в 19:15
Прям сглазили коней, столько проблем разом навалилось на клуб.
Влашичу здоровья!
oFANATo
oFANATo
01 мая в 19:01
Здоровья Никола!
Союзник противников
Союзник противников
01 мая в 19:01
Добили и этого. И кто-то ещё сомневается,что это-результат "плодотворной работы штаба" в зимний период???Здоровья всем травмированным всех клубов и скорейшего возвращения в строй.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ asraeil (раскрыть)
01 мая в 18:57
А когда травма вовремя бывает?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 18:53
И так всем сливаем,а теперь совсем всё плохо!
asraeil
asraeil
01 мая в 18:53
Очень все не вовремя получилось....здоровья
dadrail
dadrail
01 мая в 18:51
Понятно все...здоровья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100