Боярский — игрокам «Зенита»: «От вас зависит настроение города»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский обратился к футболистам питерского клуба накануне матча против «Локомотива».

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