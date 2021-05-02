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Петржела: «„Зенит“ сегодня снова станет чемпионом, им нет равных в России»

02 мая 2021, 13:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о предстоящем матче петербургской команды с «Локомотивом» в 28-м туре РПЛ.

К сожалению, не получится посмотреть матч. Но я точно уверен, что «Зенит» победит и снова станет чемпионом России! Поймите, матч пройдёт в Санкт-Петербурге, прекрасный антураж вокруг матча, а самое главное — команда хочет получить долгожданный Кубок на глазах своих болельщиков. Идеальный момент для того, чтобы порадовать своих поклонников — меня, в том числе. «Локомотив» набрал ход, но сегодня на поле будет доминировать одна команда — она из Санкт-Петербурга.

В чемпионате России «Зениту» нет равных. Команду критикуют за игру? Разве можно стать чемпионом с плохой игрой? Третье золото подряд! Правда, в Лиге чемпионов дела идут не лучшим образом — не хватает опыта. Но ничего страшного, я верю в команду.

Семак должен остаться главным тренером «Зенита». Да, он молодой специалист, ему не всегда хватает опыта в тех же еврокубках… Но Сергей быстро учится. Думаю, союз «Зенита» и Семака должен продолжаться как можно дольше.

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gwynb1eidd
gwynb1eidd
02 мая в 22:05
А ведь он оказался прав...
Baggio R.
Baggio R.
02 мая в 17:54
Им нет равных в России по судейской благосклонности.
Бубнин
Бубнин
02 мая в 16:38
Скоро договорятся до того, что даже в случае проигрыша "Зенит" все-равно сегодня станет чемпионом.
VAN ARM
VAN ARM
02 мая в 15:03
будет ))но не сегодня))))
Rattlehead
Rattlehead
02 мая в 14:37, ред.
«в Лиге чемпионов дела идут не лучшим образом — не хватает опыта.»

Расскажите об этом Лейпцигу, который дошел до полуфинала во второй ЛЧ в своей истории.
Брулин
Брулин
02 мая в 14:22
Та зенит уже чемпион, даже при победе Локо, питерцы точно не проиграют Уфе, а ничья их тоже устроит. Так что, к сожалению, никакой реальной чемпионской интриги нет.
makkie
makkie
02 мая в 14:08
На пару с Боярским в пивнухе зависли)
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 13:33
    Рязань 062
    Рязань 062
    02 мая в 13:30
    это точно. им нет равных в количестве бабла.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    02 мая в 13:30
      Ванечка
      Ванечка
      02 мая в 13:26
      Ну да.....все может быть, а может и не быть....
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