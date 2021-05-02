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Наумов: «„Зенит“ получит сильного соперника — „Локомотив“ даст хороший бой»

02 мая 2021, 13:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о предстоящем матче команды с «Зенитом» в 28-м туре РПЛ.

От встречи «Зенит» — «Локомотив» жду позитивных и интересных моментов в игре. Я сам пойду на стадион и буду болеть за российский футбол. Мне дороги обе команды, поэтому не стану отдавать никому предпочтение — буду просто болеть за красивую игру. Хотя такие матчи обычно не бывают зрелищными: у «Зенита» на кону стоит чемпионство, а у «Локомотива» второе место и Лига чемпионов. Такие матчи, как правило, получаются закрытыми. Полагаю, будет ничья 1:1 или даже 0:0.

«Зенит» станет чемпионом, даже если проиграет «Локомотиву» — разве что не оформит сегодня чемпионство и придётся делать это на выезде — что очень плохо. Думаю, «Зенит» уже готовится к банкету и вручению медалей. Хотя и говорят, что это плохая примета, но именно так обычно и бывает.

«Локомотив» — не подарок: они выиграли все свои матчи после зимней паузы. Сейчас «Локомотив» однозначно доминирует в нашей лиге: забил кучу голов, очень мало пропустил, Николич использует свою знаменитую тактику. «Зенит» получит сильного соперника, и «Локомотив» даст хороший бой. Для специалистов игра будет особенно интересной и содержательной, а для болельщиков — не факт. Игра будет закрытая и тяжёлая.

Если «Локомотив» вырвет хотя бы «ничейку», то дальше можно будет не сомневаться, что он не отдаст никому лигочемпионское место. Если «Локомотив» проиграет, то это будет намного сложнее: «Спартак» сможет опередить их на одно очко, тогда не всё будет зависеть только от «Локомотива». У «Спартака» хороший календарь, а у «Локомотива» впереди матч с «Динамо» на нейтральном поле — они тоже хотят попасть в еврокубки. Для «железнодорожников» очень важно зацепить хотя бы ничью.

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112910415
112910415
03 мая в 08:50
не угадал немнжко
Zenit_84
Zenit_84
02 мая в 15:10
Тем весомей будет победа
Parovoznic
Parovoznic
02 мая в 13:32
Не понимаю шапкозакидетельских настроений ни с той, ни с другой стороны.
Игра будет сложной, шансы 50/50. Очень многое будет зависеть от случая, - от неудачного рикошета, от попадания в мяча в руку и т.д.

Учитывая, что руководство Зенита заказало кафе для банкета в честь чемпионства после матча с «Локо» ( https://www.6/football/1096681621-zenit-zakazal-kafe-dlya-banketa-v-chest-chempionstva-posle-matcha-s-lo.html ), очень хочется победы Локомотива. Но уверенности в победе Локомотива нет. Как, впрочем, и уверенности в победе Зенита.

В общем, шансы на победу равны, кмк. И прогнозы в стиле Боярского - это не от большого ума, кмк. Ибо мяч кругл и непредсказуем.

ИМХО, канеш
Caniggia
Caniggia
02 мая в 13:27
Уже весь мир знает, что будет ничья!
VAN ARM
VAN ARM
02 мая в 13:18
хватит ли угля у паровоза))))))))))))))
Накир
Накир
02 мая в 13:16
Возможна результативная ничья...
beefs
beefs
02 мая в 13:11
надеемся получить удовольствие от игры и объективного судейства...
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 13:06
"Локомотив" сыграет хорошо,но недолго,ибо праздник в Питере отменить невозможно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 13:04
На Локо кэф хопоший!
drug01
drug01
02 мая в 13:04
Будет ничья
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