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Нигматуллин: «Если „Локо“ победит „Зенит“, это точно украсит наш чемпионат»

02 мая 2021, 16:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Безусловно, матч «Зенита» и «Локомотива» — центральнейший матч не только тура, но и всего чемпионата. После зимней паузы «Локомотив» сделал мощнейший рывок, даже мощнее, чем сам «Зенит», который идёт на первом месте. Если бы «Локомотив» играл так и до перерыва, то ситуация была бы совсем другая.

Для «железнодорожников» сегодняшний матч будет битвой за шесть очков. Победа очень важна, чтобы оставить за собой второе место и завоевать путёвку в Лигу чемпионов. После сборов «Локомотив» победил во всех своих матчах, поэтому надеюсь, что и с «Зенитом» получится такая игра, которая получалась против других соперников. Если «Локомотив» победит, то это точно украсит наш чемпионат.

«Локомотив» может лишить «Зенит» возможности отпраздновать чемпионство на домашнем стадионе. Стать чемпионами дома всегда приятнее, но самое главное — всё-таки до этого чемпионства добраться. Не вижу фаворита. Предполагаю, что будет результативная ничья. Обе команды хорошо играют в атаке и не так много пропускают, поэтому будет очень интересно наблюдать за игрой.

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112910415
112910415
04 мая в 12:47
решили украсить другим путём
Союзник противников
Союзник противников ответ Garrincha58 (раскрыть)
02 мая в 18:45
Он имеет ввиду,что мы вспомним о нём...
Garrincha58
Garrincha58
02 мая в 18:44
чем это украсит наш чемпионат?
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 17:03
Если это случится,то американский ди-джей снова сможет претендовать на звание футбольного специалиста России.
swed27
swed27
02 мая в 16:50
Пусть победит сильнейший
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 16:42
В таких матчах и доказываются чемпионские амбиции. Если Зенит победит или хотя бы не проиграет Локо, то у него будет положительный баланс в играх со всеми конкурентами на пьедестал: со Спартаком 4 очка, с ЦСКА 6, с Динамо по 3, с Сочи 6. Правда, есть Рубин, который сейчас на 4-м месте, и с ним у питерцев плохо. Но это скорее исключение из правила, подтверждающее его.
Так что жду боевого матча, с голами и без судейских косяков.
ermak6848
ermak6848
02 мая в 16:35
Матч будет Интересным
drug01
drug01
02 мая в 16:30
Меньше слов больше дела
Aris
Aris
02 мая в 16:29
....украсит????

Нищий народ полюбуется!
Байкал-38.
Байкал-38.
02 мая в 16:22
У Боярского инфаркт будет тогда!
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