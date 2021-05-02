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Радченко: «Надеюсь, победная серия „Локо“ прервётся именно в Петербурге»

02 мая 2021, 13:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко порассуждал о предстоящем матче команды в 28-м туре Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Для обеих команд матч очень важен: «Зенит» очень хочет оформить чемпионство на своём поле, «Локомотиву» же нужны очки, чтобы удержать второе лигочемпионское место.

Ожидается большое количество зрителей, все петербуржцы будут ждать победы от «Зенита». «Локомотив» играет уверенно, но они не выглядят лучше сегодняшнего «Зенита». Да, москвичи набрали ход, но надеюсь, что их серия прервётся именно в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 мая в 05:45
Ничего личного и не из-за вреда, хотелось бы видеть победу Локо.
ABir
ABir
02 мая в 15:12
Зенит слишком хочет сегодня победить, а Локомотиву очень нужно не проиграть. Локомотив будет выстраивать серьезную оборону, которую Зениту будет очень непросто преодолеть. Скорее всего будет ничья.
Parovoznic
Parovoznic ответ ошалевший (раскрыть)
02 мая в 14:55
Да не в себе чел, хрень несёт
ошалевший
ошалевший
02 мая в 14:42
всмысле удержать 2 место? если локо выиграет то я бы не загадывал
Antikony
Antikony
02 мая в 14:27
Это все понимают, так и будет, жаль, что от этого возрадуется спартак.
Mangur
Mangur
02 мая в 14:13
Врятли. Если судья не поможет
drug01
drug01
02 мая в 14:05
Ждём победы
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 13:58
А мы хотели бы наоборот,да "хотелка против Лёшки Миллера у них не выросла!"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 13:55
Было бы неплохо...
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