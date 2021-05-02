Нигматуллин: «Если „Локо“ победит „Зенит“, это точно украсит наш чемпионат»

Бывший голкипер «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче «железнодорожников» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Безусловно, матч «Зенита» и «Локомотива» — центральнейший матч не только тура, но и всего чемпионата. После зимней паузы «Локомотив» сделал мощнейший рывок, даже мощнее, чем сам «Зенит», который идёт на первом месте. Если бы «Локомотив» играл так и до перерыва, то ситуация была бы совсем другая.

Для «железнодорожников» сегодняшний матч будет битвой за шесть очков. Победа очень важна, чтобы оставить за собой второе место и завоевать путёвку в Лигу чемпионов. После сборов «Локомотив» победил во всех своих матчах, поэтому надеюсь, что и с «Зенитом» получится такая игра, которая получалась против других соперников. Если «Локомотив» победит, то это точно украсит наш чемпионат.

«Локомотив» может лишить «Зенит» возможности отпраздновать чемпионство на домашнем стадионе. Стать чемпионами дома всегда приятнее, но самое главное — всё-таки до этого чемпионства добраться. Не вижу фаворита. Предполагаю, что будет результативная ничья. Обе команды хорошо играют в атаке и не так много пропускают, поэтому будет очень интересно наблюдать за игрой.