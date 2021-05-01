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Боярский — игрокам «Зенита»: «От вас зависит настроение города»

01 мая 2021, 23:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский обратился к футболистам питерского клуба накануне матча против «Локомотива».

От вас зависит настроение города, вы самый серьезный аргумент, чтобы работать хорошо и с удовольствием. Мы рады поддержать вас в любой ситуации, вы сами положите на лопатки того, кого хотите. Мы с удовольствием следим за самой лучшей командой в стране.

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Все комментарии
альсато
альсато
02 мая в 12:58
Зенит бесспорно фаворит в данной встречи...но...поставлю на ЛОКОМОТИВ!))))
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 11:21
Добавим :А если проиграете,то хорошее настроение оставшейся части страны.
Palex
Palex
02 мая в 10:41
Настроение в городе, зависит от достойных зарплат, пенсий, качественных продуктов и профессиональной медицины и т.д.А игра Зенита, забывается на следующий день, так как это просто игра, а от неё сыт не будешь.
viv
viv
02 мая в 10:25, ред.
Настроение города зависит не от игроков, а от судьи матча, что то мне подсказывает судейку зарядили, что бы настроение не испортить.
berda2003
berda2003
02 мая в 10:01
    Antikony
    Antikony
    02 мая в 09:25
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      02 мая в 08:27
      вот только настроение всей остальной страны от побед Зенита противоположное )
      Андрей Ав
      Андрей Ав
      02 мая в 08:06
      Миша опять пил??
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      02 мая в 07:50
      А,если не положат,опят за Тосно побежишь болеть?)))
      Флюгер,он и в Африке флюгер.
      порт
      порт
      02 мая в 07:10
      А от Боярского зависит безопасность на дороге.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      02 мая в 06:26
      Миша знает как настроить команду
      Comentarios
      Comentarios
      02 мая в 05:26
      Локомотив ща прет, поэтому Зениту ой как не легко будет
      ДАША Д
      ДАША Д
      02 мая в 04:52
      Нужна всего лишь ничья.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      02 мая в 04:47
      Мишаня - игрокам зенита: от вас зависит состояние АЛКОТЕКИ!
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      02 мая в 00:53
      Когда-то грозил всей Европе - теперь просто лучший в стране
      Но Миша со шпагой и в шляпе пока все еще на коне
      Положим "Депо" на лопатки - я буду несказанно рад
      Пока "Газпром" наш в порядке - таков турнирный расклад.
      Играть разучились в Европе, но дома - мы короли,
      В России мы порешаем, все остальные - 8.
      Семак, сказал, что неважно красиво в Европе играть,
      Ресурс "Зенита" поможет в России все порешать.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      02 мая в 00:06
      Буду болеть за ничью!
      Ironigor
      Ironigor
      02 мая в 00:00, ред.
      Чувствуется завтра будет пасмурно, местами осадки переходящие в ливнивые дожди !!! Метеоролог М. Боярский.
      beefs
      beefs
      01 мая в 23:56
      ну и загнул, ничего не перепутал?
      протон1
      протон1
      01 мая в 23:52, ред.
        drug01
        drug01
        01 мая в 23:52
        Всё будет хорошо
        makkie
        makkie ответ Дима Логинов (раскрыть)
        01 мая в 23:40
        Точнее не срифмуешь!)
        Дима Логинов
        Дима Логинов
        01 мая в 23:31, ред.
        Положат на лопатки всех,
        Спартак, Динамо, даже Локо.
        Их ждёт немыслимый успех,
        В ладоши Питер будет хлопать.

        Ну, а потом опять Европа,
        Где Брюгге нужно огорчить...
        В ладоши снова будут хлопать,
        Теперь уж, правда, москвичи.
        ABir
        ABir
        01 мая в 23:18
        А от игры Локомотива будет зависеть настроение страны
        mihaluch
        mihaluch
        01 мая в 23:12
        Обращение Боярина к народу.
        makkie
        makkie
        01 мая в 23:10
        Это обращение к Тосно или Зениту?)
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