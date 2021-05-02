Петржела: «„Зенит“ сегодня снова станет чемпионом, им нет равных в России»

Бывший главный тренер «Зенита» порассуждал о предстоящем матче петербургской команды с «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ .

К сожалению, не получится посмотреть матч. Но я точно уверен, что «Зенит» победит и снова станет чемпионом России! Поймите, матч пройдёт в Санкт-Петербурге, прекрасный антураж вокруг матча, а самое главное — команда хочет получить долгожданный Кубок на глазах своих болельщиков. Идеальный момент для того, чтобы порадовать своих поклонников — меня, в том числе. «Локомотив» набрал ход, но сегодня на поле будет доминировать одна команда — она из Санкт-Петербурга.

В чемпионате России «Зениту» нет равных. Команду критикуют за игру? Разве можно стать чемпионом с плохой игрой? Третье золото подряд! Правда, в Лиге чемпионов дела идут не лучшим образом — не хватает опыта. Но ничего страшного, я верю в команду.

Семак должен остаться главным тренером «Зенита». Да, он молодой специалист, ему не всегда хватает опыта в тех же еврокубках… Но Сергей быстро учится. Думаю, союз «Зенита» и Семака должен продолжаться как можно дольше.