Боярский — игрокам «Зенита»: «От вас зависит настроение города»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский обратился к футболистам питерского клуба накануне матча против «Локомотива».
От вас зависит настроение города, вы самый серьезный аргумент, чтобы работать хорошо и с удовольствием. Мы рады поддержать вас в любой ситуации, вы сами положите на лопатки того, кого хотите. Мы с удовольствием следим за самой лучшей командой в стране.
Флюгер,он и в Африке флюгер.
Флюгер,он и в Африке флюгер.
Но Миша со шпагой и в шляпе пока все еще на коне
Положим "Депо" на лопатки - я буду несказанно рад
Пока "Газпром" наш в порядке - таков турнирный расклад.
Играть разучились в Европе, но дома - мы короли,
В России мы порешаем, все остальные - 8.
Семак, сказал, что неважно красиво в Европе играть,
Ресурс "Зенита" поможет в России все порешать.
Но Миша со шпагой и в шляпе пока все еще на коне
Положим "Депо" на лопатки - я буду несказанно рад
Пока "Газпром" наш в порядке - таков турнирный расклад.
Играть разучились в Европе, но дома - мы короли,
В России мы порешаем, все остальные - 8.
Семак, сказал, что неважно красиво в Европе играть,
Ресурс "Зенита" поможет в России все порешать.
Спартак, Динамо, даже Локо.
Их ждёт немыслимый успех,
В ладоши Питер будет хлопать.
Ну, а потом опять Европа,
Где Брюгге нужно огорчить...
В ладоши снова будут хлопать,
Теперь уж, правда, москвичи.
Спартак, Динамо, даже Локо.
Их ждёт немыслимый успех,
В ладоши Питер будет хлопать.
Ну, а потом опять Европа,
Где Брюгге нужно огорчить...
В ладоши снова будут хлопать,
Теперь уж, правда, москвичи.