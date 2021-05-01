Влашич — о травме: «Ничего хорошего»

Хавбек ЦСКА Никола Влашич прокомментировал свою замену из-за травмы в матче с «Уфой».
Как я? Плохо, ничего хорошего.
Вероятно, что хорват повредил колено.
Хавбек ЦСКА Никола Влашич прокомментировал свою замену из-за травмы в матче с «Уфой».
Как я? Плохо, ничего хорошего.
Вероятно, что хорват повредил колено.
А если серьёзно то парню здоровья!Жаль если что-то серьёзное!
А если серьёзно то парню здоровья!Жаль если что-то серьёзное!
Николе терпения и скорейшего выздоровления.
Николе терпения и скорейшего выздоровления.
Влашичу здоровья!
Влашичу здоровья!